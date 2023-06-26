После прочтения этой статьи вам захочется крепко обнять всех вокруг, даже въедливую свекровь

Объятия снижают уровень стресса и положительно влияют на физическое здоровье. Сейчас психологи проводят много исследований, чтобы узнать, как они влияют на нашу психику. Вот несколько фактов, после прочтения которых вы, скорее всего, будете воспринимать объятия по-другому.

Люди больше всего обнимаются по выходным

Чаще всего люди обнимаются по субботам (около 10 раз в день) и воскресеньям (9 раз). Реже всего в начале недели: в понедельник, вторник и среду. В среднем человек обнимает четырех людей в день. Однако это лишь приблизительное число.

Больше объятий — лучше настроение

Исследователи обнаружили, что у фанатов объятий чаще приподнятое настроение. В этот момент мы чувствуем себя менее одинокими. Но существует и другая корреляция — тревожные люди обнимаются меньше. Получается вот такой негативный замкнутый круг.

Одинокие люди выигрывают от этого даже больше, чем пары

Самый интригующий результат эксперимента — одиночки «выигрывают» от тактильного контакта больше, чем люди, состоящие в отношениях. От объятий они испытывают больше положительных эмоций, а значит, вероятнее всего, чувствуют себя счастливее.

Пары, которые много обнимаются, более довольны своими отношениями

Объятия повышают уровень удовлетворения отношениями. В парах, где часто проявляют любовь через прикосновения, партнеры реже обращают внимание на других людей. Получается, и риск измены снижается.

В момент объятий вырабатывается гормон радости

Во время объятий вырабатывается гормон окситоцин. Он помогает нам чувствовать единение с другим человеком. Вообще, в такие моменты мы испытываем целый спектр классных чувств: любовь, обожание, доверие.

И снижается уровень стресса

Исследования указывают на то, что у женщин, оказывающих эмоциональную поддержку мужчинам с помощью тактильного контакта, снижается уровень стресса. Ученые провели эксперимент, во время которого мужчину несильно, но неприятно били током, а супруга держала его за руку. В ходе исследования выяснилось, что у женщин, оказывающих супругу такую поддержку, снижался уровень стресса. Иными словами, процесс заботы через объятия и прикосновения благотворно влияет как минимум на дам.

И это еще не все плюсы

Есть мнение, что объятия защищают нас от болезней. Кроме того, благодаря таким соприкосновениям снижается уровень артериального давления. А еще объятия оказывают обезболивающий эффект.