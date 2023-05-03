10 аксессуаров, покупка которых будет максимально выигрышным решением в этом году

Мода не стоит на месте, и каждый сезон на смену одним трендам приходят другие. 2023 год не стал исключением: на модных подиумах были продемонстрированы новые, яркие и оригинальные аксессуары — от экстравагантных украшений до сумок оверсайз. В этой статье мы рассмотрим, какие аксессуары будут доминировать в 2023 году.

1. Пышные резинки для волос

Резинки для волос пережили своего рода возрождение, и если совсем недавно в моде были минималистичные, практически незаметные «пружинки», то теперь их вновь потеснили объемные резинки, которые мгновенно становятся центральным элементом образа. При этом они универсальны, и в зависимости от эффекта, которого вы хотите добиться, можно выбрать как нейтральный оттенок, так и более яркий, со смелым принтом.

2. Тонкие шарфики

Носить шарфы в теплую погоду обычно не принято, однако все модницы знают, что они могут придать образу особой элегантности и женственности. Узкие шарфы, легкие, как перышко, не вызовут дискомфорта даже в жаркие летние дни и станут при этом очень стильным дополнением.

3. Ремни

Сегодня ремни представлены в широком диапазоне стилей, цветов и материалов: от классических кожаных до текстильных и элегантных металлических. И хотя минималистичные варианты по-прежнему на хорошем счету, в текущем году дизайнеры все же призывают экспериментировать и обращать внимание на более оригинальные и яркие модели.

4. Перчатки

Идея о том, что некоторые наряды и аксессуары лучше приберегать только для особых случаев, теперь устарела. Например, в этом году дизайнеры воспылали любовью к изысканным оперным перчаткам и предлагают носить их не только на вечерние рауты. Кружевные, сетчатые, кожаные и даже украшенные стразами — при таком изобилии вы без особого труда сможете украсить любой образ.

5. Колготки в сетку

Текущий год ознаменовал собой возвращение некоторых модных трендов 80-х, например колготок в сетку. Черные и цветные, в крупную и мелкую сетку — такие колготки естественно дополнят образ как с платьем или юбкой, так и с шортами или рваными джинсами. Если же классическая сетка вас чем-то смущает, можно присмотреться к разнообразным кружевным узорам.

6. Цветочные аксессуары

Несколько неожиданным трендом стало использование в образе цветов, только уже не в качестве принта на платье, а в виде брошей, браслетов, ремней, ожерелий и т. д. Любопытный и довольно деликатный способ добавить запоминающуюся изюминку даже в самый минималистичный наряд.

7. Панамы

Некогда панамы считались атрибутикой пляжного отдыха, но в этом году они прочно зарекомендовали себя как аксессуар на все случаи жизни. Теперь ими можно дополнить практически любой образ — как городской, в сочетании с джинсами и футболкой, так и романтичный, с легким летним платьем.

8. Гольфы

PacificCoastNews/EAST NEWS , PacificCoastNews/EAST NEWS

На модных показах весна-лето 2023 года было сложно не заметить, что гольфы получили новый виток популярности и вышли из забвения. Правильно подобранные по фактуре, они действительно способны добавить образу очарования и могут сочетаться как с балетками, так и со спортивными кроссовками.

9. Сумки XL

В течение последних нескольких сезонов модная индустрия с удовольствием играла с микросумками, покупка которых, будем честны, — это деньги на ветер, так как сложить в них что-то было решительно невозможно. Однако в 2023 году наконец-то случилось то, чего все ждали: их потеснили гораздо более практичные крупные сумки. А правильнее сказать, и вовсе гигантские. Больше можно не переживать о том, что что-то придется нести в руках или пакете — в сумку таких размеров поместится что угодно — от ноутбука до продуктов.

10. Крупные украшения