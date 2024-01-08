6 подарков детям, от которых у их родителей глаз задергается, и еще 5, которым все будут рады

Выбрать подходящий детский подарок, который приглянется ребенку и не выведет из себя его родителей, — дело непростое. Увы, многие популярные нынче игрушки вызывают у взрослых тихое бешенство, да и денег высасывают немало. При этом дарителю их могут еще долго припоминать, ну или его будут обсуждать за глаза разными недобрыми словами.

Нет: слишком громоздкие игрушки

Прежде чем покупать детский игровой домик, огромного плюшевого мишку или гигантский конструктор, стоит прикинуть размеры жилища, в котором обитает чадо с родителями. Не займет ли презент чуть ли не всю комнату? В маленькой квартирке все эти вещи будут лишь всем мешать. Кроме того, если семья живет в городе и редко выбирается на природу, малышу бессмысленно дарить, скажем, игрушечную газонокосилку. Необходимость таскать эту штуку в парк вряд ли осчастливит маму и папу. Худший подарок — это гигантская игрушка, которую никуда потом не запихнешь. В результате эта штука торчит ровно по центру комнаты. Впрочем, слишком мелкие штуки тоже за гранью добра и зла. Они сразу теряются, но ты на них обязательно наступаешь в 5 часов утра. © PeteIRL / Reddit

Да: билеты в музеи и на мастер-классы

Зачастую детям западают в память не яркие игрушки, а необычный опыт. Поэтому можно подарить ребенку билеты в океанариум, на любопытную экскурсию или мастер-класс. Главное — заранее обсудить с родителями, что именно чаду будет интересно и смогут ли они на мероприятие пойти. Всякие мероприятия в музеях — это круто. Обычно во время каникул их часто проводят. Такие мастер-классы и экскурсии — довольно увлекательный вариант и для детей, и для родителей. © 123sarahcb / Reddit

Нет: все, что приходится часами выковыривать из ковра

Слаймы, кинетический песок, наборы для плетения из бисера — все это настоящий родительский кошмар. Дети обожают такие штуки и будут клятвенно обещать играть аккуратно, но в итоге — это проверено на практике, в том числе и автором статьи — к концу дня заляпают всю квартиру. Вычесать слайм из ковра или обивки дивана практически невозможно. А бисер и песок каким-то волшебным образом быстро распространяются по всему дому. Бога ради, не покупайте кинетический песок. Я прокляла тот день, когда он появился в нашем доме. Прошло уже 8 лет, но я до сих пор нахожу эту дрянь буквально повсюду. © Inspection_Fun / Reddit

Сынуля выклянчил у дедушки с бабушкой слайм. Купили они эту гадость и через полчаса обнаружили липкую субстанцию на своем дорогущем диване. Три года и тысячу видеороликов с хаками для уборки спустя пятно от слайма все еще сверкает на диване.

Да: книги

Даже в наши дни книга все еще считается лучшим подарком. Правда, стоит все-таки учитывать интересы ребенка. Вместо обычного сборника сказок или приключенческого романа можно подобрать комиксы. Для тех, кто только начинает читать и писать, можно купить красочный дневник. В нем малыш сможет делать зарисовки или записывать, что он взял бы в космическое путешествие, о чем он думает, как бы запрограммировал робота и так далее. Настоящий класс. Обожаю дарить книжки. У нас неподалеку есть отличная лавочка и я всегда спрашиваю у продавца, какие интересные новинки у них появились. © Western-Ordinary / Reddit

Нет: развивающие музыкальные игрушки

Сами по себе развивающие игрушки — это замечательная вещь. Но у многих такое музыкальное сопровождение, что через пару дней родители уже на стенку лезть готовы. Навязчивые музыкальные проигрыши, пиканье, бипанье, гудение — от такой какофонии у любого человека может разболеться голова. Кроме того, некоторые игрушки издают резкий звук перед выключением, а это реально пугает. У меня постоянные мигрени и я просила не дарить ребенку громкие игрушки. Но свекровь, конечно, это проигнорировала и вручила нам развивающий детский столик. Эта штука постоянно орала как оглашенная. Я выдержала 2 дня и вернула подарок. © rotatingruhnama / Reddit

