9 вещей, которые я, как и многие, купила, хотя с тем же успехом могла смыть деньги в унитаз
Как говорил главный герой «Бойцовского клуба», мы покупаем вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы впечатлить людей, которые нам не нравятся. Но часто у нас и деньги есть, и впечатлять вроде никого не хочется, а финансы реально сливаются на ерунду. Я проанализировала свои траты и насчитала 9 недешевых вещей, которые точно покупала зря.
Капсулы для стирки
Казалось бы, удобненько — бросила капсулу в барабан и загрузила вещи. Но порой 1 капсулы недостаточно для того, чтобы отстирать вещи, а 2 — слишком много. А приходится брать две, и стирка обходится дороже (капсулы в принципе стоят больше, чем жидкое средство, ведь фасовка товара всегда сказывается на его цене).
То ли дело жидкое средство — я уже на глаз определяю, сколько лить. Ради интереса посчитала — для меня с ним стирать получается в 2,5 раза дешевле.
Еще один нюанс, который угробил мой интерес к покупке капсул, — они любят разрываться и прилипать к барабану. Я брала самые дороги капсулы, средней ценовой категории, дешевые — рано или поздно все равно доставала из машинки вещи с частицами геля. И стирала заново.
Если дома есть дети, капсулы для стирки — вообще не вариант, они могут быть опасны. Малыши находят и проглатывают разноцветные «пакетики» или пробуют их содержимое. После некоторых таких инцидентов производители начали фасовать товар в упаковки с защитными замками, но рисковать как-то все равно не хочется.
Кроме того, содержимое капсул является более токсичным, чем, например, стиральный порошок. Один ученый предполагает, что это из-за более высокой концентрации активных веществ.
Очень «полезные» мелочи для дома (с которыми мороки только больше)
Если бы меня спросили, как снизить траты, я бы советовала снести все приложения международных онлайн-маркетплейсов. Для меня они оказались дырой, в которую утекала ощутимая часть зарплаты.
Мне грустно — пороюсь в предложениях дня, хочется чего-то нового — о, надо глянуть хиты продаж. И буду заказывать что-то регулярно, потому что пока посылка приедет с другого конца света, покупательный голод проснется еще 4 раза.
В итоге у меня дома можно открывать склад ширпотреба. Стремные подводки для глаз, хлипкие прищепки с единорогами, носочки для ножек мебели, держатели для телефона, которые даже свой вес выдерживают с трудом, кривые заколки для волос, «шапочки» для тарелок, которые рвутся в руках, — у меня есть все, но место этому всему в мусорке.
По отдельности такие мелочи стоят копейки, но вместе набегает приличная сумма. Лучше бы я потратила эти деньги на психотерапию, ведь компульсивный шопинг — это один из способов «заесть» стресс или тревогу.
Чудо-штуки для уборки, которые постоянно появляются в новостной ленте
Кому не хочется упростить быт, меньше времени и сил тратить на уборку, но не жить при этом в грязи? Мне вот очень хочется, и, видимо, где-то работают толковые таргетологи — в мою ленту вечно лезет реклама швабр, скребков, щеток и пылесосов для кровати с приставками «чудо» или «супер».
Казалось бы, я взрослый человек и понимаю, как устроена реклама, но какими же залипательными бывают ролики, в которых довольная женщина делает вжух-вжух какой-то крутой штукой — и дом расцветает чистотой. Только посмотрите, как быстро она убрала налет на смесителе, отдраила плиту или отмыла до блеска душевую кабину!
Понятно, что в реальности такого волшебного эффекта ожидать не стоит, но потестить чудо-штуки порой очень хочется. Что ж, я потестила.
- Ершик, который должен был упростить чистку унитаза, оказался бесполезной фигней, которая разве что красиво висит на стеночке. Что, кстати, весьма неудобно — его сложно поставить на место после использования, не заляпав стену и пол. Так что грязи только больше становится.
- На супер-щетку для быстрой уборки всех поверхностей в доме я еле нацепила губку-насадку, и то в процессе она все время отлетала.
- Модный девайс для чистки мебели от шерсти я бы отправила его создателю и закрыла его в квартире хотя бы с одним пушистым котом — пусть расскажет, как прошла уборка.
Спортивное питание и всевозможные добавки
Я вегетарианка и долгое время скупала товары, которые вроде как должны обеспечить меня веществами, которые я не получаю из еды. БАДы и витамины (разные и побольше, чтобы наверняка), «суперфуды», веганский протеин. А еще ж надо взять прикольный шейкер, потому что размешивать протеин в кружке — это моветон.
Я знаю кучу людей, которые регулярно заказывают комплексы аминокислот, протеиновые смеси и «полезные» добавки. Если кто-то пошел в зал — вообще пиши пропало. Нужно спустить половину зарплаты на спортпит, а то ведь «мышцы расти не будут».
Но даже спортсменам при условии сбалансированного питания не нужны специфические добавки. Что уж говорить о людях, которые пару раз в неделю приходят делать селфи возле тренажеров? У условной Маши не появятся рельефные мышцы просто потому, что вместо ужина она пьет протеиновый коктейль.
Мое помешательство прошло после медицинского обследования и сдачи анализов. Врач лечил мой гипервитаминоз и прописал курс препаратов, которые компенсировали реальные дефициты в организме. А еще научил правильно питаться — это оказалось дешевле и полезнее для здоровья, чем регулярно делать кассу магазинам спортивного питания.
