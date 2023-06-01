9 действенных лайфхаков, которые даже новую пару обуви сделают удобнее любимых тапочек

Чуть ли не каждый день многие из нас сталкиваются с проблемами, связанными с обувью. Бывает, что новая пара кроссовок в первый же день стирает пятки, ноги начинают скользить внутри модных туфель, или любимые кеды начинают пахнуть так, что хоть в дом не заходи. Вот только эти и другие неприятности можно легко предотвратить, причем без использования дорогущих средств из обувного салона.

1. Апельсиновая кожура спасет от неприятного запаха

Апельсиновые корки быстро впитывают лишнюю влагу и неприятный запах. Достаточно очистить один цитрусовый фрукт и положить его кожуру на ночь в туфли, кроссовки или кеды. Утром о лишних «ароматах» из обуви можно будет практически забыть.

2. Приклеенный на обувь лейкопластырь убережет от мозолей

Заранее купите лейкопластырь (можно и не бактерицидный) или молескин. Аккуратно приклейте его внутрь обуви — на самое жесткое место, от которого могут пострадать ноги, и обязательно на то, которое уже натирает. Такой пластырь станет своеобразной прокладкой и значительно уменьшит трение между внутренней поверхностью обуви и кожей ног.

3. Прокладки впитают лишний пот

Еще одно средство, которое поможет избавить обувь от влаги и запаха, — это обычные ежедневные прокладки. Эти гигиенические средства можно приклеить прямо внутрь обуви. Они станут интенсивно впитывать пот и в итоге уберегут вас от ситуации, когда все тактично отворачиваются и морщат нос. Ведь чем меньше пота, тем ниже шансы на то, что от обуви будет неприятно пахнуть.

4. Лейкопластырь снимет усталость

Чем дольше вы ходите в обуви на высоком каблуке, тем сильнее давление на нервы, которые находятся между указательным, средним и безымянным пальцами. Как раз из-за этого и чувствуется тяжесть в ногах. Чтобы свести неприятные ощущения к минимуму, можно обмотать пластырем указательный и средний или средний и безымянный пальцы. Важно не перестараться и не перетянуть их слишком сильно.

5. Тканевые ремешки на вьетнамках защитят ноги от натирания

Ремешки вьетнамок легко могут натереть нежную кожу возле пальцев. Чтобы уберечь ноги от этой проблемы, достаточно поменять резиновые ремешки на тканевые. Для этого нужно взять мягкую ткань, клей, клеевой пистолет и ножницы. А если нет желания рукодельничать, то проще сразу выбрать обувь с ремешками из ткани, или хотя бы не надевать резиновые вьетнамки, пока они мокрые.

6. Средство для мытья посуды уберет загрязнения с обуви из флиса

В флисовой обуви ногам всегда уютно и комфортно. Жаль, что такая ткань легко пачкается и скатывается. Вернуть ей прежний вид может капля средства для мытья посуды. Нужно нанести чуть-чуть средства на загрязнение и потереть его круговыми движениями. Остатки средства уберите влажной тканью, а затем промокните обувь полотенцем и поставьте ее сушить подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей.

7. Лак для волос не даст ногам скользить в обуви

Бывает, что мы надеваем туфли на размер больше и сразу чувствуем, как ноги словно начинают кататься внутри них. А еще у многих людей одна нога чуточку больше другой, поэтому меньшая не так устойчиво чувствует себя в обуви. В этом случае можно попробовать нанести на ступни немного лака для волос: они будут липкими, и ноги прочно зафиксируются в туфлях.

8. Свернутая в рулон газета растянет голенища

Новые сапоги иногда доставляют дискомфорт не только в области пятки или носка, но и в голенище. Исправить это довольно просто: достаточно взять несколько газет и свернуть их в рулон. Важно, чтобы он совпадал по толщине с голенищем и немного его растягивал. Не забудьте только сначала побрызгать сапог специальным спреем для растяжки обуви. Подобным образом можно не только разнашивать сапоги, но и хранить их.

9. Мятые газеты или рис легко высушат мокрую обувь

Промокшие кеды или кроссовки можно легко высушить с помощью обычной газеты. Достаточно скомкать ее страницы и аккуратно засунуть внутрь обуви. Бумага быстро впитает лишнюю влагу. Теми же свойствами обладает и рис. Насыпьте его в пластиковый лоток или на пакет, а сверху поставьте свои туфли. Важно, чтобы их промокшая часть погрузилась в рис примерно на 2 см.