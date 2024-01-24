10 фишек азиаток, которые верны своему уникальному стилю. И залетают в мировые тренды

Азиатская мода давно уже вышла на мировые подиумы. Теперь о трендах таких стран, как Южная Корея, Япония или Китай, говорят ведущие глянцевые издания и модные эксперты. Притом что азиатский стиль во многом самобытен. Выясняем, какие лайфхаки восточных модниц можно взять на заметку.

Китайцы предпочитают вечную классику ультрамодным вещам

В Китае на подъеме стиль old money, другими словами — роскошная классика. Такие образы отличают сдержанность, элегантная простота, универсальность, естественные цвета, многослойность, качественные материалы.

Ставку делают на предметы гардероба, которые всегда актуальны. Это приталенные рубашки, прямые брюки, пальто из верблюжьей шерсти, лоферы, блейзеры, жилеты и так далее. Причем китайцы и китаянки не считают необходимым приобретать исключительно дорогие брендовые вещи. Они умело составляют изысканные образы из бюджетных вещей.

Японцы всегда имеют в гардеробе укороченные брюки

Это самый модный вариант брюк в Японии. В магазинах представлены вещи из разных материалов: джинсовые, вельветовые, твидовые и так далее. При этом модели должны быть широкими. Из Японии, кстати, мода пришла в Европу и Америку. Однако там в основном шьют модели так, чтобы край штанины был чуть выше обуви. Японцы же смело носят и очень короткие брюки — длиной до середины икры или даже повыше.

Корейцы делают ставку на простую, неяркую и удобную одежду

Главный тренд в Корее — минимализм. Люди здесь предпочитают вещи незамысловатых фасонов и неброских цветов: черного, белого, темно-синего. При этом наряды должны сохранять ноту элегантности. Также корейцы любят, чтобы одежда дарила им ощущение комфорта. Поэтому часто дополняют образы спортивными вещами — например джоггерами и кроссовками. Но и тут для корейцев важно не перейти черту и оставаться стильными.

Японцы обожают вещи с «вафельным» узором

Одежда с «вафельной» вязкой — слабость японцев. Чаще всего они носят худи, свитшоты и майки с этим плетением. Сочетают такие незатейливые предметы гардероба с любыми вещами, вплоть до ультрамодных моделей из европейских коллекций. Вязаная японская одежда обычно свободного кроя. Такие вещи позволяют местным модникам создавать не только стильный, но и максимально комфортный образ.

Корейцы не представляют жизни без денима

В гардеробе корейцев море джинсовой одежды. Помимо самих джинсов, местные любят носить куртки, шорты, комбинезоны и кучу других вещей из денима. Шорты, как правило, корейцы сочетают с футболками, топами и оверсайз-свитерами. Комбинезоны носят с пуловерами, рубашками и яркими майками. Куртками дополняют вообще любой образ.

А если говорить о джинсах, то корейцы не особо любят скинни. Они отдают предпочтение широким джинсам и бойфрендам, а также мешковатым моделям бэгги.

В Японии и Корее платье с бретелями надевают на футболку или блузку

Японские девушки в восторге от сочетания платья-комбинации и футболки. Образ настолько популярен, что повсеместно можно встретить женщин разных возрастов в таком наряде.

Кореянки тоже любят носить платье с бретелями поверх другого предмета гардероба (обычно блузки). Здесь это связано с местными правилами этикета в одежде: у корейцев не принято открывать плечи и грудь. Наряд обычно сочетают с кроссовками или массивными ботинками.

Японки любят платья-рубашки

Пожалуй, эти модели — излюбленные у японок. Платье-рубашку вообще можно назвать предметом базового гардероба. Местные женщины носят его куда угодно: хоть в офис, хоть на прогулку. А еще они не прочь поэкспериментировать. Например, могут надеть платье поверх брюк или джинсов, подпоясать его или выбрать расслабленный стиль.

У корейцев в почете одежда нейтральных цветов

Корейцы — поклонники одежды белого, бежевого, серого, черного и других неброских цветов. Но особенно они обожают носить вязаные вещи этих тонов. В их нейтральном гардеробе встречаются оверсайз-свитеры, водолазки, кардиганы на молнии и так далее. По мнению местных жителей, это очень стильные и утонченные, при этом универсальные и невычурные осенне-зимние наряды. Также корейцы носят топы, флисовые пальто и костюмы нейтральных цветов.

Японцы прокачались в составлении ярких образов

Хотя в обычной жизни японцы, как и корейцы, носят одежду нейтральных оттенков, нередко они позволяют себе и похулиганить, надевая только яркие вещи. Они выбирают цвета, которые мгновенно привлекают взгляды, это могут быть даже «кислотные» и неоновые оттенки.

Иногда японцы составляют монохромные наряды. Но чаще они сочетают сразу два ярких цвета в образе. Главное правило — тона должны гармонировать друг с другом. Кстати, еще одна фишка японцев — красить волосы в экстремальные оттенки. Часто прическа становится неотъемлемой частью яркого образа.

Китайцы и корейцы смело включают в гардероб наряды с национальными мотивами

В Китае и Южной Корее в последние годы возрождается мода на вещи, вдохновленные национальными костюмами. Местные кутюрье органично вписывают традиционные мотивы в одежду с современным дизайном. Так, китайцы создают модели с орнаментом в виде цветов и птиц. Еще они активно используют шелк в производстве. Даже пуговицы делают из этого материала.

Корейцы обожают ханбоки — костюмы, которые здесь носили с древних времен, причем и женщины и мужчины. Даже сейчас в Корее часто надевают традиционные наряды, особенно на официальные и торжественные мероприятия.

На повседневный гардероб эти костюмы тоже повлияли. В модных коллекциях можно встретить модели, вдохновленные формой, цветовой гаммой и узорами ханбока.