Охлаждающая подставка для ноутбука
Наверняка такие прибамбасы есть у многих людей, которые по долгу службы или хобби проводят за монитором много часов. Увы, толку от таких подставок особого нет. Производители ноутбуков не дураки и продумали систему охлаждения «железа». На нижней панели есть вентиляционные отверстия, а за счет небольших плоских ножек ноут уже немного приподнят для лучшего прогона воздуха.
Я отвалила немалую сумму за подставку, производитель которой обещал, что ноутбук не то, что перегреваться не будет, он начнет «летать» и чуть ли не карму мою сможет чистить. Но в какой-то момент рабочая лошадка стала уж слишком сильно нагреваться, забив на то, что подставка должна была разрулить все проблемы.
Оказалось, кулер забит шерстью (спасибо котам за это) — в сервисе все почистили, и ноут перестал думать, что мы с ним переехали в страну с тропическим климатом. Подставку я кому-то сбагрила, а для профилактики перегрева нашлись более эффективные средства — регулярное техобслуживание ноутбука и фурминатор для шерстяных хакеров.
Модные сыворотки для лица
Сдается мне, на эту удочку клюют многие женщины. Взять, к примеру, сыворотки с коллоидным золотом, которые купили все мои подружки (и я). Они, мол, и кожу разгладят, и неровности зашлифуют, и вообще, лицо станет более гладким, чем попка младенца. Но что говорят научные исследования?
Подобные средства могут положительно влиять на кожу, но если в составе есть более эффективные вещества: пептиды, антиоксиданты, некоторые кислоты. Так зачем переплачивать за золотишко?
Временами я тратила на сыворотки $ 200-400 в месяц, но кожа лучше почему-то не становилась. После похода к дерматологу-косметологу оказалось, что на некоторые активные вещества мой организм реагирует лишь раздражением, а составы многих модных сывороток весьма сомнительны. В лучшем случае ингредиент, на который делали ставку в рекламе, значился в конце списка. А перед ним шли вещества, которые по-хорошему не стоит наносить на кожу. Подобранный специалистом уход оказался более эффективным и в 10 раз дешевле (в пересчете на месяц использования).
Дешевые обои
Говорят, хорошие обои могут прослужить даже больше 15 лет. Хотя, конечно, на реальный срок могут повлиять разные факторы: влажность в помещении, наличие маленьких детей и животных. У нас дома есть традиция — менять обои каждые 5 лет. Прошлым летом как раз наступил момент икс и мы поехали в гипермаркет.
С прошлой смены обоев цены выросли, мы немножко офигели и решили сэкономить. Радуясь своей смекалочке, нахапали дешевые рулоны, которые лежали в отдельной секции и ждали таких же простофиль. А чтобы не нарушить баланс трат во вселенной, решили «шикануть» — на кухню взяли шикарные золотистые обои из тех, что сильно подороже.
Что мы имеем 6 месяцев спустя? В гостиной обои выгорели и во многих местах отклеились, в спальне со стен сыплется странная субстанция, в коридоре вообще запущен процесс отторжения настенного покрытия. Только на кухне обои такие же красивые — аж глаз радуется. А условия там самые суровые: есть проблемы с вентиляцией, в окно постоянно лупит солнце, коты ночами бегают по стенам. Ну и это кухня — даже обои приходится мыть.
Во всех комнатах работал один мастер, он использовал один и тот же клей, но странно смотрел на нас, когда мы всучили ему те рулоны из секции для дурачков. Что ж, собираемся снова ехать в магазин, план «Это же просто обои! 5 лет и самые дешевые продержатся» провалился. Экономия довела до того, что придется снова тратить деньги. Да и дешевые обои кажутся таковыми, когда смотришь цену за метр. А когда рассчитываешь метраж комнат, циферки на счетчике трат накручиваются с бешеной скоростью.
Озонатор воздуха
Оказывается, эти приборы не такие уж классные. Во-первых, они могут вообще не работать так, как заявлено. Во-вторых, озон не особо-то эффективно «чистит» воздух от пыли, плесени, дыма и так далее. В-третьих, при вступлении в реакцию с некоторыми веществами, которые могут содержаться даже в ковре, озон становится потенциально опасным.
Я купила озонизатор, устав бороться с пылью, которая остается даже после тщательной уборки, и начитавшись статей о том, что воздух дома станет чище, чем в Альпах. Простоял девайс недолго — все домашние начали кашлять. Убрали эту бандуру — сразу дышать легче стало.
Не исключаю, что могут быть крутые приборы, которые реально очищают воздух, что реакция на озон зависит от состояния здоровья. Но для себя решила — никогда в жизни больше такое не куплю. Я потратила кучу денег на то, что принесло всем лишь дискомфорт.
Подарочные сертификаты
Многие говорят, что это отличный подарок. Пихать деньги в конверте вроде как не очень комильфо, а так ты даришь человеку новые впечатления. Ну или возможность приобрести то, что ему понравится.
За последний год я купила кучу сертификатов: маме — к стоматологу, сестре — к косметологу, знакомым молодоженам — к фотографу, мужу — в барбершоп, подруге — в магазин белья. На косметолога, фотографа и барбера люди благополучно забили. Подруга не нашла лифчиков своего размера и набрала абы что — хуже подарка и не придумаешь. Мама тянула резину и в итоге почти закончила лечить один зуб (я брала сертификат на конкретную сумму, а прайс в клинике уже успел измениться), теперь ищет другого врача, чтобы доделал.
В следующий раз лучше деньги по старинке подарю. Я, видимо, не из тех людей, которые умеют выбирать эпичные презенты.
Если пораскинуть мозгами, то окажется, что каждый из нас покупает массу бесполезных вещей: