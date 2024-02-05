10 вещей, которые мы когда-то забросили далеко в шкаф, а теперь это опять горячий тренд

2024-й восхитит как любителей одеться по последней моде, так и тех, кто неохотно следит за трендами, но хочет оставаться стильным. Ведь это год грандиозных модных камбэков. Одежду, которая пылилась в шкафах, можно выудить из закромов, встряхнуть и надеть. И блистать, как королевы подиума. Разбираемся, какие предметы гардероба снова актуальны.

Меховая шапка

Последнее время зимой мы носили вязаные, плотно сидящие шапки. Но эксперты по стилю говорят, что сейчас вернулась эпоха меховых шапок, которые были популярны в прошлом веке.

Мировые звезды уже вовсю носят такие модели. В моде не только обычные пушистые шапки, но и ушанки. Можно, кстати, экспериментировать с фасоном ушанки: например, выбрать вещь с кожаными вставками. Также в 2024 году в тренде меховые панамы, как на фото выше.

Пальто с меховыми вставками

Речь идет не о пуховиках, а о кожаных, шерстяных и прочих пальто с широкой меховой отделкой на вороте и рукавах. Такие модели в последний раз были в моде в 1970-х годах. Меховые вставки могут быть как одного тона с материалом пальто, так и контрастными. По мнению экспертов, такая вещь отлично сочетается и с торжественными нарядами, и с расслабленными повседневными образами. Сейчас, кстати, дизайнеры предлагают множество бюджетных и экологичных моделей из искусственных материалов.

Офисная одежда и в пир, и в мир

В начале 2010-х в моде господствовал деловой стиль. Люди носили офисные вещи далеко за пределами рабочего пространства. С началом нового десятилетия дизайнеры стали уходить от излишне расслабленного стиля, и тренд на бизнес-одежду вернулся. Однако в 2024 году кутюрье решили вывести эту моду на новый уровень. Офисные костюмы становятся больше похожими на повседневные наряды за счет свободных силуэтов. Также дизайнеры вдохновляются модой 1980-х: например, делают пиджаки с большими плечами.

Вещи с баской

Одежда с баской была в тренде в 2010-х годах. Однако в те времена этот элемент декора обычно был плотным и хорошо держал форму. Сейчас баска претерпела изменения, приобретя более плавные, мягкие линии. В моде не только топы и блузки, но и другие предметы гардероба с баской. К примеру, джинсовая куртка.

Рубашка поло

Мода на рубашку поло пришла к нам из 2000-х и вытеснила с полок магазинов майки. Особенно эксперты предлагают обратить внимание на модели с принтом в полоску. Но и однотонная вещь тоже будет смотреться актуально. Дизайнеры сочетают рубашку с широкими джинсами, кожаными брюками, джинсовыми юбками и так далее. А если хочется добавить в образ элегантности, то сверху можно надеть пиджак.

Капри

Капри были модны в середине XX века и в 2000-х годах. Их популярность начала возрождаться еще в 2023-м. А в коллекциях сезона весна-лето 2024 капри уже заняли уверенные позиции. Дизайнеры представляют модели на любой вкус: совсем короткие и примерно до середины икры, обтягивающие и более свободные прямые. Однако совсем мешковатых силуэтов, которые долго время были популярны, стараются избегать. Кстати, эксперты рекомендуют сочетать капри не только с топами и футболками, но и с рубашками и даже со свитерами.

Брюки клеш

По словам стилистов, мешковатые брюки с низкой талией, которые были в моде еще недавно, постепенно устаревают. Зато в 2020-е врываются расклешенные брюки и джинсы прямиком из 1970-х. Эксперты рекомендуют не бояться создавать полноценный ретро-образ и дополнять наряд другими винтажными вещами. Например, блузкой в стиле бохо и обувью на платформе. Кстати, с фасоном джинсов можно экспериментировать. Дизайнеры предлагают как модели со сдержанным клешем, так и очень резко расширяющиеся к низу.

Платье-свитер

Вязаные платья часто носили в 1990-х. Сейчас они вновь популярны. Правда, в коллекциях 2024 года доминируют модели длины макси. Создавая образ с длинным платьем, важно обращать внимание на длину верхней одежды. Так, по мнению экспертов, она должна быть заметно короче платья. В идеале сочетать наряд с максимально коротким пальто, длиной чуть ниже бедер.

Брюки карго

Практичные брюки с карманами были крайне популярны в конце 1990-х. Теперь они вновь становятся основой повседневного стиля. Модель карго вполне можно сочетать со своими обычными вещами. Например, эксперты предлагают заправлять в брюки рубашку. Для более дерзкого образа дополните наряд кожаной курткой и ботинками на каблуке. Также модный предмет гардероба можно сочетать с футболками или приталенными майками.

Шуба

Последние лет 30 в зимней моде доминируют пуховики. Однако модели оверсайз в ближайшее время можно смело заменять: эксперты по стилю утверждают, что мешковатая одежда постепенно перестает быть трендом. Главными конкурентами пуховиков вновь становятся шубы. В моде модели не только из натурального меха, но и из искусственного — так называемые «чебурашки», которые уже были популярны в конце 2010-х. Дизайнеры представляют целую палитру моделей искусственных шуб: длинные и короткие, светлые и темные, прямые и приталенные и так далее.