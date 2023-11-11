20 профи своего дела, попасть к которым — все равно, что выиграть в лотерею

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Настоящих профессионалов видно не по кричащей рекламе, а по результатам их работы. У некоторых их творческий процесс занимает всего пару часов, у других — долгие месяцы. Людям из следующей подборки повезло встретить таких умелых мастеров, в руках которых создаются истинные шедевры.

«Я впервые делала кератиновое лечение волос. Думаю, мой мастер поработала на славу!»

О боже! Да на этих фото словно две абсолютно разных девушки. © hokiegirl759397 / Reddit

«Я ушла из салона и теперь работаю сама на себя. Вот какой маникюр я сделала своей клиентке»

«Двоюродная сестра вышла замуж в августе. Наконец-то я закончила ее подарок, осталось только добавить дату»

«Мама вышивала это долгих 8 месяцев»

«Обожаю свои темные, переливающиеся радужными цветами, волосы. Думаю, мой стилист на 100 % справился с задачей по окрашиванию!»

«Вот что я просила и вот что получила»

«О счастье! Наконец-то я нашла стилиста, который умеет делать стрижки на кудрявых волосах»

«Вот этот торт „Дэви Джонс“ из шоколада и арахисового масла я испекла для моего мужа»

«Сказала своему мастеру маникюра: „Делай что хочешь“ и получила вот эту красоту как раз к Хэллоуину»

«У сестры моего парня приближается выпускной. Вот какое платье я сшила для нее»

«Спустя 8 лет сменила парикмахера, и я балдею от того образа, который он мне создал»

«Я научилась вязать по видеоурокам. Подруга меня поддерживала. А сегодня закончила кружевную шаль в подарок ей на свадьбу»

«Как видел свое тату я, и как ее сделал мастер»

«Если с работой в сфере науки не сложится, я вовсю займусь выпечкой печенья»

«Шью костюмчики для своей маленькой племянницы»

«Вот какие туфли я только что закончил шить на заказ»

«Мне нравятся эти цвета! Моя парикмахер — просто лучшая!»

«Что я просила, и что я получила»

«Скоро день рождения у моей младшей внучки! Я решила сшить ей в подарок такой дом-сумку с куклой и одеждой»

«Бабушка-коллега переселяется в дом престарелых, поэтому отдала мне бесплатно свитера, которые сама связала. Их детали восхитительны, я прямо влюбилась»