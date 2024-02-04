Как в холодину одеть ребенка так, чтобы даже суровая свекровь не прикопалась

Выбор зимней одежды для ребенка может стать тем еще испытанием для родителей. Мамам и папам нужно учесть массу нюансов: как сделать так, чтобы ребенок не замерз, не вспотел и при этом не заваливался на каждом шагу из-за 10 слоев одежек. Да и без подходящей экипировки даже короткая прогулка в заснеженном дворе превращается в бесконечные препирательства.

Не нужно делать из ребенка колобка

Дети более восприимчивы к холоду и могут быстрее замерзнуть, но это не значит, что перед выходом на улицу их надо втискивать сразу в несколько свитеров и кофт. Бедняге будет сложнее двигаться или же он быстро вспотеет. Необходимое количество слоев рассчитывается по следующему принципу — такое же количество, как для взрослого, плюс один слой. То есть если вы надели под куртку легкий свитер, то на ребенка стоит натянуть еще и кофту.

Если малыш во время прогулки много бегает, то вместо одного толстого свитера лучше взять пару легких. От лишней одежды легко можно будет избавиться при необходимости (во влажных пропотевших вещах ребенок замерзнет значительно быстрее, чем в сухих). Чтобы определить, не перегрелось ли чадо, достаточно потрогать кожу на шее. Если тело горячее, то ребенку слишком жарко, если холодное — он мерзнет.

Синтетика — нет, шерсть — да

Нижний слой, прилегающий к коже, должен не только удерживать тепло, но и хорошо впитывать влагу. Поэтому термобелье и колготки стоит выбирать из мериносовой шерсти. Она достаточно нежная и не раздражает детскую кожу, относительно устойчива к бактериям, а потому одежду не надо очень часто стирать. А главное — шерстяные вещи поддерживают комфортную для тела температуру. Если во время прогулки ребенок будет постоянно потеть, у него могут возникнуть проблемы с кожей.

Манжеты не так просты, как кажутся

Снег, забившийся в сапоги или в рукава, может испортить самое солнечное настроение, поэтому при выборе штанов и куртки стоит внимательно осмотреть манжеты. В идеале они должны застегиваться на липучки — так ширину можно будет подогнать по размеру.

Длинная куртка — это хорошо, но есть нюансы

Хотя материал, из которого сделана одежда, имеет большое значение, но площадь покрытия тела все-таки важнее. Теплая, но короткая куртка согреет хуже, чем изделие длиной до середины бедра. Но если выбрать модель с «юбкой», застегивающейся на талии, то длина куртки не будет играть большую роль. В идеале верхняя одежда должна быть достаточно свободной, поэтому перед выходом из дома стоит попросить ребенка сесть на корточки, попрыгать, поднять руки над головой. Так вы поймете, может ли он выполнить все эти движения и не задирается ли одежда при этом. Другой важный фактор — цвет куртки или комбинезона. Изделие должно быть ярким и со специальными светоотражающими вставками. Так за чадом проще будет следить даже в снегопад.

Фурнитура — это важно

Чем проще застежки на детской одежде, тем лучше. В идеале ребенок должен сам спокойно надевать и снимать наряд. Если речь о совсем маленьких детках, то отлично подойдут комбинезоны с молнией до колена или лодыжки. Так на процесс одевания тратится гораздо меньше времени, а памперс можно поменять даже во время прогулки. Стоит избегать изделий с веревочками, завязками и любыми декоративными элементами, которые могут зацепиться за что-то во время игры или случайно попасть в рот ребенку. Это может быть просто опасно.

Не все варежки хороши в снежную погоду

Чаще всего во время прогулки дети начинают жаловаться именно на замерзшие руки, так что стоит подобрать хорошие рукавицы с теплым внутренним слоем и водоотталкивающим верхним. При этом лучше купить варежки, а не перчатки, потому что их проще надеть и пальцы в них не так быстро леденеют. В идеале рукавицы надо натягивать до облачения в куртку или комбинезон, чтобы манжеты на рукавах плотно удерживали их на месте. Или можно купить пару с длинными раструбами, которые затягиваются чуть ниже локтей.

Уши должны быть закрыты

Уши, точно так же как кисти и стопы, быстро «теряют» тепло на морозе, поэтому стоит обзавестись теплой шапкой, которая хорошо прикрывает эту часть головы. Если чадо любит кувыркаться, барахтаться в снегу и лихо кататься на санках, то вместо головного убора можно напялить на него горнолыжный шлем. Он отлично защищает голову от холода, ветра и снега. Кроме того, его очень сложно потерять во время игры.

Шарфик? Нет, лучше воротник

Яркие шарфы выглядят симпатично, но они потенциально опасны. Этот аксессуар способен за что-то зацепиться во время игры, а кончики могут попасть в рот ребенка. Кроме того, шарфы постоянно развязываются и сползают, из-за чего снег забивается за воротник. Лучше натянуть на малыша шерстяную балаклаву или воротник. Они хорошо греют, не мешают играть, не сползают и не задираются.

В автомобиле ребенку не нужна верхняя одежда

Перед тем как посадить чадо в детское кресло, лучше снять с него куртку или комбинезон. Плотная и объемная одежда не дает крепко затянуть ремни безопасности, так что при резком торможении они не смогут надежно удерживать ребенка в кресле. Если малыш мерзнет в салоне автомобиля, можно просто накрыть его одеяльцем или курткой.

Ботинки на липучках — наше все

Естественно, обувь должна быть теплой и водонепроницаемой, но если ботинки слишком тяжелые, ребенок просто не сможет в них нормально передвигаться, особенно по рыхлому снегу. Другой важный фактор — малыш сам должен легко надевать и снимать обувь, поэтому вместо моделей на шнурках стоит выбрать вариант с липучками. Стоит обратить внимание и на подошву ботинок. Резина с глубоким протектором хуже скользит, а потому бегать в такой обувке по льду или обледеневшему снегу безопаснее.

Штаны без подтяжек — деньги на ветер

Комбинезон греет лучше, чем штаны и куртка, но зато в нем не всегда удобно отправляться на длительную прогулку — любой поход в туалет превращается в задачку со звездочкой. Поэтому стоит выбрать для ребенка штаны с подтяжками, высокой спиной и грудью. Желательно, чтобы на талии были специальные липучки, которые позволят регулировать ширину одежды и посадку.