10 модных вещей, которые классно смотрятся на подиуме, а в жизни могут испортить даже роскошную фигуру

Наверняка у каждого человека в гардеробе есть вещи, которые он носит годами. И неважно, в тренде они или нет, ведь сидят как влитые и удобные. При этом есть модные вещи, которые круто смотрятся только на подиуме, а в реальной жизни то предательски подчеркнут складки на животе, то добавят пару лишних килограммов.

Мы в ADME подготовили список модных вещей, которые способны изуродовать даже безупречную фигуру.

Бюстгальтер, выглядывающий из-под одежды

Несмотря на всеобщее негодование и неприятие, бра, выглядывающие из-под одежды, получили вторую жизнь 2 года назад, лихо вернувшись на подиумы прямиком из нулевых. Но пока самые смелые девушки пытаются приручить новомодный тренд, некоторые эксперты остаются при своем мнении: торчащее нижнее белье попросту неуместно.

Тонкие трикотажные кофточки

Легкий эластичный трикотаж, безусловно, удобен в носке. Но из-за своего свойства облегать тело, повторяя все изгибы, материал неумолим даже к самой подтянутой и красивой фигуре. Отличной заменой тонкому текстилю станут плотные или легкие хлопчатобумажные ткани, которые, не цепляясь за «неподходящие» места, создадут более обтекаемую форму.

Одежда из блестящего атласа

Блестящие ткани выглядят весьма эффектно, спору нет. Но есть у таких материалов один большой недостаток: они добавляют объем даже женщинам, стройным как лань. А если наряд плюс еще и украшен яркой аппликацией, то фиаско неизбежно. Если хочется своему образу блеска, лучше выбрать лаконичные модели без лишних деталей или более приглушенные ткани.

Платье-тренч

Не выходящие из моды на протяжении последних нескольких лет платья-тренчи, как и всякая вещь oversize, очень удобны и круто скрывают недостатки. Правда, не всегда. Чтобы такое платье не прибавило визуально несколько килограммов, нужно подчеркнуть пропорции тела, затянув талию потуже. Или выбрать модель с V-образным вырезом — он удлинит шею и вытянет силуэт.

Наряды с подплечниками

Подплечники незаменимы для придания узким плечам «правильной» формы. Но помимо этого, самый противоречивый тренд всех времен способен «съесть» несколько сантиметров шеи, особенно если сочетать его с высокой горловиной. Поэтому, пытаясь придать лишний объем плечам, нельзя закрывать шею.

Платья с оборками

Рюши и воланы завоевали модные подиумы несколько лет назад и, кажется, не собираются сдавать позиции. Вещи, украшенные этими декоративными элементами, выглядят ярко и эффектно. А еще добавляют силуэту объем, иногда совсем ненужный. При выборе обильно украшенной оборками одежды важно сбалансировать пропорции — создавать объем либо вверху, либо внизу. Иначе есть риск, что фигура «потеряется» в слоях ткани.

Платья бэби-долл

Кокетливые, женственные платья в стиле бэби-долл — отличный выбор на лето. В сочетании с каблуками такие модели смотрятся потрясающе, а вот обилия аксессуаров не потерпят. Еще при выборе платьев бэби-долл стоит избегать кружева, которое может превратить наряд в ночную рубашку.

Обувь с массивной платформой

Обувь на грубой массивной платформе стремительно возвращается на подиумы, но вписать такие модели в повседневный гардероб не так-то просто. И дело не только в комфорте. Внушительная подошва утяжеляет ноги, придавая образу несколько неуклюжий вид: даже роскошная Ева Лонгория не избежала этой участи. Порой стоит выбрать более изящную платформу. Может, она не столь популярна, зато пропорции тела будут сбалансированы.

Сандалии с носками

Да, удобно. Да, тепло. Но вот эстетическая сторона вопроса до сих пор вызывает острые обсуждения, хотя тренду уже не один год.

Облегающие платья из эластичных тканей

Облегающие платья хороши разве что для подиума и красной дорожки, но только не для повседневной носки. Одно неловкое движение, и плотно прилегающая ткань подчеркивает самые, казалось бы, незаметные несовершенства. Иногда даже несуществующие: сногсшибательная Дженнифер Лопес — яркий тому пример. Кстати, чтобы не попасть впросак, можно взять наряд на размер больше привычного.