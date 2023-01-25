9 вещей, которые мы покупаем на автопилоте, хотя они вообще нам не нужны, если подумать

Казалось бы, при всем многообразии одежды и обуви, которое существует сейчас, мы без проблем можем носить только то, что удобно и красиво. Но так выходит не всегда. Мы совершаем одни и те же ошибки и покупаем вещи, которые оказываются совершенно непрактичными, а иногда даже опасными. Их ненавидят врачи, стилисты или просто люди, которые уже пожалели о покупке.

Кеды

Кеды — это универсальная обувь, их легко можно сочетать хоть с джинсами, хоть с юбками. Они удобны и, как правило, стоят недорого. На этом плюсы, пожалуй, заканчиваются. Ортопеды не рекомендуют обувь такого рода, поскольку тонкая подошва без супинаторов не поддерживает свод стопы, пятка не фиксируется, а узкий носок сжимает пальцы. Поклонники кед, которые носят их длительное время, могут столкнуться с подошвенным фасциитом, плоскостопием, мозолями, вросшими ногтями и изменением походки из-за перекоса скелета. В общем, носить такую обувь постоянно точно не стоит.

Пуховая шапка

Мало кого из взрослых людей необходимо убеждать в том, что носить шапки зимой — это необходимость. Это очевидно для большинства из нас. Другой вопрос — какую шапку выбрать? Есть разные мнения, но желательно отдавать предпочтение дышащим материалам, чтобы избежать раздражения кожи головы и ухудшения состояния волос. Разумеется, не стоит забывать про практичность. Пуховые шапки, которые осыпаются и пачкают одежду, явно не лучший выбор.

Ремни из склеенной кожи

Ремень из натуральной кожи очевидно долговечнее и прочнее, чем из искусственной. Однако следует помнить: то, что производители называют «натуральной кожей», может оказаться второсортным продуктом, а именно склеенными обрезками той самой кожи. В таком случае аксессуар быстро потеряет свой вид при активной носке, потрескается и, возможно, порвется.

Блузы с открытой спиной

Топы и блузки с открытой спиной, безусловно, приковывают внимание окружающих. Но эту одежду нельзя назвать практичной. Прежде всего потому, что к ней довольно проблематично подобрать белье. К тому же нужно обладать определенными талантами стилиста, чтобы найти подходящий низ для такого яркого предмета гардероба. То же самое касается кофт с открытыми плечами или необычными вырезами.

Облегающие майки, платья-майки

Тонкие майки — это универсальный предмет гардероба. Но модели из дешевого трикотажа, которые чрезмерно облегают тело, вряд ли будут подчеркивать достоинства вашей фигуры и выглядеть стильно. Скорее наоборот: тонкие майки и платья-майки не смотрятся выигрышно даже на обладателях идеальных фигур, под ними заметно нижнее белье и они, как правило, быстро приходят в негодность после нескольких стирок.

Хлопковые легинсы

Легинсы из сугубо спортивной вещи перешли в категорию повседневной одежды. Есть масса видов и дизайнов для любого случая. Но все же стилисты рекомендуют отложить хлопковые модели только для занятий спортом и не надевать их вне тренажерного зала. Причина в их внешнем виде — хлопок быстро растягивается и выглядит неряшливо. К тому же, в отличие от синтетических тканей, он не отводит влагу, а впитывает ее. И важно помнить, что легинсы лучше сочетать с длинными футболками и блузками, так как они излишне обтягивают ноги и бедра.

Кофты с рукавом «летучая мышь», пончо

Одежда с рукавом «летучая мышь» — это ретротренд, который переживает второе рождение. Возможно, такой крой и вправду выглядит оригинально, но носить кофты и платья с такими рукавами, равно как и пончо, в холодное время года оказывается проблематичным. Только по той простой причине, что с таким рукавом тяжело влезть в стандартную верхнюю одежду.

Сложная в уходе верхняя одежда

Одежда, которую сложно очистить от загрязнений самостоятельно, — довольно спорный предмет гардероба. Например, пальто с металлическими элементами, пальто из кашемира или верхнюю одежду из меха и кожи нельзя стирать в стиральной машинке и затруднительно чистить вручную. А вот поход в химчистку обойдется едва ли в половину стоимости самой одежды. Так что стоит хорошенько подумать перед покупки такой дорогой в уходе вещи.

Бюстгальтеры с эффектом пушап

Бюстгальтеры пушап и белье не того размера — как и большое, так и тесное — могут вызвать нарушение кровообращения и лимфотока и спровоцировать появление новообразований. К тому же они просто доставляют дискомфорт. Лучше отдать предпочтение удобным моделям подходящего размера.