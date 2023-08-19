10+ животных, которых создали не природа, не ученые, а мы с помощью нейросети
На нашей планете более 2 миллионов видов живых существ, у каждого из которых своя роль и место в эволюции. Но что, если бы границы между этими видами начали размываться, порождая удивительные гибриды? В этой статье мы дали волю фантазии и с помощью нейросети представили, как бы выглядела смесь льва и зебры или кошки и собаки, а также других обитателей животного мира.
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А знаете ли вы о существовании настоящих гибридов, которые обитают на нашей планете? Одни появились по воле случая, а других создали ученые.
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