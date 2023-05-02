Как выбрать духи в интернете, даже не нюхая их, и не пролететь с ароматом

Чтение списка парфюмерных нот, конечно же, не заменит нам распыления и вдыхания аромата. Но это не значит, что нужно отказаться от покупки новых духов или туалетной воды онлайн. Эксперты в области парфюмерии поделились секретами, как подобрать для себя аромат не выходя из дома.

Если вы новичок, ориентируйтесь по цвету

Знание языка цветов может оказаться дополнительным ориентиром в мире парфюмерии. Бренды, как правило, используют определенные цвета флаконов, чтобы подчеркнуть свою айдентику. Кроме того, оформление флакона обычно напрямую зависит от его содержания. Как пример, самые распространенные в парфюмерии цвета и их значение: Зеленый ассоциируется с легкими и свежими ароматами, вызывает ассоциации с каплями росы на траве ранним утром. Намекает на растительный запах.

ассоциируется с легкими и свежими ароматами, вызывает ассоциации с каплями росы на траве ранним утром. Намекает на растительный запах. Голубой обозначает свежесть. Обычно используется для акватических ароматов.

обозначает свежесть. Обычно используется для акватических ароматов. Красный представляет страсть, энергию. Оттенки красного ассоциируются с ароматами, превозносящими чувственность, чаще всего с амбровыми или гурманскими нотами.

Золото символизирует богатство, чаще всего это экзотический и сильный запах. Такой тип духов обычно подходит для вечернего выхода.

символизирует богатство, чаще всего это экзотический и сильный запах. Такой тип духов обычно подходит для вечернего выхода. Черный указывает на глубокий и интенсивный аромат, который тоже лучше всего подходит для ночного времени. Его нужно наносить с осторожностью, иначе велика опасность заработать головную боль или неодобрение окружающих.

указывает на глубокий и интенсивный аромат, который тоже лучше всего подходит для ночного времени. Его нужно наносить с осторожностью, иначе велика опасность заработать головную боль или неодобрение окружающих. Бледно-розовые тона подходят для цветочных и романтических ароматов, а интенсивный розовый, скорее всего, будет сладким.

Не зацикливайтесь на верхних нотах

Многие при покупке парфюма обращают внимание только на его верхние ноты — это запах, который вы чувствуете сразу после распыления духов. Например, у широко известного аромата L’Imperatrice 3 верхние ноты — это киви и розовый перец, а у Be Delicious — огурец и грейпфрут. Они играют большую роль в создании первого впечатления, но быстро испаряются. Поэтому не стоит судить по ним об аромате. Затем верхние ноты плавно переходят в ноты сердца, которые задерживаются на время от 20 минут до 1 часа (у L’Imperatrice это арбуз, а у Be Delicious — яблоко). Основу парфюма составляют базовые ноты, они очень насыщенные, тяжелые и стойкие. База начинает слышаться примерно через 30 минут после нанесения и вместе со средними нотами создает аромат. Он-то и сохраняется дольше всего, и именно базовые ноты вы будете чувствовать все основное время ношения аромата. Так L’Imperatrice в конце концов обернется запахом лимонного дерева, а Be Delicious — сандалом и амброй.

Запоминайте имя парфюмера

Самый распространенный совет перед покупкой духов онлайн — проанализировать ароматы, которые вы уже хорошо знаете и носите, с точки зрения их группы или парфюмерных нот. Возможно, у них совпадают базовые ноты и это именно то, что вам нравится. Однако парфюмеры предостерегают: не смотрите только на список ингредиентов, как бы заманчиво это ни было. Обратите внимание на то, кто автор вашего текущего фаворита, так как большинство парфюмеров (или «носов») работают с разными брендами. Ориентироваться только на ноты — это все равно что описывать картину, называя цвета, которые использовал художник. Точно так же, как у художника есть фирменный стиль, парфюмеры часто используют схожие характеристики в ароматах, которые они сочиняют. Например, если вы большой поклонник аромата Miss Dior Blooming Bouquet, то вам стоит узнать имя парфюмера — Луиза Тернер — и обратить внимание на другие ее известные работы.

Думайте как парфюмер

Глубоко исследуйте эмоции, которые вызывает у вас ваш любимый аромат: цвета, текстуры, места и люди, которых он вам напоминает. Например: если бы этот аромат был тканью, то какой? Какого цвета? Если бы вы сшили одежду из этой ткани, кем бы вы были, куда бы направлялись? Не пытайтесь выделить отдельные ноты или думать об аромате в плоскости «мне нравится» или «мне не нравится». Вместо этого сосредоточьтесь на настроении, которое он создает. Проанализировав свои предпочтения, обратите внимание на описание парфюма, который вы выбираете. Часто в названии духов упоминаются какие-то прилагательные: «манящий», «темный», «невинный»... Некоторые ароматы имеют названия, в которых упоминаются эмоции или описываются еще какие-то дополнительные аспекты. Это помогает лучше понять, что вас может ждать во флаконе.

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