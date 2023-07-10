9+ крутых лайфхаков с нижнем бельем, о существовании которых многие даже и не знали. А они делают жизнь проще

Нижнее белье почти всегда надежно скрывает верхняя одежда. Но именно от этих деталей туалета во много зависит, насколько хорошо мы выглядим и комфортно себя чувствуем. Если белье жмет или натирает, то даже самое удачно подобранное платье может сидеть плохо, а вы не будете чувствовать себя легко и свободно.

1. Прокладки крест-накрест помогут от протеканий и «верблюжьей лапки»

С помощью обычных ежедневных прокладок можно скрыть такое неприятное явление как «верблюжья лапка». Чтобы обеспечить дополнительную защиту при ношении обтягивающей одежды, стоит разместить две прокладки следующим образом: одну расположить прямо, а вторую поместить посередине, перпендикулярно к первой. Для предотвращения появления предательских пятен на одежде во время критических дней также можно воспользоваться двумя ежедневками. Одну надо наклеить на край второй и закрепить на трусиках в форме перевернутой буквы «Т». Кроме того, использование двух пар трусов замечательно спасает от протеканий ночью.

2. Если косточка от бюстгальтера вылезла, а возможности починить ее нет, на помощь снова придут прокладки

К сожалению, не у всех из нас всегда есть под рукой иголка и нитка. Если косточка неожиданно прорвала ткань и начала предательски выпирать из бюстгальтера, проблему можно разрешить с помощью подручных средств. Непокорную деталь необходимо заправить обратно, а образовавшуюся дырочку заклеить с помощью кусочка прокладки. Другой вариант для временной заплатки — обычный медицинский пластырь, который работает даже лучше.

Если же под рукой нет вообще ничего, бюстгальтер можно просто вывернуть наизнанку. Косточка все равно будет изредка выскальзывать обратно, но при этом хотя бы не расцарапает нежную кожу. Главное, чтобы эта деталь случайно не проткнула верхнюю одежду.

3. Если под одеждой нет бюстгальтера, скрыть анатомические подробности фигуры помогут наклейки

Подобные наклейки легко можно сделать и своими руками. Для это понадобятся 2 обыкновенных пластыря и ватный диск. Пластыри наклеиваются на вату крест-накрест, и накладка готова.

4. Для большего удобства съемные бретельки лифчика можно повернуть регуляторами вперед

Так будет гораздо проще менять высоту лямок, если вдруг это потребуется.

5. Совсем необязательно тратиться на бюстгальтер с X-образной спинкой, его можно сделать самостоятельно

В продаже есть специальные зажимы для этой цели. Но если покупать эти приспособления нет никакого желания, зажим можно сделать из обыкновенной канцелярской скрепки.

6. Чтобы тесные трусы не натирали, можно чуть надорвать шов

Некоторые модели трусов отлично сидят на талии, но при этом безжалостно натирают в области бедер. Если речь не идет о дорогом нижнем белье, проблему легко можно решить слегка надорвав швы. Надо лишь сильно растянуть эластичные швы которые идут вдоль края трусов, охватывающего ноги.

7. Стоит приглядеться к аксессуарам для бюстгальтера — они могут быть очень полезны

Такие штуки продаются практически в любом магазине нижнего белья. Стоят они в большинстве своем недорого, зато помогают избавиться от множества проблем. В хозяйстве могут пригодиться следующие вещи: Вкладыши под бюстгальтер, которые впитывают пот.

Силиконовые подкладки от натирания кожи бретельками.

Силиконовые зажимы, чтобы лямки бюстгальтера не соскальзывали.

Двусторонняя лента, чтобы элементы бюстгальтера (например, бретельки) не спадали.

Специальный эспандер на застежку бюстгальтера, если вдруг тот стал мал.

8. Не стоит выкидывать вкладыши от старого бюстгальтера, их еще можно пустить в дело

Такие вкладыши еще пригодятся для реставрации другого нижнего белья. Кроме того их можно использовать вместе с прозрачным бюстгальтером, в том числе и для создания эффекта пуш-ап. Эти детали могут быть полезны и в быту. С помощью вкладышей некоторые дамы обрабатывают кисти для макияжа. Другие используют их в качестве тряпочки для протирания поверхности от пыли.

9. Если чашки лифчика деформировались, их можно выровнять с помощью фена

Температуру фена стоит выставить в зависимости от ткани бюстгальтера: чем плотнее ткань, тем выше температура. Горячий воздух быстро расправит неровности, весь процесс займет не более 2–3 минут.