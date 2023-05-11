10 причесок и окрашиваний, над которыми еще недавно смеялись, а сейчас они на пике моды

Мир моды живет по своим правилам, которые порой сбивают с толку. Ведь еще недавно некоторые тренды вызывали разве что улыбку, а сейчас их снова демонстрируют знаменитости на красных дорожках. И выглядят шикарно. Ведь многие идеи прошлого в современном исполнении становятся гораздо круче, чем раньше.

1. Вишневое окрашивание

ANGELA WEISS/AFP/East News

Темно-бордовый цвет волос был популярен в 90-х и начале 2000-х годов. Затем его сменили более естественные варианты, а подобное окрашивание долгое время ассоциировалось с дамами старшего поколения. Но сейчас модницы не считают вишневый «цветом для бабушек» и вновь красятся в подобный оттенок. Кроме того, стилисты предлагают экспериментировать и с другими теплыми цветами.

2. Кудри

Объемные кудри больше не кажутся устаревшей маминой химией из 80-х. Наоборот, это тренд. Даже актриса Блейк Лайвли блистала с подобной прической на красной дорожке этой весной. Чтобы получить роскошные локоны, необязательно сразу же делать химическую завивку, с задачей справятся и обычные бигуди.

3. Гофрированные волосы

В почете еще одна прическа из 80-х — гофре. Чтобы добиться такого эффекта на волосах, можно использовать специальную насадку на утюжок. В этом случае важно предварительно покрыть волосы термозащитным средством. А можно просто заплести множество мелких косичек на ночь.

4. Ретрохвосты

Высокий хвост выглядит свежо, хотя это отсылка к стилю 2000-х. Такую прическу полюбили многие знаменитости, ведь она одна из самых простых. Ариана Гранде вообще сделала конский хвост своей фишкой. А в связи с растущей популярностью стиля 80-х актуален еще и боковой хвост.

5. Окрашивание «близнецы»

В 2010-х было модно смело красить волосы в 2 разных цвета, разделяя прическу пополам. Этот тренд вернулся, но ожидается, что версия 2023 года будет более сдержанной. Вместо контрастных комбинаций теперь модницы выбирают сочетания блонда и лаванды или розового, а также синие и черные волосы. Конечно, некоторые решаются и на сочетание черных и светлых волос.

6. Челка

Челка не только не делает образ устаревшим, но и добавляет особого шика. Для многих это большой плюс, ведь с ее помощью можно легко корректировать форму лица. Кроме привычных прямых вариантов стилисты предлагают носить челки набок, и в версии 2023 года они уже не будут ассоциироваться с эмо.

7. Блонд

Блонд — классический цвет волос, и в этом году он особенно актуален. Вариантов окрашивания уйма. Можно выбрать стиль «уютный блонд», который предполагает минимальные затраты на дальнейший уход за волосами и мягкие тона. А можно создать эффектный образ в стиле «Барби». В 2023 году интенсивное обесцвечивание рушит стереотипы о «пергидрольных блондинках» прошлого, ведь с ним выглядят свежо и романтично.

8. Мелирование

В 2023 году мелирование стало вновь актуально. Эта техника может подчеркнуть текстуру и объем волос, а также скрыть седину, но многим оно напоминает о 2000-х. Поэтому стилисты советуют высветлять лишь тонкие пряди. К тому же благодаря новым техникам работы с волосами и более естественным переходам между цветами современная версия окрашивания выглядит свежо. Возможно, теперь многие заменят окрашивание омбре, которое было популярно в последние годы, на мелированные прически.

9. Косы

2023 год дал новую жизнь многим забытым прическам, но, кажется, тренд на косы проявится особенно ярко. Тут большой простор для модниц: можно заплетать множество мини-кос, делать объемные французские косы или носить частично распущенные.

10. Стиль 70-х

Если стилистика 80-х не по душе, то можно вдохновиться прическами 70-х — они тоже актуальны и будут уместны не только для ретродискотеки. Локоны с челкой сделают образ женственным и ярким.

