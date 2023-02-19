8 досадных мелочей, которые могут испортить даже самый элегантный образ

Нам всем свойственно совершать ошибки при выборе нарядов. Иногда платье не очень нам идет, а иногда аксессуары не сочетаются с одеждой, и в этом нет ничего такого. И все же этих ошибок можно избежать, если продумать наряд заранее и учесть особенности своей фигуры и стиля. В любом случае переживать не стоит, ведь одежда — это инструмент самовыражения, и нам самим решать, как мы хотим выглядеть и какой стиль нам по вкусу.

1. Пятна от пота на одежде

Бывает, что мы надеваем слишком тесную одежду, на которой пятна от пота проявляются почти мгновенно. И они могут сделать любой — даже самый элегантный — образ неопрятным. Чтобы избежать подобной неприятности, выбирайте одежду из дышащих материалов, которые хорошо впитывают влагу. И пользуйтесь антиперспирантом вместо обычного дезодоранта.

2. Слишком свободная одежда

В тесной одежде неудобно двигаться и даже сидеть, но это вовсе не означает, что слишком свободный наряд — более приемлемый вариант. Лучше всего выбирать одежду, которая подходит вам по размеру и идеально сидит на вашей фигуре, подчеркивая ее достоинства. И здесь вам может помочь хороший портной, который подгонит платье или брюки под ваши формы.

3. Расстегнутая молния

BIGPICTURESPHOTO.COM / EAST NEWS , BIGPICTURESPHOTO.COM / EAST NEWS

Что может быть неприятнее, чем, сидя на рабочей встрече или на ужине с друзьями в ресторане, внезапно осознать, что молния на ваших брюках расстегнута? И, возможно, вы ходили в таком виде целый день, не подозревая об этом.

Чтобы избежать подобной оплошности, закрепите бегунок молнии при помощи кольца для ключей, как показано на фотографии выше.

4. Порванные колготки

BIGPICTURESPHOTO.COM / EAST NEWS

Как бы аккуратно мы ни старались ходить, все равно умудряемся посадить на колготках или чулках затяжку или даже порвать их. А рваные колготки далеки от элегантности. К счастью, сейчас в продаже есть множество более плотных моделей, которые не так просто порвать. Или вы можете отдать предпочтение тонким колготкам телесного цвета, на которых затяжки просто незаметны.

5. Молния, которая разошлась на спине

David Tonnessen, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , David Tonnessen, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Представьте, что вы на важном мероприятии или вечеринке, и вдруг молния на спине вашего роскошного платья расходится в самый неподходящий момент. Если такое произошло и у вас нет возможности починить застежку, попробуйте прикрыть ее волосами. А если это не ваш вариант, тогда накиньте на плечи платок или пиджак.

6. Неудобные туфли на каблуке

AFP / EAST NEWS

Никто не спорит, что шпильки — это красиво. Они делают нас выше, наши ноги — длиннее, а фигуру — стройнее. Но неудобные туфли на высоком каблуке могут стать настоящим мучением, особенно если приходится носить их в течение продолжительного периода времени. Если вам не хочется ходить с кровавыми мозолями и снимать обувь прямо посреди мероприятия, лучше выбрать удобные и красивые туфли, которые дополнят ваш образ и позволят вам порхать как бабочка.

7. Слишком длинное платье

И хотя длинное платье дает нам возможность почувствовать себя принцессой из сказки, в реальной жизни оно может оказаться очень неудобным. Во-первых, в нем тяжело двигаться, а во-вторых, его подол быстро пачкается. Кроме того, за длинную юбку можно зацепиться каблуком и вообще упасть. Поэтому стоит подогнать длину платья под свой рост заранее.

8. Потертые туфли

С любимой парой туфель расстаться не так просто. Но стоит помнить, что даже самая удобная пара по прошествии времени начнет приносить больше вреда, чем пользы. Помимо своего не самого лучшего вида, такие туфли могут подарить боль в лодыжках, коленях, бедрах и спине. Поэтому, если вы носите обувь, которая уже порядочно износилась, возможно, стоит подумать о покупке новой пары.



Фото на превью BIGPICTURESPHOTO.COM / EAST NEWS