10 неочевидных предметов гигиены, которые необходимы нам как воздух, а мы даже не догадывались об их существовании

Для ухода за собой мы регулярно используем ряд предметов гигиены, например шампунь, дезодорант, бритвенный станок. А меж тем современные производители предлагают как достойные альтернативы этим вещам, так и ряд других продуктов, способных значительно облегчить нам жизнь. Да только не все о них знают. Самое время это исправить.

Вкладыши от пота

Вкладыши от пота, они же прокладки для подмышек, станут отличным решением для тех, кто страдает повышенной потливостью или замучился отстирывать желтые пятна с рубашек и футболок. Вкладыши действительно напоминают прокладки: они изготовлены из хлопка и имеют липкую сторону. Стоит только зафиксировать изделия на изнаночной стороне одежды, и можно не беспокоиться о появлении предательских пятен пота.

Кристаллический дезодорант

Ну а для тех, кому не хочется возиться с вкладышами от пота, существует натуральная альтернатива привычным дезодорантам — кристаллический дезодорант. В его состав входят минеральные соли, препятствующие размножению тех бактерий, которые отвечают за запах пота. Кристаллический дезодорант наносят на слегка влажную кожу подмышек (например, сразу после принятия душа) либо предварительно смачивают стик водой.

Трусы для менструаций

Трусы для менструаций оснащены дополнительными слоями из абсорбирующего материала и влагозащитного барьера. Их можно носить в сочетании с прокладкой или тампоном и не переживать о протеканиях. А в те дни, когда выделения незначительны, можно и вовсе обойтись без дополнительных средств защиты и тем самым сэкономить на них.

Гелевые носки

Для ухода за сухой и потрескавшейся кожей стоп можно использовать специальные носки, которые с изнанки покрыты увлажняющим гелем. Их рекомендуется носить в течение 30–60 минут после водных процедур, чтобы средство впиталось в кожу. Изделия не являются одноразовыми: их можно стирать в холодной воде и надевать снова. Однако перед покупкой таких носков убедитесь, что у вас нет аллергии на какие-либо компоненты, заявленные производителем в составе.

Аккумуляторная пилка для пяток

А избавиться от старых мозолей поможет пилка для пяток, оснащенная аккумулятором. В отличие от специализированных терок, которые используют в некоторых салонах, это устройство не способно повредить кожу. Оно лишь удаляет омертвевшие клетки, не затрагивая нежные ткани под ними.

Увлажнитель для лица

У многих дома есть увлажнитель воздуха, который позволяет поддерживать приятный микроклимат в жилище. И для них наверняка не является секретом тот факт, что выпускаемый устройством пар благотворно влияет и на кожу. В настоящее время можно приобрести портативный увлажнитель, предназначенный специально для ухода за собой. Производители рекомендуют заполнять его резервуар природной минеральной водой или молоком и использовать для увлажнения кожи.

Освежающая зубная нить

Удалить остатки пищи между зубами поможет бамбуковая нить, которая, в отличие от привычной нейлоновой или ацетатной, является биоразлагаемой. Также она, как правило, пропитана маслом перечной мяты или чайного дерева, а значит, способна освежить полость рта.

Шампунь-салфетки

Когда нет времени на мытье и сушку волос, а ситуация требует безупречной прически, мы прибегаем к использованию сухого шампуня. Однако сейчас набирает популярность его альтернатива — салфетки для волос, которыми можно провести по локонам и убрать излишки кожного сала. Бьюти-блогеры уже опробовали на себе это средство и по достоинству оценили его свойства.

Гранулы из твердого воска для депиляции

В отличие от мягкого воска, твердый не требует использования специальных полосок. Гранулы растапливают, наносят на кожу в теплом виде, дают застыть и без проблем удаляют вручную. Такой вид восковой депиляции менее болезненный и не вызывает раздражения кожи.

Кристалл-депилятор

Этот бюджетный гаджет покорил интернет: в сети можно найти тысячи роликов с восхищенными отзывами пользователей о новой альтернативе бритвенным станкам — кристалл-депиляторе. Он представляет собой небольшое устройство с плоской гранью из травленого стекла, оснащенного наноабразивными частицами. Чтобы избавиться от нежелательных волос, депилятором нужно просто провести по коже. Производители обещают, что гаджет прослужит до 3 лет. Тем не менее эксперты рекомендуют не использовать кристалл-депилятор на чувствительных участках: в зонах подмышек и бикини, а также сильно не надавливать им на кожу. Как и от обычного бритья, есть риск ее раздражения.