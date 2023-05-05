20+ рабочих лайфхаков с макияжем, которые не только упростят жизнь, но и сэкономят деньги

Макияж делает черты лица ярче, а многим женщинам еще и поднимает настроение. Но иногда он приносит одни хлопоты: то стрелка получается неровной, то тушь по веку размажется. Поэтому мы подсмотрели в сети лайфхаки, которые поднимут бьюти-рутину на новый уровень.

Кожа лица

Иногда тональную основу проще нанести не кистью, а губкой, слегка смоченной в воде. Так можно пройтись по всем уголкам, куда не достанет кисть.

Если смешать увлажняющее средство и тональник, то получится продукт 2 в 1, а кожа будет увлажненной весь день.

Чтобы кожа не выглядела бледной, стоит выбрать основу под макияж на тон темнее вашего цвета. А после нанесения тона лучше всего припудрить кожу.

Если смешать темные тени для век с тональником, то получится контурирующий оттенок кремовой текстуры, который к тому же легко растушевывается.

Область под глазами

Чтобы хорошо замаскировать круги под глазами, лучше сначала нанести темный оранжевый праймер, а потом перекрыть его более светлым оттенком. Рыжий нейтрализует синеву.

Если же круги под глазами зеленоватого оттенка, то под консилер стоит нанести немного розового праймера, который нейтрализуют зеленый.

Консилер рекомендуют вбивать в кожу под глазами пальцами, а не кистью, так он ложится ровнее и не будет застревать в складочках.

Также можно немного подогреть (в теплой воде или даже под мышкой) консилер, так продукт ляжет ровнее.

А еще у нас есть статья с большим количеством полезных советов по макияжу — «Самый полный гид по макияжу, без которого теперь не обойтись».

Брови

Вместо специального геля можно закрепить брови обычной гигиеничкой. Для этих целей некоторые также используют прозрачную тушь или вовсе лак для волос. Но лак нужно предварительно нанести на чистую щеточку.

А чтобы заполнить брови цветом, необязательно покупать специальную тушь, можно и вовсе использовать тени для век.

Сделать контур бровей более четким поможет белый карандаш для глаз (каял). Им нужно очертить брови по нижней дуге.

Веки

Если намочить кисти перед использованием, то тени для век будут ложиться гораздо более ярко, а еще их будет удобнее смешивать друг с другом.

Консилер лучше наносить уже после того, как прокрасили веки тенями, потому что пигмент может осыпаться и приклеиться к коже.

Чтобы глаза были ярче, можно нанести мерцающие светлые тени во внутренний уголок глаза и растушевать. Получится макияж как у Серены Ван дер Вудсен из «Сплетницы».

Некоторые средства можно использовать не по назначению. Например, если у вас нет красных теней для век, их вполне можно заменить помадой или румянами.

В макияже тоже существуют тренды, однако не всегда стоит им следовать, и в этой статье мы написали почему — «9 модных тенденций в макияже, которые несовместимы с реальной жизнью».



Межресничное пространство

Чтобы нарисовать стрелку, можно использовать ложку как трафарет.

А также удобнее прорисовывать межресничное пространство темными тенями, а не подводкой.

В экстренных случаях можно нарисовать стрелку с помощью невидимки.

Подогрейте карандаш для глаз над пламенем буквально секунду. Подождите, пока он остынет — так цвет будет намного ярче, а нанесение — проще.

Чтобы сделать взгляд более открытым, нанесите на слизистую нижнего века бежевый или белый карандаш для глаз.

Ресницы

Перед нанесением тушь лучше подогреть, тогда она будет ложиться легко и ровно. Сделать это можно, подержав ее под одеждой в теплом месте, например под мышкой.

Если щипцы для завивки погреть феном, то они завьют ресницы гораздо лучше. Но нужно следить, чтобы температура не была слишком высокой, — если щипцы обжигают руку, то лучше подождать, пока они остынут.

Если страшно подкручивать ресницы щипцами, то с этой задачей может справиться обычная ложка.

Если расчесать ресницы сразу после душа, то они сохранят форму и потом не придется подкручивать их тушью.

Чтобы сделать ресницы гуще, пройдитесь по ним кисточкой с пудрой перед нанесением туши.

Чтобы излишки туши не попали на веко, во время прокрашивания ресниц лучше приложить ложку к веку.

Ресницы после нанесения туши можно обдуть феном в режиме холодного воздуха, тогда они будут дольше сохранять форму.

Есть способ сделать ресницы более выразительными. Сначала щеточкой с тушью нужно провести по корням ресниц наверх и вниз несколько раз. Затем то же самое проделать с кончиками ресниц. А в заключение просто провести тушью от корней к кончикам, как обычно.

Губы

Помаду можно закрепить с помощью румян или пудры, так она дольше не стирается. Лучше сделать это через бумажную салфетку.

Мерцающие тени отлично смотрятся на губах. А еще их можно смешать с растопленным вазелином и залить в форму — получится практически полноценная помада.

А если смешать тональник и помаду, то получится новый оттенок для губ, идеально подходящий к тону кожи, который выглядит максимально естественно.