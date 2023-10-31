Мы опробовали 11 способов ношения шарфов и платков из сети, и результаты нас здорово удивили

Многие женщины считают, что шарфы и шейные платки смотрятся несколько старомодно и только прибавляют хозяйке пару-тройку лет. А потому дамы носят эти аксессуары только в холодное время года и в чисто практических целях — чтобы не заболело горло. При этом в сети есть множество роликов о том, как с помощью шарфов и платков можно сделать интересным даже самый скучный образ. Мы решили проверить, насколько хорошо они работают.

Шейный платок можно использовать вместо ремня

Ремни с брюками носят все. И только единицы знают, что, если штаны сидят на талии слишком свободно, их легко можно поддержать с помощью шейного платка. Кроме того, в таком виде брюки смотрятся интереснее, а платок придает образу оригинальности.

Платок не обязательно продевать сквозь все шлевки на поясе. Его можно заправить в две передние петли, в боковые или задние, стянуть и завязать двойным узлом. Так что здесь подойдет даже небольшой аксессуар. В результате брюки сядут достаточно плотно и не будут спадать. Правда, в таком случае на штанах ниже шлевок образуются небольшие складки, которые придется прятать, натягивая на них ткань шарфика.

Из длинного шарфа за пару минут можно сделать блейзер

С длинными и объемными шарфами порой бывает сложно управиться: концы постоянно путаются под руками, а ткань норовит соскользнуть. Да и выглядишь в таком наряде как простушка. Если же наматывать их в несколько слоев, в результате получается какая-то громоздкая конструкция, которая только укорачивает шею, увеличивает в объеме плечи, да и вся фигура кажется массивнее. При этом такие шарфы буквально за пару минут можно превратить и в элегантный блейзер, и в необычную накидку.

Желательно, чтобы шарф был не короче 2 метров, иначе сделать из него накидку не получится. Для начала надо сложить шарф пополам, так чтобы по форме он напоминал трапецию. Область сгиба прижимается к животу, а затем перемещается на поясницу. Теперь шарф нужно крепко стянуть на талии резинкой.

После этого надо взять внешние стороны двух концов шарфа, связать бахрому и засунуть узел под ту же самую резинку. Повернуть всю конструкцию так, чтобы сгиб вновь оказался на животе, и продеть руки в образовавшиеся петли. После того как шарф будет аккуратно расправлен, получится что-то похожее на блейзер. Если аксессуар достаточно длинный, двигаться в такой накидке очень удобно: она не сковывает движения и не сползает, да и выглядишь в ней как леди. При этом узел на спине почти не заметен. А вот короткий шарф будет все время пытаться развалиться.

Шарф можно превратить в шаль или накидку

Другой способ значительно проще, да и резинка здесь не понадобится. Надо лишь расположить центр полотна на груди и закинуть оба конца за спину. Потом кончики шарфа перекрещиваются на спине и вытягиваются вперед. Один кончик шарфа нужно продеть под полотном и перекинуть его сверху над изделием. Затем концы связываются поверх шарфа, и накидка готова. Если узел получился не слишком симпатичный, его можно прикрыть брошкой.

Если никак не получается элегантно намотать длинный шарф на шею, можно сделать из него объемную косынку. Слишком широкое изделие нужно сложить так, чтобы получилась полоса примерно 10–15 см в ширину. Центр шарфа прикладывается к горлу, а кончики забрасываются за плечи.

Нужно перекрестить кончики шарфа сзади на шее, перенести их обратно на грудь и расправить. Внутренние края шарфа связываются — это удобнее делать, если они оформлены бахромой. Получившаяся петля еще раз перекрещивается и продевается через голову.

Остается лишь расправить получившуюся косынку, чтобы она аккуратно лежала на шее и груди.

Иногда мы носим широкий шарф, просто перебросив один конец через плечо. Но это не очень удобно — аксессуар постоянно съезжает с плеча. Лучше повесить шарф на шею, расправить, связать внутренние кончики, свернуть и продеть в получившуюся петлю голову. В таком виде аксессуар будет смотреться элегантнее.

С помощью платка можно украсить пальто

Шелковый платок совершенно не обязательно повязывать на шею. Один из кончиков можно приколоть с помощью булавки к воротнику пальто или плаща, заправить под лацкан, затем расправить аксессуар и перевязать его поясом. В результате получается интересный и необычный образ.

Не обязательно носить шейный платок и цепочку по отдельности

Из цепочки и шейного платка можно сделать оригинальный аксессуар. Желательно взять достаточно толстое ювелирное изделие, иначе оно будет плохо гармонировать с шарфом. Нужно надеть на шею сложенный платок и продеть кончики в цепочку, не перекрещивая их. Концы платка разводятся в разные стороны, чтобы цепочка плотно прижалась к шее, а затем вся конструкция переворачивается так, чтобы цепочка охватывала одну сторону шеи, а платок — другую. Теперь шарфик нужно завязать, расправить узел — и готово.

Из зимнего шарфа можно легко сделать элегантный воротник

Этот узел посложнее, чем предыдущие, зато и выглядит он достаточно необычно. Для него больше подходит матерчатый шарф, но его можно связать и из шерстяного. Главное, чтобы полотно было достаточно тонким.

Шарф нужно накинуть на шею и расположить так, чтобы один конец был примерно в 2 раза длиннее второго. Длинную часть размещают поверх короткой, продевают ее под узел и вытягивают так, чтобы концы приняли одну длину.

Теперь получившуюся петлю надо расправить и приподнять. Верхний конец заправляется в узел под петлей, и получившийся бант тоже расправляют, как и оставшийся кончик. В итоге должен получиться своеобразный водопад, по форме напоминающий жабо.

Шейный платок не обязательно завязывать

Шарфик, завязанный простым узлом, выглядить скучно. Но с помощью простой резинки этот аксессуар можно превратить в необычное украшение.

Для первого варианта понадобится совсем небольшой платок, размером с носовой. Шарфик нужно аккуратно собрать в гармошку, накинуть на шею и стянуть кончики тонкой резинкой. Теперь концы расправляются и получается «цветок» из ткани.

Для другого варианта потребуется шейный платок побольше. Изделие надо сложить пополам, превратив его в треугольник. Теперь платок собирается в гармошку, начиная от прямого угла к острому, а получившийся кончик затягивается резинкой.

Потом платок накидывают на шею, продевают свободный конец в резинку и расправляют оба кончика.

С помощью платка можно удлинить шею

Впрочем, варианты, когда платок туго обхватывает шею, подходят далеко не всем, так как они могут визуально укоротить шею. Чтобы такого ощущения не возникало, стоит повязать аксессуар более свободно. А чтобы получившийся образ не казался уж слишком скучным, узел лучше сдвинуть вбок.