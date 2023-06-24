10+ фишек с цветом, которые используют киношники, чтобы раскрыть всю подноготную героев

Создатели фильмов уделяют внешнему виду персонажей пристальное внимание. Костюм должен быть не только красивым, но и раскрывать личность героя или давать подсказки зрителю. И нередко этого эффекта костюмеры добиваются с помощью цвета. Каждый оттенок несет в себе определенные смыслы, и мы постарались разгадать их.

Красный

Красный цвет привлекает максимум внимание зрителя, и обычно костюмеры используют его, чтобы показать переломный момент в фильме или некую крайность в жизни героя. Появление красного костюма на экране символизирует любовь, страсть, гнев, а нередко — предупреждает об опасности. В фильме «Красотка» Вивиан в одной из сцен появляется в элегантном красном платье. У этого образа целый ряд значений. Прежде всего, он означал, что Вивиан и Эдвард влюбились друг в друга. Но также платье сигнализировало о том, что девушка преодолела свое проблемное прошлое и стала уверенной в себе. Выбор такого наряда очень контрастирует с ее предыдущими одеяниями, которые были преимущественно белыми.

Желтый

Желтый цвет так же, как и красный, очень яркий и сразу же привлекает внимание. Однако разные оттенки несут в себе порою противоположные смыслы. Приглушенный желтый может показывать безумие персонажа, болезнь, как например, в кинокартине «Золотой век». Но грамотный яркий оттенок этого цвета, напротив, выделяет персонажа среди остальных и говорит о его силе, как клетчатый наряд Алисии Сильверстоун в «Бестолковых». Желтый так же, как и красный, может быть признаком кульминации, поворотного момента. Именно это хотели донести нарядом Эммы Стоун в одной из сцен «Ла-Ла Ленд». Притом костюмер кинокартины отметила, что желтый цвет — универсальный, но редко используется в фильмах, чтобы показать важные события, поэтому для зрителя это становится неожиданностью.

Оранжевый

Оранжевый цвет тоже очень яркий, но почти всегда он воспринимается однозначно: это здоровый, «спелый» цвет, ассоциируется с юмором, теплом, дружелюбием, молодостью. Такого эффекта добились костюмеры, нарядив Мерилин Монро в платье мандаринового цвета в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». А наивность, граничащую с безумием, прекрасно показывает костюм Безумного Шляпника из фильма «Алиса в Зазеркалье».

Зеленый

Смысл зеленого цвета также будет очень сильно зависеть от оттенка, но обычно он ассоциируется с природой. А у нее, как известно, бывает разное «настроение». Поэтому некоторые оттенки зеленого в костюмах могут обозначать исцеление, упорство, здоровье, а другие — зависть, незрелость, ущерб и зло. Так, в начальных сценах «Унесенных ветром» Скарлетт одета в платье светлого «лесного» оттенка зеленого, что показывает ее наивность и молодость. А позднее мы видим героиню в темном, слегка желтоватом оттенке зеленого, который сигнализирует об отчаянии, злости.

Синий и голубой

В кино синий цвет может означать холод, меланхолию, спокойствие, верность, гармонию, единство. Синий и его оттенки связаны с небом, надежностью, силой. Многими людьми такой цвет воспринимается, как положительный, поэтому нередко главные героини носят именно синие и голубые платья. Еще он может намекать на выход героини на новый уровень, как, например, в фильме «Красавица и Чудовище», «Алиса в стране чудес», «Золушка», или говорить об оптимизме, как в «Волшебнике из страны Оз».

Фиолетовый

Реже всего в природе встречается фиолетовый цвет, поэтому подсознательно он воспринимается как редкий. Раньше он считался цветом королей. Поэтому создатели фильмов нередко используют его, чтобы показать нечто неземное, мистическое, царственное. Мы часто можем видеть королев в исторических драмах именно в фиолетовом. А также часто именно злодеи в кино носят фиолетовый. Это могут быть как мистические отрицательные персонажи, например, Малефисента в мультике «Спящая красавица», так и более приземленные злодеи. Миранда Пристли из «Дьявол носит Прада» — отличный тому пример: приглушенный темный фиолетовый оттенок выглядит по-королевски, что говорит о ее лидерских качествах, а кислотно-зеленое кольцо намекает на зло.

Розовый

Розовый часто воспринимается как «женский» цвет, ассоциируется с невинностью, романтикой, красотой, сладостью. Поэтому некоторые героини в начале фильма, до кульминационных событий, носят розовое. Но в последнее время киношники стали использовать розовый «не по назначению», используя цвет вопреки характеру персонажа, чтобы усилить контраст. Так, например, в фильме «Дрянные девчонки» компания девушек, одетых в розовое, использует свою красоту и женственность «во зло». А злодейка Амбридж выглядит настолько слащавой и нарочито женственной, что явно говорит о фальшивости персонажа.

Белый

Белый цвет в костюмах может олицетворять защиту, чистоту, простоту. Так, в фильме «Зуд седьмого дня» Монро предстает в белом летящем платье, что вызывает диссонанс между чистотой и невинностью и ее образом знойной красотки. Костюмеры таким образом показали недостижимое совершенство персонажа, который сочетает в себе все эти качества.

Черный

Черный цвет, напротив, воспринимается как цвет зла, горя, несчастья. Многие киношные злодеи облачены в черное, например, Малефисента, Волан-де-Морт. Но черный может подчеркивать стиль и утонченность положительного персонажа, показывать его «теневую» сторону личности. Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» — отличный пример этого.