9 крутых вещей для малышей, которые опытные родители купят не глядя

Когда мы приходим в магазин детских товаров или просматриваем сайты продаж в интернете, глаза разбегаются. Каждый день производители придумывают новые гаджеты для ребятишек. Представляем вещи для карапузов, которые призваны облегчить жизнь родителей. А в бонусе — игрушки, которые, хоть и кажутся привлекательными и удобными, могут оказаться небезопасными.

Чехол для тележки в супермаркете

Тележки в супермаркетах — не самый чистый предмет. По данным исследований, бактерий на ручке тележки почти в 300 раз больше, чем на кнопке унитаза. Дети же не только хватаются за все подряд, но и тянут потом руки в рот. Избежать ненужного контакта поможет простой чехол. Модель подороже будет еще и с мягкой обивкой, карманами для игрушек и пластиковым окошком для телефона.

Лучшее, что я когда-либо покупала! Моей дочке очень нравится. Я могу положить телефон в защитный чехол, чтобы она могла смотреть его, не уронив и не запачкав. Куча народа останавливает нас в магазине, чтобы спросить, где я купила такую штуку. © Tara / Amazon

Механический назальный аспиратор

Простуда и сопутствующие ей сопли у детей детсадовского возраста — дело неизбежное. Можно научить ребенка высмаркиваться лет с 2, а до этого мамам и папам приходится удалять слизь из носа малыша при помощи разных приспособлений. Если этого не делать, ребенку будет трудно спать, тяжело сосать, а при длительной заложенности носа возможны различные осложнения. Помочь малышу можно при помощи спринцовки-груши, но она подходит лишь совсем маленьким, если при этом количество слизи небольшое. С детьми постарше это сделать будет сложно. Механические аспираторы безопасны, недороги и просты в использовании. Нужно вставить мягкий наконечник в нос ребенку и начать отсасывать скопившуюся слизь ртом через трубочку. Все, что накопилось в маленьком носике, будет вытекать в резервуар. Такой способ может не понравиться брезгливым, но здоровье ребенка важнее. К тому же современные аспираторы оснащены сменными гигиеническими фильтрами, которые защищают человека, проводящего процедуру, от попадания в рот слизи.

Я дарю такие всем друзьям с маленькими детьми. Многие говорят, что сам принцип работы отвратителен, и клянутся, что никогда не будут использовать механический аспиратор. Но достаточно одного раза, когда у их ребенка заложит нос, чтобы они начали петь другую песенку. © gangstead / Reddit

Эта штука — золото. Все дети их ненавидят, улыбающийся на коробке малыш — ложь, зато такие аспираторы невероятно полезны. © Erutious / Reddit

Подушка для кормления

Такие подушки существуют давно, но современные производители их значительно усовершенствовали: начали использовать специальные наполнители, которые довольно упругие и не деформируются. В подушку невозможно провалиться, но при этом она принимает нужную форму, «обнимая» маму или ребенка. Такой подушкой можно пользоваться, даже когда малыш станет чуть старше. Они отлично подходят для кормления: как грудью, так и из бутылочки. Когда ребенок немного подрастет, подушку можно использовать в том случае, когда нужно немного приподнять ему голову, стабилизировав тело. Когда малыш начнет сидеть, можно раскладывать подушку вокруг него, чтобы он не падал на бок или назад. Моя дочь пользовалась своей подушкой лет до 4. © pixikins78 / Reddit

«Наш малыш давно перерос свою подушку, но это не страшно — щенку она тоже нравится».

Генератор белого шума

Любой родитель знает: нет ничего более ценного, чем детский сон. Когда ребенок спит, отдыхает не только он, но и окружающие. А если ребенок не выспался, страдают все вокруг. Новорожденные привыкают к белому шуму (фоновому звуку, в котором есть весь диапазон частот, при этом они распределены равномерно и звучат на одной громкости) еще в утробе матери. Ее сердцебиение, течение крови, работа органов, приглушенные голоса «снаружи» — эта «музыка» ассоциируется у младенцев с комфортом и безопасностью. Специальный аппарат, который создает белый шум, поможет заснуть самому неугомонному карапузу. Единственный минус: после 2 лет прослушивания белого шума через радионяню я больше не могу спать без него. © fudrummer / Reddit

Часы-тренажер для засыпания

Подобные часы дают сигнал маленьким детям, у которых еще не установился режим, когда пора ложиться спать или вставать. А еще работают как ночник и будильник. Со временем ребенка начинает клонить в сон, как только меняется освещение, ведь условные рефлексы никто не отменял. Эти часы меняют цвет по утрам, чтобы малыши знали, что уже можно вставать. Рекомендую их всем молодым родителям, которые устали оттого, что маленькие дети приходят и будят их в несусветную рань. © Unknown author / Reddit

Шушеры-шумогенераторы (Baby Shusher)

Успокаивая капризничающего малыша, мы издаем звук «ш-ш», и это отлично работает. Но стоит замолчать, и ребенок снова начинает хныкать. Почему бы не доверить шиканье специальному прибору? Существуют небольшие портативные версии, которые можно положить в кроватку или коляску, а также стационарные шушеры, зачастую совмещенные с ночником. Кроме шиканья, приборы могут издавать шум дождя или волн, стук сердца, играть колыбельные. На некоторые даже можно записать короткий трек со своим голосом. Вау, подумать только! Мне, когда дети были маленькими, приходилось шикать самому. © AliasTonyKarn / Reddit

U-образные зубные щетки

На какие только ухищрения не идут родители, чтобы приучить капризного малыша регулярно чистить зубы. Существуют щетки с музыкой, подсветкой, таймером, но даже с ними сложно проследить, чтобы ребенок хорошо почистил зубы со всех сторон. А вот новые щетки U-образной формы чистят зубки со всех сторон.

Музыкальный горшок

Не все малыши легко и быстро учатся пользоваться горшком. Ребенок может не хотеть или не понимать, чего от него ждут родители, и слезы и капризы тут нередки. На помощь придет музыкальный горшок. Музыка активизирует участки мозга, отвечающие за удовольствие, и поход в туалет из тягостного процесса с уговорами и истериками превращается в веселое и приятное занятие. Музыкальные горшки приучают детей контролировать себя и брать инициативу в собственные руки.

Самокат

Езда на самокате с раннего возраста полезна во многих отношениях. Дети учатся сохранять равновесие, развивают двигательные навыки и координацию, задействуют множество нервных центров, укрепляют мышцы, а еще активно социализируются и повышают уверенность в себе. Разумеется, самые маленькие должны пользоваться самокатом только в присутствии взрослых, и детям необходимо объяснять правила дорожного движения.

Бонус: игрушки-магниты

Малышам обычно нравятся красочные буковки и подобные игрушки. Тем не менее, они могут таить в себе опасность, особенно, если магниты внутри них плохо закреплены. Ребенок запросто может проглотить эти мелкие элементы. А при большом скоплении в пищеварительной системе они могут сблизиться с достаточной силой и нанести ущерб здоровью. Чтобы не подвергать малыша риску, никогда не оставляйте его наедине с такими изделиями. Внимательно следите за ним во время игры и не покупайте магниты слишком большими наборами, так как в таком случае будет сложно вовремя заметить пропажу.

Бонус 2: стаканчики-непроливайки

Стаканчики с двумя ручками удобны, однако они являются идеальным местом для роста плесени. Для ее появления многого не нужно — всего-то темное, влажное и теплое место, а это и есть мелкие детали непроливаек, которые не то что вымыть, даже просто хорошо просушить часто не представляется возможным.