9 вещей, которые я, как и многие, купила, хотя с тем же успехом могла смыть деньги в унитаз

Как говорил главный герой «Бойцовского клуба», мы покупаем вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы впечатлить людей, которые нам не нравятся. Но часто у нас и деньги есть, и впечатлять вроде никого не хочется, а финансы реально сливаются на ерунду. Я проанализировала свои траты и насчитала 9 недешевых вещей, которые точно покупала зря.

Капсулы для стирки

Казалось бы, удобненько — бросила капсулу в барабан и загрузила вещи. Но порой 1 капсулы недостаточно для того, чтобы отстирать вещи, а 2 — слишком много. А приходится брать две, и стирка обходится дороже (капсулы в принципе стоят больше, чем жидкое средство, ведь фасовка товара всегда сказывается на его цене). То ли дело жидкое средство — я уже на глаз определяю, сколько лить. Ради интереса посчитала — для меня с ним стирать получается в 2,5 раза дешевле. Еще один нюанс, который угробил мой интерес к покупке капсул, — они любят разрываться и прилипать к барабану. Я брала самые дороги капсулы, средней ценовой категории, дешевые — рано или поздно все равно доставала из машинки вещи с частицами геля. И стирала заново. Если дома есть дети, капсулы для стирки — вообще не вариант, они могут быть опасны. Малыши находят и проглатывают разноцветные «пакетики» или пробуют их содержимое. После некоторых таких инцидентов производители начали фасовать товар в упаковки с защитными замками, но рисковать как-то все равно не хочется. Кроме того, содержимое капсул является более токсичным, чем, например, стиральный порошок. Один ученый предполагает, что это из-за более высокой концентрации активных веществ.

Очень «полезные» мелочи для дома (с которыми мороки только больше)

Если бы меня спросили, как снизить траты, я бы советовала снести все приложения международных онлайн-маркетплейсов. Для меня они оказались дырой, в которую утекала ощутимая часть зарплаты. Мне грустно — пороюсь в предложениях дня, хочется чего-то нового — о, надо глянуть хиты продаж. И буду заказывать что-то регулярно, потому что пока посылка приедет с другого конца света, покупательный голод проснется еще 4 раза. В итоге у меня дома можно открывать склад ширпотреба. Стремные подводки для глаз, хлипкие прищепки с единорогами, носочки для ножек мебели, держатели для телефона, которые даже свой вес выдерживают с трудом, кривые заколки для волос, «шапочки» для тарелок, которые рвутся в руках, — у меня есть все, но место этому всему в мусорке. По отдельности такие мелочи стоят копейки, но вместе набегает приличная сумма. Лучше бы я потратила эти деньги на психотерапию, ведь компульсивный шопинг — это один из способов «заесть» стресс или тревогу.

Чудо-штуки для уборки, которые постоянно появляются в новостной ленте

Кому не хочется упростить быт, меньше времени и сил тратить на уборку, но не жить при этом в грязи? Мне вот очень хочется, и, видимо, где-то работают толковые таргетологи — в мою ленту вечно лезет реклама швабр, скребков, щеток и пылесосов для кровати с приставками «чудо» или «супер». Казалось бы, я взрослый человек и понимаю, как устроена реклама, но какими же залипательными бывают ролики, в которых довольная женщина делает вжух-вжух какой-то крутой штукой — и дом расцветает чистотой. Только посмотрите, как быстро она убрала налет на смесителе, отдраила плиту или отмыла до блеска душевую кабину! Понятно, что в реальности такого волшебного эффекта ожидать не стоит, но потестить чудо-штуки порой очень хочется. Что ж, я потестила. Ершик, который должен был упростить чистку унитаза, оказался бесполезной фигней, которая разве что красиво висит на стеночке. Что, кстати, весьма неудобно — его сложно поставить на место после использования, не заляпав стену и пол. Так что грязи только больше становится.

На супер-щетку для быстрой уборки всех поверхностей в доме я еле нацепила губку-насадку, и то в процессе она все время отлетала.

Модный девайс для чистки мебели от шерсти я бы отправила его создателю и закрыла его в квартире хотя бы с одним пушистым котом — пусть расскажет, как прошла уборка.

Спортивное питание и всевозможные добавки

Я вегетарианка и долгое время скупала товары, которые вроде как должны обеспечить меня веществами, которые я не получаю из еды. БАДы и витамины (разные и побольше, чтобы наверняка), «суперфуды», веганский протеин. А еще ж надо взять прикольный шейкер, потому что размешивать протеин в кружке — это моветон. Я знаю кучу людей, которые регулярно заказывают комплексы аминокислот, протеиновые смеси и «полезные» добавки. Если кто-то пошел в зал — вообще пиши пропало. Нужно спустить половину зарплаты на спортпит, а то ведь «мышцы расти не будут». Но даже спортсменам при условии сбалансированного питания не нужны специфические добавки. Что уж говорить о людях, которые пару раз в неделю приходят делать селфи возле тренажеров? У условной Маши не появятся рельефные мышцы просто потому, что вместо ужина она пьет протеиновый коктейль. Мое помешательство прошло после медицинского обследования и сдачи анализов. Врач лечил мой гипервитаминоз и прописал курс препаратов, которые компенсировали реальные дефициты в организме. А еще научил правильно питаться — это оказалось дешевле и полезнее для здоровья, чем регулярно делать кассу магазинам спортивного питания.

