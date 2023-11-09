10 хитростей, которые помогут подобрать такой головной убор, чтобы и уши не мерзли, и сидел шикарно

С наступлением зимних холодов шапки и шляпы из элегантного аксессуара превращаются в предмет первой необходимости, ведь никому не нравится, когда у него мерзнут уши и мокнут от снега волоса. Но найти подходящий головной убор бывает непросто, так что мы решили собрать несколько хитростей, которые помогут с его выбором.

Стоит учитывать форму лица

Головной убор может или смягчить, или подчеркнуть черты лица, поэтому прежде чем выбирать шляпу, стоит определить тип лица. Людям с круглым лицом отлично подходят кепки и фетровые шляпы, так как они создают дополнительные углы и визуально удлиняют черты, а вот мягкие вязаные изделия и шапки с закругленной линией макушки могут привести к обратному эффекту. Обладателям узкого или угловатого лица не стоит носить головные уборы с широкими полями и высокими тульями. Береты, клоши и объемные вязаные шапки на них смотрятся значительно лучше. Они смягчают резкие черты, и лицо в них кажется шире.

Больше всего везет людям с овальной формой лица — им подходят практически любые шапки и шляпы. Единственное исключение — это модели с высокими тульями и украшенные большим помпоном на темечке, так как из-за них лицо может казаться длиннее. Барышням с лицом в форме сердечка лучше отдавать предпочтение узким головным уборам с небольшими полями и беретам. Шляпы с широкими полями визуально делают лоб шире и искажают естественные пропорции.

С помощью подходящей шляпы можно даже несколько изменить свою комплекцию. Модели с узкими, немного загнутыми вверх полями и высокой тульей отлично подходят невысоким барышням. Статным женщинам лучше носить шляпы с широкими полями. То же самое относится и к девушкам с пышными длинными волосами или к дамам с широкими плечами. В последнем случае облегающая или тесная шапочка исказит пропорции фигуры.

Если шляпа оказалась велика, это легко можно исправить

Главный момент в подборе шляпы-федоры — это ее размер. Если чуть ошибиться, то аксессуар будет выглядеть нелепо. Определить правильный размер шляпы несложно. Когда между краем головного убора и лбом легко пролезает палец, значит шляпа подходит идеально. Если изделие приглянулось, но сидит слишком свободно, всегда можно купить специальную ленту, которая приклеивается к внутренней стороне головного убора и хорошо удерживает его на голове.

Меховая шапка отлично смотрится в сочетании с ярким нарядом

Шапки из натурального или искусственного меха отлично согревают зимой. Но если не добавить наряду ярких красок, образ будет выглядеть слишком скучно и претенциозно. Чтобы подчеркнуть естественные тона меха, стоит подобрать шарфик или пальто интересного, насыщенного оттенка.

Шапка крупной вязки может оживить скучный пуховик

Простой пуховик без всякой отделки может смотреться несколько обыденно. Чтобы придать наряду живости, можно выбрать в пару к этой верхней одежде шапку с необычной текстурой или изделие крупной вязки. Такой головной убор будет контрастировать с курткой и придаст внешнему виду оригинальности. Кстати, интересный образ можно создать и с помощью контраста, сочетая объемную вязаную шапку с приталенным, облегающим пуховиком и наоборот.

Если вы носите очки, то лучше выбрать однотоную вязанную шапку

Холодная пора — это настоящее испытание для людей со слабым зрением: очки все время запотевают, да и подходящую шапку подобрать к этому аксессуару непросто. Лучше всего с очками сочетаются вязаные головные уборы с широкой резинкой, которая плотно прижимает дужки к голове, но не слишком сильно давит на них. Стоит выбрать небольшой и максимально простой головной убор без узоров, чтобы не отвлекать внимание от лица и глаз.

Берет отлично смотрится с минимумом макияжа

Многие боятся носить берет, потому что этот головной убор им кажется чересчур экстравагантным. При этом он хорошо согревает в морозы и отлично сочетается со многими осенними, зимними и весенними нарядами. С помощью красного берета можно отлично разнообразить скучный монохромный темный или светлый наряд. А чтобы берет не выглядел слишком ярко, можно просто воспользоваться опытом француженок и свести макияж к минимуму: подкрасить губы блеском и тронуть ресницы тушью.

Другие аксессуары тоже играют важную роль

Сейчас уже не обязательно подбирать шарф в тон к шапке, а вот текстура этих изделий имеет значение. Маленькие вязанные шапки, кепки, береты и клош неплохо смотрятся с объемными шарфами, в то время как к шляпам с широкими полями лучше подходят тонкие шелковые платки. В любом случае стоит поэкспериментировать и проверить, какой вариант выгоднее всего подчеркивает особенности именно вашей фигуры.

В идеале головной убор должен сочетаться с остальным нарядом и подчеркивать все его достоинства, так что следует учитывать и стиль, и цветовую гамму, в которых выдержан образ. Не стоит пытаться исправить неудачный туалет с помощью яркой и необычной шапки. Это не только не исправит дело, но наоборот ухудшит положение.

Обилие декора не всегда идет шапке на пользу

Шапки с ярким принтом, различными декоративными элементами и ушками могут смотреться чересчур вычурно. Такие модели подходят далеко не к каждому образу. Более того, они выглядят несколько по-детски, что идет не всем барышням. Если обычная вязаная шапка кажется слишком скучной, можно выбрать изделие с помпоном. Кстати, такие модели замечательно смотрятся на барышнях с квадратной формой лица. А помпон другого цвета сделает монохромный образ ярким и необычным.

Стоит обратить внимание на материал, из которого сделан головной убор

Зимние шапки чаще всего делают из полиэстера, шерсти, фетра или смеси различных материалов. Особенной популярностью пользуется именно полиэстер, так как материал практически не изнашивается и обладает влагоотталкивающими свойствами. Шерстяные изделия отлично согревают в холодную погоду, но у них есть 2 недостатка. Во-первых, шапка может сесть после нескольких стирок. А во-вторых, шерсть вытягивает влагу из волос, из-за чего они становятся тонкими и ломкими. Так что лучше присмотреть такое изделие с атласной или какой-то другой подкладкой. При этом совсем не обязательно, чтобы головной убор был сделан из того же материала, что и верхняя одежда. Наоборот, таких сочетаний лучше избегать. То есть шубу вполне можно носить с фетровой шляпой, а пуховик — с вязанной шапочкой или бейсболкой.

Длину волос тоже стоит учитывать

Практически любой головной убор отлично сидит и на длинных, и на коротких волосах, главное, правильно подобрать фасон. Если речь идет о вязаных шапочках, то с длинными локонами лучше всего смотрятся узкие и плотные изделия. Стоит сдвинуть головной убор чуть назад, открывая лоб и позволяя прядям свободно струиться. К короткой же прическе подойдут аксессуары грубой и широкой вязки с ярко выраженной фактурой.