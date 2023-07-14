10 моделей обуви, которые пора отложить до лучших времен, ведь есть более крутые альтернативы

К сожалению, мода очень изменчива. То, что было на пике популярности в прошлом сезоне, возможно, уже устарело. Мы тщательно изучили модные тренды этого года и определили, на какие модели стоит обратить внимание, а какие лучше отложить в этом сезоне подальше.

1. Обувь с принтом «змеиная кожа»

Обувь с принтом «змеиная кожа» была очень популярна прошлой осенью и зимой, но в этом сезоне уже устарела. Тенденции в мире обуви нацелены на минималистичный и спокойный дизайн. Однако если не хочется носить слишком скучную обувь, можно добавить немного огонька и изюминки в образ, выбрав пару с металлическими вставками или в металлическом оттенке.

2. Кроссовки на массивной подошве

Недавно спортивная обувь с огромной подошвой была очень популярна, ведь она эффектная и запоминающаяся. Однако сейчас лучше обратить внимание на другие модели при покупке новых кроссовок. В этом сезоне стоит выбирать спортивную обувь с более тонкой и элегантной подошвой, которая будет сочетаться с легкими и изящными нарядами для теплого времени года. Кроме того, кроссовки с тонкой подошвой универсальны и могут использоваться как в повседневной носке, так и для тренировок.

3. Обувь на шпильке

Пришло время временно спрятать наши любимые туфли на шпильке подальше в шкаф до более подходящего момента. Однако не стоит отчаиваться — через несколько сезонов они наверняка вернутся в моду. Сейчас настало время для туфель на танкетке, которые не так давно считались устаревшими, но теперь они снова в тренде.

4. Ботинки на массивной подошве

Высокие ботинки с грубой подошвой были настоящим хитом среди модниц, казалось, что это было совсем недавно. Они идеально сочетались с облегающими лосинами или легкими юбками. Однако сейчас стоит обратить внимание на более спокойные варианты, например, мотоциклетные ботинки. Они не такие суровые на вид, но выглядят тоже стильно и необычно.

5. Туфли с круглым носом

Мода на туфли с круглым носом постепенно угасает. Обувь с острым носом быстро набирает популярность, ведь такие модели выглядят элегантно и современно. Кроме того, такая пара обуви визуально удлиняет ноги.

6. Мокасины на платформе

Лоферы на высокой платформе удобны и даже прибавляют пару сантиметров к росту. Но несмотря на все их преимущества, тренды говорят нам обратить внимание на лоферы с тонкой подошвой в этом сезоне. Такая обувь минималистична и спокойна, поэтому идеально подходит как для повседневной носки, так и для работы.

7. Замшевая обувь

Обувь из денима становится новым трендом, который потеснил обувь из замши. Да, это так — джинсовая обувь находится на пике моды. Сандалии, туфли, шлепанцы, лоферы — деним приветствуется во всех вариациях. Это отличная новость для тех, кто скучал по модным тенденциям 2000-х, когда все поголовно носили джинсовую одежду с головы до пят.

8. Туфли с открытым носом

Модели обуви с открытым носом постепенно устаревают. При выборе туфель и балеток лучше остановиться на вариантах с закрытым носом. Такая обувь универсальна, подходит для офиса и отдыха. В тренде также стразы, яркие цвета, неожиданные формы — поэтому обувь с закрытым носом не будет выглядеть скучно.

9. Туристические сандалии

Удобные спортивные туристические сандалии потихоньку сдают свои позиции. Им на замену пришли сандалии-гладиаторы. Но есть еще более изысканные варианты: сандалии с большим количеством украшений и ремешков, а также на каблуке.

10. Пляжные шлепанцы

Шлепанцы на тонкой подошве с перемычкой для пальцев уже устарели. В этом году их заменят более роскошные модели летней обуви: шлепанцы серебряного цвета и шлепанцы на высокой платформе.