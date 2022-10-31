10 идей, как создать дома такую теплую атмосферу осени, что никакое горячее какао с корицей с ней не сравнится

Осень, конечно, прекрасная пора со всеми своими листопадами, запахом улиц после дождя и томными вечерами. Но все же серость за окном зачастую навевает тоску. И в такие моменты хочется окружить себя чем-то, что будет поднимать настроение и моральный дух. Пусть эта небольшая подборка простых, но действенных способов создания уюта вдохновит вас на создание осеннего комфорта в своем жилище.

Эфирное масло корицы

Помимо стандартного диффузора, есть более действенный и в то же время полезный способ распространить аромат корицы в доме. Для этого нужно приобрести эфирное масло с запахом этой специи и добавлять пару капель в увлажнитель воздуха. Но важно иметь в виду, что масла подходят на для любого типа увлажнителей, а для специальных моделей, в которые можно добавлять ароматизатор. Также необходимо соблюдать меры предосторожности: капать в увлажнитель воздуха строго рекомендуемое количество эфирного масла.

Стеганое одеяло или плетеное панно

Украсить в осеннем стиле любую стену легко с помощью текстиля ручной работы. Еще можно создать себе хобби на пару вечеров и самим сшить стеганое одеяло из кусочков разной ткани. Другой вариант — собрать пару деревяшек на улице и сплести на них макраме. Или приобрести декор в магазине. Главное, благодаря такому простому решению пространство станет еще более камерным.

Более теплое освещение

Переход на зимнее время означает еще и то, что темнеть за окном начинает раньше. Поэтому в осенне-зимний период стоит заменить яркие светодиодные лампочки с холодным белым светом на несколько маломощных (40 Вт или ниже) лампочек. Они, как правило, светят мягче, что и поможет сделать атмосферу в комнате более теплой и комфортной.

Пуфик и подушки

Для создания атмосферы осеннего уюта хочется окружить себя мягкими предметами. Проще всего добавить в жилое пространство пуфик и декоративные подушки. Лучшими оттенками будут варианты коричневого, оранжевого, темно-зеленого, серого или фиолетового. Самое замечательное в этом совете то, что после окончания сезона все эти подушечки можно хранить в другом месте. Кроме того, пуфик можно накрыть пледом другого оттенка, как только наступит новый сезон.

Домашние камины

Конечно, в маленькой квартире не вмонтируешь в стену традиционный камин с дровами. Но можно приобрести напольный, огонь в котором разжигается на биотопливе, специально предназначенном для использования в небольшом помещении. А если совсем нет места, то можно даже купить настольный мини-камин.

Кухонные полотенца

Для быстрого и легкого создания осенней атмосферы на кухне стоит просто заменить кухонные полотенца на праздничные варианты таких оттенков, как оливковый, кремовый, жжено-оранжевый и бордовый. А также узор в клеточку в этих расцветках настроит на уютный лад.

Декоративные тыквы

Отличной идеей будет разместить в жилище декоративные тыквы. Их можно найти в магазинах прикладного искусства или купить мелкие тыквы на рынке и самим покрасить их в стильные металлические оттенки. Еще это могут быть варианты из пряжи или ткани, например, мини-подушки. А шкатулки в форме тыквы из фарфора будут еще и функциональными.

Цветочные композиции в ванной комнате

Можно разместить вазу с цветами осенних оттенков на туалетном столике или на этажерке в ванной комнате. Также отличным вариантом будет купить цветы в горшке. Осенью глаз могут порадовать фиалки, желтые маргаритки, гортензии и эвкалипт.

Деревянная сервировочная посуда

Говоря об осеннем декоре, стоит выбрать сервировочную посуду, которая отражает деревенский дух. Доска для сыра или фруктов из дерева, деревянные миски могут вмиг добавить уюта любой комнате. Кроме того, доказано, что природные элементы делают людей счастливыми.

Меховое покрывало

Простой способ превратить нейтральный уголок из летнего в осенний — добавить покрывало из меха в бежевых или коричневых оттенках. Покупая плед из искусственного меха, стоит уделить несколько минут, чтобы протестировать его на качество. Одеяло должно быть мягким, а волокна после складывания должны возвращаться в исходное положение.