20+ рабочих лайфхаков с макияжем, которые не только упростят жизнь, но и сэкономят деньги
Макияж делает черты лица ярче, а многим женщинам еще и поднимает настроение. Но иногда он приносит одни хлопоты: то стрелка получается неровной, то тушь по веку размажется. Поэтому мы подсмотрели в сети лайфхаки, которые поднимут бьюти-рутину на новый уровень.
Кожа лица
- Иногда тональную основу проще нанести не кистью, а губкой, слегка смоченной в воде. Так можно пройтись по всем уголкам, куда не достанет кисть.
- Если смешать увлажняющее средство и тональник, то получится продукт 2 в 1, а кожа будет увлажненной весь день.
- Чтобы кожа не выглядела бледной, стоит выбрать основу под макияж на тон темнее вашего цвета. А после нанесения тона лучше всего припудрить кожу.
- Если смешать темные тени для век с тональником, то получится контурирующий оттенок кремовой текстуры, который к тому же легко растушевывается.
Область под глазами
- Чтобы хорошо замаскировать круги под глазами, лучше сначала нанести темный оранжевый праймер, а потом перекрыть его более светлым оттенком. Рыжий нейтрализует синеву.
- Если же круги под глазами зеленоватого оттенка, то под консилер стоит нанести немного розового праймера, который нейтрализуют зеленый.
- Консилер рекомендуют вбивать в кожу под глазами пальцами, а не кистью, так он ложится ровнее и не будет застревать в складочках.
- Также можно немного подогреть (в теплой воде или даже под мышкой) консилер, так продукт ляжет ровнее.
А еще у нас есть статья с большим количеством полезных советов по макияжу — «Самый полный гид по макияжу, без которого теперь не обойтись».
Брови
- Вместо специального геля можно закрепить брови обычной гигиеничкой. Для этих целей некоторые также используют прозрачную тушь или вовсе лак для волос. Но лак нужно предварительно нанести на чистую щеточку.
- А чтобы заполнить брови цветом, необязательно покупать специальную тушь, можно и вовсе использовать тени для век.
- Сделать контур бровей более четким поможет белый карандаш для глаз (каял). Им нужно очертить брови по нижней дуге.
Веки
- Если намочить кисти перед использованием, то тени для век будут ложиться гораздо более ярко, а еще их будет удобнее смешивать друг с другом.
- Консилер лучше наносить уже после того, как прокрасили веки тенями, потому что пигмент может осыпаться и приклеиться к коже.
- Чтобы глаза были ярче, можно нанести мерцающие светлые тени во внутренний уголок глаза и растушевать. Получится макияж как у Серены Ван дер Вудсен из «Сплетницы».
- Некоторые средства можно использовать не по назначению. Например, если у вас нет красных теней для век, их вполне можно заменить помадой или румянами.
В макияже тоже существуют тренды, однако не всегда стоит им следовать, и в этой статье мы написали почему — «9 модных тенденций в макияже, которые несовместимы с реальной жизнью».
Межресничное пространство
- Чтобы нарисовать стрелку, можно использовать ложку как трафарет.
- А также удобнее прорисовывать межресничное пространство темными тенями, а не подводкой.
- В экстренных случаях можно нарисовать стрелку с помощью невидимки.
- Подогрейте карандаш для глаз над пламенем буквально секунду. Подождите, пока он остынет — так цвет будет намного ярче, а нанесение — проще.
- Чтобы сделать взгляд более открытым, нанесите на слизистую нижнего века бежевый или белый карандаш для глаз.
Ресницы
- Перед нанесением тушь лучше подогреть, тогда она будет ложиться легко и ровно. Сделать это можно, подержав ее под одеждой в теплом месте, например под мышкой.
- Если щипцы для завивки погреть феном, то они завьют ресницы гораздо лучше. Но нужно следить, чтобы температура не была слишком высокой, — если щипцы обжигают руку, то лучше подождать, пока они остынут.
- Если страшно подкручивать ресницы щипцами, то с этой задачей может справиться обычная ложка.
- Если расчесать ресницы сразу после душа, то они сохранят форму и потом не придется подкручивать их тушью.
- Чтобы сделать ресницы гуще, пройдитесь по ним кисточкой с пудрой перед нанесением туши.
- Чтобы излишки туши не попали на веко, во время прокрашивания ресниц лучше приложить ложку к веку.
- Ресницы после нанесения туши можно обдуть феном в режиме холодного воздуха, тогда они будут дольше сохранять форму.
- Есть способ сделать ресницы более выразительными. Сначала щеточкой с тушью нужно провести по корням ресниц наверх и вниз несколько раз. Затем то же самое проделать с кончиками ресниц. А в заключение просто провести тушью от корней к кончикам, как обычно.
Губы
- Помаду можно закрепить с помощью румян или пудры, так она дольше не стирается. Лучше сделать это через бумажную салфетку.
- Мерцающие тени отлично смотрятся на губах. А еще их можно смешать с растопленным вазелином и залить в форму — получится практически полноценная помада.
- А если смешать тональник и помаду, то получится новый оттенок для губ, идеально подходящий к тону кожи, который выглядит максимально естественно.
Некоторые хитрости с косметикой действительно могут значительно ускорить и упростить нашу бьюти-рутину. Однако не стоит забывать, что мейкап может как подчеркнуть черты лица, так и испортить весь образ. Чтобы последнего не произошло, важно избегать ошибок в макияже.