Почему не стоит спать на одной наволочке 2 дня подряд

Невозможно испытать большее ощущение комфорта, чем чувствуешь в тот момент, когда ложишься на свежее накрахмаленное постельное белье. Но, например, наволочки стоит содержать в чистоте и по другим причинам. Наволочка напрямую контактирует с вашей кожей, поэтому эксперты-медики советуют менять ее 2–3 раза в неделю.

Мы в ADME тоже любим спать на свежевыстиранном постельном белье, поэтому решили выяснить причины, по которым стоит надевать чистые наволочки на подушки как можно чаще.

1. Пот привлекает пылевых клещей

Каждую ночь, когда мы ложимся в постель, простыни и наволочки впитывают наш пот, остатки макияжа и около 50 млн отмерших клеток кожи. Пот и отмершие клетки создают идеальную среду обитания для пылевых клещей: клещи ими питаются. Если вы недостаточно часто меняете наволочки, вы подвергаете себя воздействию этих организмов, и это может быть весьма вредно для вашего здоровья.

2. Это может стать причиной появления прыщей

Снятие макияжа перед сном — необходимый процесс для тех, кто хочет иметь чистую и красивую кожу. Но, даже если вам кажется, что вы удалили весь консилер или тушь, на лице может остаться небольшое количество косметических средств, частицы которых попадают на подушку и остаются там до тех пор, пока вы не постираете наволочку. В сочетании с потом и кожным салом это способствует размножению грибка и бактерий, что вызывает раздражение кожи и делает ее более склонной к высыпаниям.

3. Это вредит волосам

Мы часто тратим деньги на дорогие шампуни и салонные процедуры, но при этом не обращаем внимания на материал наволочки, на которой мы спим. Между тем волосы могут цепляться за грубые хлопчатобумажные ткани, когда вы ворочаетесь во сне. Если наволочка несвежая, риск получить раздражение кожи головы увеличивается, а от этого зависят здоровье и красота волос.

4. Это влияет на качество сна

Если вы долго не меняете наволочку, в ней скапливаются газы, выделяемые микробами и пылевыми клещами, что вызывает аллергию и затрудненное дыхание. Когда человек не может свободно дышать ночью, он хуже спит и утром чувствует себя разбитым.