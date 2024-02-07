10 модных моделей обуви, которые люди уже вовсю расхватывают на маркетплейсах

Обувь, которую мы носили с обожанием долгие годы, остается в прошлом. Вроде массивных ботинок или туфель на шпильках. Зато появляются новые тренды. И уже сейчас свой обувной гардероб обновляют как страстные модники, так и просто желающие выглядеть стильно. Рассказываем, какие модели будут в почете в ближайшее время.

Обувь на тонком миниатюрном каблуке

Туфли и сапоги с высокими шпильками эксперты по стилю предлагают отложить подальше. А вот обувь на маленьком узком каблуке — хит. Тонкий каблучок, который еще называется kitten heel (в дословном переводе — «каблук котенка»), обычно имеет длину от 2,5 до 5 сантиметров. Такие модели можно назвать винтажными: они родом из 1950-х. Популярность, кстати, принесла им Одри Хепберн. В 2024 году в моде туфли, босоножки, а также ботильоны с «каблуком котенка».

Обувь с металлическим эффектом

В 2024 году в тренде разные модели блестящей обуви. Эксперты говорят как об изящных туфлях, так и о массивных кроссовках. Даже сандалии и босоножки тренд не обошел стороной. Это идеально для тех, кто не любит заморачиваться с подбором одежды. Серебристая и золотистая обувь приравнивается к моделям нейтральных цветов и сочетается почти со всем. Главное — избегать большого количества металлических элементов в образе.

Ботинки со шнуровкой или пряжками

В 2024 году в моду входит обувь а-ля школьные туфли. Строгие оксфорды (ботинки на шнуровке) или монки (ботинки с пряжками) в авангарде. Но трендовую обувь не обязательно сочетать с одеждой сугубо в деловом стиле. Дизайнеры демонстрируют и очень дерзкие образы: например, дополняют ботинками худи и леггинсы или джинсовый комбинезон. Поэтому здесь обширное поле для экспериментов.

Остроносая обувь

Можно смело сказать, что обувь с острым мысом правит парадом. В модных коллекциях представлены пары на разное время года: туфли, босоножки, сапоги и так далее. В тренде модели как со сдержанными, плавными линиями, так и с экстремально заостренным носом. Эксперты по стилю предлагают не стесняться даже моделей, напоминающих обувь мультяшных героев.

Можно придать и еще больше выразительности, выбрав пару с броским дизайном. Например, в 2024 году модна обувь с принтом в виде змеиной кожи.

Мюли

Мюли в версии 2024 года — это элегантные модели на каблуках. Вариантов много: тонкая шпилька, толстый и устойчивый каблук или горячий тренд — миниатюрный kitten heel. Также стоит присмотреться к моделям на платформе. Что касается мыса, то тут тоже есть где разбежаться. В моде пары с открытым носом. Также дизайнеры представили много моделей с трендовым заостренным мыском.

Ботинки с эластичными боковинами

Массивные ботинки с тракторной подошвой выходят из моды. А на смену им является модель челси — обувь высотой по щиколотку. Вместо молнии или шнурков здесь делают тянущиеся боковые вставки, чтобы можно было без труда надеть ботинки. Особенный шик — замшевые модели. Однако в коллекциях широко представлена и обувь из кожи.

Яркие кроссовки

Кроссовки нейтральных и приглушенных цветов стоит оставить до лучших времен. В тренде разноцветная спортивная обувь. Палитра максимально широкая: от выразительных пастельных оттенков до очень насыщенных и даже неоновых. Можно носить кроссовки, где акцентные цвета будут разбавлены нейтральными. А можно подобрать дерзкую пару, сочетающую сразу несколько ярких тонов.

Сандалии

В весенне-летний сезон акцент делают на практичности и комфорте. Поэтому дизайнеры предлагают сандалии с минималистичным дизайном, нейтральными цветами и удобной платформой или вообще плоской подошвой. Также обратите внимание на необычные модели. Например, на обувь в рыбацком стиле, с большим количеством перемычек. А на очень жаркий период запаситесь шлепанцами.

Балетки и туфли с ремешком

В 2024 году возвращаются балетки. Более того, теперь обувь на плоской подошве можно надевать на вечеринки и корпоративы вместо туфель на каблуках. Стоит только подобрать пару с более праздничным дизайном. Например, со стразами или с металлическим эффектом. Также эксперты предлагают поэкспериментировать и примерить прозрачные балетки.

В тренде еще одна комфортная, при этом элегантная модель — туфли Мэри Джейн. Это обувь с ремешком на низком каблуке или плоской подошве. Такие туфли тоже подойдут как для повседневных, так и для торжественных образов.

Высокие сапоги с не очень большим каблуком

Мода на сапоги до колен возвращается. Однако версия 2024 года более удобная. Во-первых, обувь больше не сидит в облипку. Во-вторых, не нужно мучиться в моделях с огромными шпильками. В тренде не очень высокий или даже совсем миниатюрный каблук. Это позволяет чувствовать себя комфортно, при этом сохранять изящность в образе. Высокие сапоги, кстати, открывают множество возможностей в выборе одежды. Например, с ними можно носить юбки и платья любой длины: от мини до макси.