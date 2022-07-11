Как выглядят 12 знаменитостей, когда макияж им сделал профессионал и когда они накрасились сами

Рассматривая фото знаменитостей, нам часто хочется, чтобы о нашей внешности тоже заботилась целая команда стилистов и визажистов. Однако некоторые звезды не всегда пользуются подобными услугами профессионалов, предпочитая наносить макияж без посторонней помощи.

Нам в ADME нравится рассказывать о различных навыках знаменитостей, особенно о тех, которые приближают их к нам, обычным людям. Вот почему мы решили показать вам некоторых звезд, которые любят краситься самостоятельно.

1. Леди Гага

Обладательница 12 премий «Грэмми» уверена, что в основе удачного макияжа — правильный уход за кожей. Гага написала в соцсетях, что ее хитрость заключается в использовании продуктов, которые поддерживают баланс ее кожи, поэтому обычно применяет то, что сама же и разработала под собственным брендом Haus Laboratories.

2. Эшли Тисдейл

Звезда «Классного мюзикла» рассказала, что в повседневной жизни предпочитает использовать нетоксичную косметику. У Эшли Тисдейл даже есть канал на YouTube, где она дает советы на разные темы, в том числе относительно моды и косметики. Также она дает уроки, которым вы можете следовать дома.

3. Джессика Альба

Хотя американская киноактриса иногда прибегает к помощи специалистов, чаще всего она предпочитает делать макияж самостоятельно, и у нее это хорошо получается. Альба даже основала собственную компанию по продаже косметики и средств личной гигиены для людей всех возрастов.

4. Джессика Честейн

На важные события макияж актрисе делает команда профессионалов, однако иногда она красится самостоятельно. Поклонникам Джессики пришелся по душе ее мейкап с ярко-красной помадой, который многие из нас наверняка тоже хотели бы попробовать.

5. Мэрайя Кэри

У Мэрайи Кэри особые предпочтения относительно всего, что связано с красотой. Она даже сотрудничала с компанией, которая производит продукты по уходу. Что касается макияжа, то, не беря в расчет особые случаи, певица считает, что чем его меньше, тем лучше. Доказательством тому служат ее посты в соцсетях, где она выкладывает свои фотографии в естественном виде.

6. Келли Рипа

С такой внешностью, как у Келли, нетрудно всегда оставаться красивой. Обладательница премии «Эмми» призналась, что одним из ее любимых средств является солнцезащитный крем с легким оттенком, благодаря которому ее кожа выглядит слегка загорелой, так что окружающие не могут понять, наносит она тональную основу или нет.

7. Ким Кардашьян

Фамилия Кардашьян связана с миром моды, красоты и макияжа, поскольку все женщины из этой семьи всегда выглядят на все сто, как будто стилист у них постоянно наготове. Но это не так. В 2016 году светская львица и обладательница множества разных талантов Ким Кардашьян загрузила на свой YouTube-канал видео, в котором показала, как наносит макияж шаг за шагом. Она также призналась, что любит добавлять немного блеска в тональную основу, чтобы придать лицу больше сияния.

8. Селена Гомес

Певица часто красится сама, вместо того чтобы обращаться за помощью к визажистам, даже если у нее важный гала-концерт. Селена призналась, что перед тем, как начать, она любит зажечь несколько свечей, чтобы создать особую атмосферу.

9. Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи часто рассказывает о своих бьюти-процедурах в соцсетях, а также показывает, как она готовится к выходу из дома. Модель призналась, что одна из ее хитростей — это нанесение увлажняющего бальзама для губ перед началом макияжа.

10. Диана Крюгер

Диана Крюгер любит самостоятельно делать макияж практически для каждого выхода в свет, так как предпочитает всегда оставаться собой. «В итоге я выгляжу намного счастливее», — сказала она. Немецкая модель и актриса утверждает, что научилась этому во время своей модельной карьеры.

11. Зендея

Зендея тоже раскрыла некоторые свои бьюти-секреты. Например, она рассказала, как важны ежедневные процедуры по увлажнению кожи или уходу за бровями. Кстати, брови она советует всегда делать максимально естественными, начиная с обводки, а затем заполняя их цветом и оставляя ту часть, что ближе к носу, более светлой.

12. Ариана Гранде

Хотя обычно с Арианой Гранде работает команда стилистов, она нередко удивляет своих подписчиков, показывая, как сама делает себе макияж. Певица так увлечена косметикой, что она даже запустила собственный бренд.