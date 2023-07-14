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10 моделей обуви, которые пора отложить до лучших времен, ведь есть более крутые альтернативы

Дизайн
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К сожалению, мода очень изменчива. То, что было на пике популярности в прошлом сезоне, возможно, уже устарело. Мы тщательно изучили модные тренды этого года и определили, на какие модели стоит обратить внимание, а какие лучше отложить в этом сезоне подальше.

1. Обувь с принтом «змеиная кожа»

Обувь с принтом «змеиная кожа» была очень популярна прошлой осенью и зимой, но в этом сезоне уже устарела. Тенденции в мире обуви нацелены на минималистичный и спокойный дизайн. Однако если не хочется носить слишком скучную обувь, можно добавить немного огонька и изюминки в образ, выбрав пару с металлическими вставками или в металлическом оттенке.

2. Кроссовки на массивной подошве

10 моделей обуви, которые пора отложить до лучших времен, ведь есть более крутые альтернативы

Недавно спортивная обувь с огромной подошвой была очень популярна, ведь она эффектная и запоминающаяся. Однако сейчас лучше обратить внимание на другие модели при покупке новых кроссовок.

В этом сезоне стоит выбирать спортивную обувь с более тонкой и элегантной подошвой, которая будет сочетаться с легкими и изящными нарядами для теплого времени года. Кроме того, кроссовки с тонкой подошвой универсальны и могут использоваться как в повседневной носке, так и для тренировок.

3. Обувь на шпильке

Пришло время временно спрятать наши любимые туфли на шпильке подальше в шкаф до более подходящего момента. Однако не стоит отчаиваться — через несколько сезонов они наверняка вернутся в моду. Сейчас настало время для туфель на танкетке, которые не так давно считались устаревшими, но теперь они снова в тренде.

4. Ботинки на массивной подошве

10 моделей обуви, которые пора отложить до лучших времен, ведь есть более крутые альтернативы

Высокие ботинки с грубой подошвой были настоящим хитом среди модниц, казалось, что это было совсем недавно. Они идеально сочетались с облегающими лосинами или легкими юбками. Однако сейчас стоит обратить внимание на более спокойные варианты, например, мотоциклетные ботинки. Они не такие суровые на вид, но выглядят тоже стильно и необычно.

5. Туфли с круглым носом

Мода на туфли с круглым носом постепенно угасает. Обувь с острым носом быстро набирает популярность, ведь такие модели выглядят элегантно и современно. Кроме того, такая пара обуви визуально удлиняет ноги.

6. Мокасины на платформе

10 моделей обуви, которые пора отложить до лучших времен, ведь есть более крутые альтернативы

Лоферы на высокой платформе удобны и даже прибавляют пару сантиметров к росту. Но несмотря на все их преимущества, тренды говорят нам обратить внимание на лоферы с тонкой подошвой в этом сезоне. Такая обувь минималистична и спокойна, поэтому идеально подходит как для повседневной носки, так и для работы.

7. Замшевая обувь

10 моделей обуви, которые пора отложить до лучших времен, ведь есть более крутые альтернативы

Обувь из денима становится новым трендом, который потеснил обувь из замши. Да, это так — джинсовая обувь находится на пике моды. Сандалии, туфли, шлепанцы, лоферы — деним приветствуется во всех вариациях. Это отличная новость для тех, кто скучал по модным тенденциям 2000-х, когда все поголовно носили джинсовую одежду с головы до пят.

8. Туфли с открытым носом

Модели обуви с открытым носом постепенно устаревают. При выборе туфель и балеток лучше остановиться на вариантах с закрытым носом. Такая обувь универсальна, подходит для офиса и отдыха. В тренде также стразы, яркие цвета, неожиданные формы — поэтому обувь с закрытым носом не будет выглядеть скучно.

9. Туристические сандалии

Удобные спортивные туристические сандалии потихоньку сдают свои позиции. Им на замену пришли сандалии-гладиаторы. Но есть еще более изысканные варианты: сандалии с большим количеством украшений и ремешков, а также на каблуке.

10. Пляжные шлепанцы

Шлепанцы на тонкой подошве с перемычкой для пальцев уже устарели. В этом году их заменят более роскошные модели летней обуви: шлепанцы серебряного цвета и шлепанцы на высокой платформе.

Мода циклична — то, от чего мы морщили нос несколько лет назад, снова на пике популярности, и сейчас вновь можем щеголять в босоножках на танкетке и джинсовых балетках. Остается только вспомнить удачные сочетания предметов одежды — и ваш образ будет великолепным.

Фото на превью freepik / Freepik, Kai Schreiber / Flickr, CC BY-SA 2.0
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AdMe/Дизайн/10 моделей обуви, которые пора отложить до лучших времен, ведь есть более крутые альтернативы
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