Да: настольные игры

Настолки — это замечательный вариант, благо сейчас в магазинах их тьма: стратегии, викторины, дуэли и прочие. Некоторые игры выходят сразу в серии, поэтому можно до бесконечности докупать дополнения, если ребенку понравилось. При этом в процессе игры дети обычно не только узнают что-то новое, но и учатся думать, договариваться, достойно принимать поражение. Год назад подарили племяшке игру «Catan». Оказалось, самое оно. Настолка неожиданно понравилась и ей, и родителям. И что особенно приятно, у игры есть еще несколько дополнений, в которые можно и отдельно играть, и совмещать с основной настолкой. Так что нам еще несколько лет не придется ломать голову над подарками племяннице.

Нет: детская косметика

К сожалению, такие продукты могут вызвать раздражение и даже аллергическую реакцию. Кроме того, далеко не все родители радуются, когда шкаф их малолетней дочки буквально забит тюбиками помады, румянами и лаками для ногтей. С какого-то момента все наши родственники и знакомые будто с цепи сорвались и стали заваливать дочку различными косметическими наборами. Она с ними чуток поиграла, а теперь все это богатство пылится в тумбочке. Я изредка проверяю срок годности у подарочков и потихоньку избавляюсь от просроченных.

Да: любая штука для игры на улице

Большинство современных родителей сетуют на то, что дети целыми днями залипают в гаджеты. Так что любой подарок, который вдохновит их на прогулку, придется по душе взрослым. Мяч, скакалка, санки, небольшой рюкзак — подойдет что угодно, лишь бы вещь не занимала слишком много места и не была сложной в использовании. Например, хулахуп придется ко двору почти в любой семье, а детский каяк подойдет далеко не всем.

Нет: любая штука, которая требует активного участия родителей

Все-таки подарок предназначается именно для ребенка, а не для его мамы и папы. И хотя лабораторные наборы, сложные конструкторы, роботы и подобные вещи развивают детей, пусть лучше их покупают сами родители. Если инструкция к набору занимает страниц 20, на сборку игрушки уходит несколько дней, а от участников требуются немалые мастерство и умения, то, скорее всего, ни взрослым, ни чаду такой презент не понравится. А сам процесс превратится в настоящйи кошмар для родителей. Решили порадовать друзей и подарили их сыну конструктор космического корабля. Потом отец семейства нас чуть не проклял. Модельку надо было собирать щипчиками, выравнивая детали плоскогубцами. Ребенок бросил эту ерунду через 5 минут, после чего над конструктором 2 дня подряд корпел бедный папа. Этот подарок он нам до сих пор припоминает.

Да: небольшие научные наборы

Это может быть простенький телескоп, микроскоп, набор красивых минералов или бинокль для начинающих. Если ребенку понравится, то родители потом смогут сами потом решить, покупать более дорогую версию или нет. Кстати, и микроскоп, и бинокль идеально подойдут и для прогулки, потому что ребенок может на месте изучать различные природные явления. Купил тут племяшке бинокль, чтобы она могла изучать птиц, прилетающих к кормушкам у них во дворе. В продаже есть куча недорогих моделей, которые отлично подходят для таких целей и очень простые в использовании. © AgreeableProfession / Reddit

Нет: куча дешевых игрушек

Дорогой конструктор или гаджет не всем по карману, да и не каждый родитель будет рад такому подарку. Но все же лучше не дарить дешевую реплику, которая не проживет и пары дней и сразу полетит в мусорку. Кстати, некачественные пластмассовые игрушки не только быстро ломаются, но и могут быть опасны для здоровья. Тесть с тещей на каждые праздники дарят внукам горы игрушек. Сколько раз мы их просили так не делать, но им до лампочки. Дети полчаса разгребают гору подарков, причем ни во что больше 10 минут не играют. Вся эта ерунда либо тут же ломается, либо потом месяцами собирает пыль где-то в углу. © rmp266 / Reddit

Я не против чистить ковер от пластилина или искать потерявшуюся детальку конструктора, но меня просто вымораживают дешевые копии Play Doh и Lego, потому что они не работают так, как задумано. У конструкторов вот вечно что-то где-то заклинивает. © altimna / Reddit