Охлаждающая подставка для ноутбука

Наверняка такие прибамбасы есть у многих людей, которые по долгу службы или хобби проводят за монитором много часов. Увы, толку от таких подставок особого нет. Производители ноутбуков не дураки и продумали систему охлаждения «железа». На нижней панели есть вентиляционные отверстия, а за счет небольших плоских ножек ноут уже немного приподнят для лучшего прогона воздуха. Я отвалила немалую сумму за подставку, производитель которой обещал, что ноутбук не то, что перегреваться не будет, он начнет «летать» и чуть ли не карму мою сможет чистить. Но в какой-то момент рабочая лошадка стала уж слишком сильно нагреваться, забив на то, что подставка должна была разрулить все проблемы. Оказалось, кулер забит шерстью (спасибо котам за это) — в сервисе все почистили, и ноут перестал думать, что мы с ним переехали в страну с тропическим климатом. Подставку я кому-то сбагрила, а для профилактики перегрева нашлись более эффективные средства — регулярное техобслуживание ноутбука и фурминатор для шерстяных хакеров.

Модные сыворотки для лица

Сдается мне, на эту удочку клюют многие женщины. Взять, к примеру, сыворотки с коллоидным золотом, которые купили все мои подружки (и я). Они, мол, и кожу разгладят, и неровности зашлифуют, и вообще, лицо станет более гладким, чем попка младенца. Но что говорят научные исследования? Подобные средства могут положительно влиять на кожу, но если в составе есть более эффективные вещества: пептиды, антиоксиданты, некоторые кислоты. Так зачем переплачивать за золотишко? Временами я тратила на сыворотки $ 200-400 в месяц, но кожа лучше почему-то не становилась. После похода к дерматологу-косметологу оказалось, что на некоторые активные вещества мой организм реагирует лишь раздражением, а составы многих модных сывороток весьма сомнительны. В лучшем случае ингредиент, на который делали ставку в рекламе, значился в конце списка. А перед ним шли вещества, которые по-хорошему не стоит наносить на кожу. Подобранный специалистом уход оказался более эффективным и в 10 раз дешевле (в пересчете на месяц использования).

Дешевые обои

Говорят, хорошие обои могут прослужить даже больше 15 лет. Хотя, конечно, на реальный срок могут повлиять разные факторы: влажность в помещении, наличие маленьких детей и животных. У нас дома есть традиция — менять обои каждые 5 лет. Прошлым летом как раз наступил момент икс и мы поехали в гипермаркет. С прошлой смены обоев цены выросли, мы немножко офигели и решили сэкономить. Радуясь своей смекалочке, нахапали дешевые рулоны, которые лежали в отдельной секции и ждали таких же простофиль. А чтобы не нарушить баланс трат во вселенной, решили «шикануть» — на кухню взяли шикарные золотистые обои из тех, что сильно подороже. Что мы имеем 6 месяцев спустя? В гостиной обои выгорели и во многих местах отклеились, в спальне со стен сыплется странная субстанция, в коридоре вообще запущен процесс отторжения настенного покрытия. Только на кухне обои такие же красивые — аж глаз радуется. А условия там самые суровые: есть проблемы с вентиляцией, в окно постоянно лупит солнце, коты ночами бегают по стенам. Ну и это кухня — даже обои приходится мыть. Во всех комнатах работал один мастер, он использовал один и тот же клей, но странно смотрел на нас, когда мы всучили ему те рулоны из секции для дурачков. Что ж, собираемся снова ехать в магазин, план «Это же просто обои! 5 лет и самые дешевые продержатся» провалился. Экономия довела до того, что придется снова тратить деньги. Да и дешевые обои кажутся таковыми, когда смотришь цену за метр. А когда рассчитываешь метраж комнат, циферки на счетчике трат накручиваются с бешеной скоростью.

Озонатор воздуха

Оказывается, эти приборы не такие уж классные. Во-первых, они могут вообще не работать так, как заявлено. Во-вторых, озон не особо-то эффективно «чистит» воздух от пыли, плесени, дыма и так далее. В-третьих, при вступлении в реакцию с некоторыми веществами, которые могут содержаться даже в ковре, озон становится потенциально опасным. Я купила озонизатор, устав бороться с пылью, которая остается даже после тщательной уборки, и начитавшись статей о том, что воздух дома станет чище, чем в Альпах. Простоял девайс недолго — все домашние начали кашлять. Убрали эту бандуру — сразу дышать легче стало. Не исключаю, что могут быть крутые приборы, которые реально очищают воздух, что реакция на озон зависит от состояния здоровья. Но для себя решила — никогда в жизни больше такое не куплю. Я потратила кучу денег на то, что принесло всем лишь дискомфорт.

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