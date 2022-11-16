8 средств для красоты, которыми многие пользуются неправильно и даже не осознают этого

Все мы хотим выглядеть безупречно, но часто теряемся среди многочисленных тюбиков и баночек — ведь их так много и все они такие многообещающие. Наша статья поможет разложить знания об уходе за собой по полочкам, а уж пара простых, но свежих трюков, как улучшить внешний вид, точно не помешает. Вот они.

Патчи под глазами можно наклеивать в 2 направлениях

Оказывается, патчи под глазами можно наклеивать не только так, как мы привыкли. Это бьюти-средство может служить 2 задачам: если вы наклеиваете их широкой стороной к внутреннему уголку глаза — они помогают разгладить кожу, в том числе «гусиные лапки», а если наоборот — устраняют отечность.

Средства по уходу следует наносить в правильном порядке

Мы часто наносим кремы, спреи и сыворотки в неправильном порядке. Существует правило, которое необходимо соблюдать, чтобы все средства работали эффективно. Нужно наносить их в зависимости от консистенции: начинать стоит с жидких и легких продуктов, а заканчивать — густыми и плотными. Обычно начинают с тонера для очищения, затем идет сыворотка, доставляющая внутрь кожи активные ингредиенты, а после — увлажняющий крем. Еще один важный шаг — защита от солнца. Если вы используете средства с AHA- и BHA-кислотами или ретинол, которые повышают чувствительность кожи к УФ-излучению, то наносить солнцезащитный крем нужно и в пасмурную погоду, и зимой, чтобы избежать гиперпигментации. Если вы используете SPF-средство на химической основе, нужно сначала нанести его, а затем увлажнить кожу и делать макияж. Если это физический санскрин — то сначала наносится увлажняющий крем, потом защита от солнца, а после — макияж.

Мицеллярную воду нужно смывать

Мицеллярная вода деликатно очищает кожу и смывает косметику. Мицеллы (вид поверхностно-активных веществ, или ПАВ), как магниты, притягивают грязь, остатки макияжа и кожного сала. И хотя мы часто не смываем мицеллярную воду, косметологи все-таки рекомендуют делать это (особенно людям с чувствительной кожей), иначе кожа со временем может стать чувствительной и обезвоженной.

Лучше отказаться от очищающих средств с агрессивными ПАВ

Защитный барьер с его гидролипидной мантией (естественная смазка, поддерживающая здоровый слабокислый pH на поверхности кожи) — настоящий волшебный щит, который оберегает кожу от внешнего воздействия. Мы часто выбираем «умывалку», руководствуясь ценой, упаковкой или чужим советом, и не смотрим на ее состав. Тогда как очищающие средства, которые содержат агрессивные ПАВ, хотя и хорошо смывают жир и грязь, могут нарушить защитный барьер кожи. Есть и ПАВ с более мягким действием, но вам нужно обратить внимание на те, что обозначаются как SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (Sodium Laureth Sulfate): их лучше избегать.

Обращайте внимание не только на заявленное производителем действие средства, но и на состав

Назначение средств, указанное на упаковке — «питательный крем», «крем против морщин» и так далее, — помогает нам при покупке, но может и ввести в заблуждение. Чтобы сделать верный выбор, нужно научиться читать этикетки и знать 2 вещи: Этапы, обязательные в уходе за любой кожей (очищение — увлажнение — защита от солнца). А значит, вам нужно как минимум 3 средства для каждого из них.

Активные ингредиенты с доказанной эффективностью, необходимые именно вам (что конкретно — кислоты, пептиды или ретиноиды — расскажет специалист!). Также важно знать, что питанию кожи помогает то, что мы едим: меньше сахара, больше еды, богатой антиоксидантами. Учитывая это, возможно, вы перестанете считать название «питательный крем» таким привлекательным и будете тщательнее выбирать пищевые продукты, а вместо этого крема купите качественное увлажняющее средство.

Вместо абразивных отшелушивающих средств выбирайте более мягкие

Механические скрабы с твердыми частицами хотя и дают мгновенный эффект, могут оставлять на коже микроразрывы, разрушая ее естественный барьер и в долгосрочной перспективе приводя к повышенной чувствительности и обезвоживанию. Дерматологи сравнивают их с наждачной бумагой, которой вы водите по лицу. Существуют более щадящие современные альтернативы для отшелушивания омертвевших частиц: энзимная пудра или AHA- и PHА-кислоты. О том, какое средство подходит именно вам, стоит проконсультироваться со специалистом.

Не стоит хранить средства по уходу в ванной комнате

Многие хранят косметику в ванной, но высокая температура и влажность могут привести к разрушению активных ингредиентов в продуктах по уходу за кожей, а также создать идеальную среду для размножения бактерий, особенно если флаконы негерметично закрыты. Лучше всего хранить их в сухом месте без доступа прямых солнечных лучей.

Сначала — макияж глаз, затем — тональная основа

Некоторые визажисты рекомендуют сначала накрасить глаза и только потом нанести тональную основу — так легче будет убрать следы от теней или поправить неудачную подводку, не повреждая при этом тон.