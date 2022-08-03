10 аксессуаров и предметов гардероба, над выбором размера которых стоит подумать дважды

Подобрать подходящую по размеру вещь может быть непросто. Бывает так, что одежда, которая во время примерки сидит идеально, со временем уменьшается или растягивается. А вроде бы удобные аксессуары из-за неподходящего размера портят весь образ.

Мы в ADME составили список вещей, с выбором размера которых ошибаются многие. Эта шпаргалка пригодится вам при следующем походе по магазинам.

Купальники

Выбор размера купальника зависит от того, как вы собираетесь проводить в нем время. Если вы планируете много плавать, то подойдет купальник поменьше: от влаги он вскоре растянется. А вот тем, кто хочет просто загорать и не заходить в воду, это не грозит. Стоит сразу купить более свободный купальник, в котором вам будет комфортнее.

Сумки

При выборе модели и размера сумки нелишним будет учитывать свой тип фигуры. Например, женщинам с фигурой «перевернутый треугольник» советуют носить сумки кросс-боди на длинном ремешке. Но не слишком крупные: они визуально утяжеляют нижнюю часть туловища. А вот женщинам с прямоугольным типом фигуры подойдут широкие объемные сумки.

Колготки

Если у вас промежуточный размер одежды и вы не можете решить, какие колготки взять, всегда выбирайте больший размер. Ведь колготки довольно облегающие сами по себе, а натягивать слишком узкие станет еще труднее. К тому же пояс колготок меньшего размера постоянно будет закручиваться.

Головные уборы

Если подобрать идеально сидящий головной убор не удается, стоит выбирать больший по размеру. Некоторые из них (особенно кепки) садятся из-за пота и частой стирки. Другие же (например, кожаные шляпы) могут немного растянуться. Но модели меньшего размера первое время все равно будут доставлять дискомфорт.

Джинсы

Со временем из-за носки джинсы растягиваются и теряют свою форму. Они могут увеличиться примерно на полразмера. И раз уж это все равно неизбежно, можно сразу купить джинсы на один размер меньше.

Кардиганы

Мешковатые кардиганы могут хорошо смотреться на очень высоких и худых девушках. Всем остальным они только визуально добавляют объем. Следует выбирать более облегающие модели или покупать кардиганы меньшего размера. Особенно это касается удлиненных.

Брюки карго

East News

Стоит выбирать брюки карго большего размера, ведь они и должны выглядеть мешковатыми. Избежать неудобств при носке поможет ремень. Если такие брюки будут слишком облегать, то карманы на них начнут топорщиться. К тому же со временем брюки карго, которые чаще всего делают из хлопка, садятся.

Льняные вещи

За время носки льняные вещи могут садиться примерно на 3–4 % от своего изначального размера, даже если соблюдать все правила ухода за ними. А из-за неправильной стирки усадка станет еще заметнее. Поэтому нелишним будет сразу купить вещь побольше, с запасом.

Кроссовки

Спортивную обувь советуют брать примерно на полразмера больше, в отличие от повседневной. Когда вы стоите в кроссовках, расстояние между кончиком самого длинного пальца и носком должно быть шириной не меньше большого пальца. Это свободное пространство позволит избежать неудобств во время ходьбы и бега.

Перчатки

Кожаные перчатки при первой примерке должны плотно облегать руки. Постепенно они растянутся, и носить их станет комфортнее. Если вам не удается подобрать перчатки вашего размера, выбирайте модель на размер меньше.