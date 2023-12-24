Без заморочек и больших растрат. 11 способов роскошно украсить дом к Новому году

Декабрь — время не только новогоднего настроения, но и аврала на работе и дома. Поэтому создать вокруг себя праздничную атмосферу, конечно, хочется, но и тратить на это последние силы совсем нет желания. Да и опустошать кошелек тоже. Узнали у экспертов по дизайну, как можно быстро, не очень дорого и при этом симпатично украсить дом к Новому году.

Вместо большой елки поставить миниатюрную

Вместо привычной пушистой красавицы размером чуть ли не под потолок можно приобрести елку поменьше или вообще совсем невысокую. Такая особенно подойдет для помещения небольших размеров. Маленькая елка не требует кучи украшений, просто потому что иначе она будет выглядеть перегруженной. Поэтому украсить ее легко. Для такого дерева, кстати, можно использовать красочное декоративное кашпо в качестве подставки.

Можно совсем уйти в минимализм и украсить лишь верхушку елки или даже ветку без хвои.

Разложить праздничные подушки и одеяла

Привычные предметы интерьера тоже могут стать частью новогоднего декора. Например, можно приобрести несколько недорогих декоративных подушек с рождественскими мотивами. Также попробуйте украсить дом одеялами или пледами. Можно, кстати, искать не только вещи с праздничными узорами, рисунками и надписями, но и просто подходящие по цвету предметы. Так, золотистый, зеленый, красный и некоторые другие оттенки в два счета создадут атмосферу Нового года.

Использовать оберточную бумагу и ленты

Украсить дом можно с помощью бумаги и лент, которые используются для упаковки подарков. Выбирайте декор с рождественскими картинками и орнаментами или в традиционной новогодней цветовой гамме. Бумагу можно наклеить на какой угодно предмет интерьера: шкафы, двери, холодильник, лестницу и так далее. Эксперты по дизайну предлагают даже создавать композиции по собственным идеям: например, мордочки снеговиков из отдельных кусков упаковочной бумаги. А из лент получаются милые банты, которые можно повязать вокруг дверей.

Повесить гирлянды не только на елку

Попробуйте повесить гирлянды везде, где только можно. Например, на дверные проемы, шкафы, лестничные перила, окна, стены и так далее. Также эксперты предлагают протянуть украшение под потолком через всю комнату. Кстати, можно приобрести гирлянды не только из лампочек, но и из искусственных хвойных веток и елочных шариков. Добавьте атмосферы, разложив такие украшения на подоконниках.

Украсить дом природными элементами

Новогодней атмосферы добавляют и такие мелкие детали декора, как хвойные ветки и шишки, разложенные на столах, полках и прочих открытых поверхностях. Также стоит обратить внимание на традиционный символ Рождества — ягоды остролиста. Их ярко-красный цвет прекрасно впишется в праздничный интерьер. Сейчас, кстати, в магазинах полно искусственных имитаций всех этих растений. Еще можно украсить дом фруктами, которые обычно ассоциируются с зимой или Новым годом. Например, разложить на блюдцах сушеные цитрусовые дольки.

Сделать рождественское дерево из подручных материалов

Эксперты по дизайну интерьера предлагают самодельные альтернативы традиционной живой или искусственной елке. Например, вырезать ель из картона и повесить на нее гирлянду. Или приклеить на стену поздравительные открытки так, чтобы они визуально напоминали форму новогоднего дерева. Также можно сложить в форме елки подарочные коробки или книги. А самый простой способ — повесить на стену большую фотографию хвойного символа Нового года. Не ограничивайте себя в фантазии и используйте любые другие материалы для создания креативной елки.

Расставить свечи

Зажженные свечи позволяют создать уютную зимнюю атмосферу, а также могут использоваться в качестве рождественского декора. Они украсят столы и прочие открытые поверхности. Можно также окружить свечи другими элементами новогоднего декора. А если хочется совсем окутать себя аурой Рождества, то стоит сделать ставку на ароматические свечи. Выбирайте запахи, которые вызывают ассоциацию с зимой и Новым годом: корица, имбирь, ваниль, хвоя и так далее.

Развешать рождественские венки и носки

Обычно рождественские венки вешают на входной двери. Но они подойдут и для украшения интерьера. Ими можно декорировать двери, стены или комоды. Также отличным дизайнерским решением станут носки для подарков. Они превосходно смотрятся не только на камине, как нам показывают в кино. Эксперты предлагают вешать рождественские носки на стены, книжные шкафы, перила лестниц, фрамуги и так далее.

Обратить внимание на игрушечные домики

Из маленьких домиков можно соорудить целый миниатюрный городок, который отлично украсит интерьер. Добавьте еще больше атмосферы праздника: поместите внутрь домиков лампочки или фонарики. А если время и ресурсы позволяют, то можно позади домиков поставить маленькие искусственные деревья. Последние лет 50 наиболее популярными вариантами игрушечных домиков являются керамические и фарфоровые. Как правило, детали интерьера из керамики стоят меньше, поэтому подойдут тем, кто не хочет особо тратиться на новогодний декор.

Присмотреться к старым и винтажным вещам

Старые вещи можно использовать в качестве новогоднего декора. Например, поношенные свитеры переделайте в чехлы для подушек. А в ненужную стеклянную посуду поместите фонарики. Сверху можно повязать ленту или бант. Еще можно поискать какие-нибудь недорогие винтажные предметы декора. Помимо собственно новогодних украшений обратите внимание на подсвечники, посуду с рождественскими узорами, колокольчики, одеяла и пледы. И даже старые книги органично впишутся в сказочный рождественский интерьер.

Не заморачиваться с игрушками

Выискивать по магазинам новые наборы, кропотливо украшать чуть ли не каждую ветку и вечно следить, как бы что не разбилось. Знакомая картина. Чтобы больше не тратить время, силы и деньги на игрушки, которые потом весь год будут пылиться в коробке, эксперты по дизайну предлагают сделать выбор в пользу минималистичного дизайна. Можно повесить на елку только дождик. Этот вариант дизайна был в тренде несколько десятилетий назад и теперь возвращается в моду. С дождиком дерево не кажется пустым. При этом украсить елку можно за считанные минуты. Чтобы она выглядела аккуратно, полоски дождика должны быть одинакового размера, свободно свисать, но не касаться других веток.

Можно и вовсе оставить елку ненаряженной. Ведь само по себе хвойное дерево — уже символ Нового года и Рождества.