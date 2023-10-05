10 раз, когда звезды в обычных джинсах выглядели огонь-пожар, и повторить это элементарно

Как бы модные стилисты не вещали о том, что джинсы — это слишком просто, мы все равно их носим и будем носить. Потому что это и удобно, и практично. А знаменитости так вообще их выгуливают даже на красных ковровых дорожках. Мы подсмотрели звездные приемы ношения джинсов, чтобы ничей язык даже не повернулся сказать «банально».

Крисси Тайген и Сара Мишель Геллар выбирают джинсы с яркими, практически маскарадными деталями

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Если такие джинсы сочетать даже с обычной белой футболкой, образ уже получится настолько ярким, что можно даже не задумываться об аксессуарах.



Дженнифер Лопес обожает широкие джинсы

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Добавь она к своим образам те же джинсы-скинни — и все выглядело бы гораздо скучнее. Да еще и с привкусом «так уже не носят».

Синди Кроуфорд и Меган Маркл сочетают джинсы с классическими пиджаками

Invision / Invision / East News , Voetbal International / East News

Таким образом знаменитости понижают градус серьезности своих образов и делают их более комфортными. Да и выглядит это действительно интересно.

Эйса Гонсалес и Зои Кравиц уверены, что джинсам самое место даже на красной ковровой дорожке

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На официальные мероприятие совершенно необязательно надевать неудобные обтягивающие юбки. Если сочетать джинсы с вечерними топами, то образ точно будет выделяться, а вы — чувствовать себя в своей тарелке.

Кэти Холмс и Дакота Джонсон кутаются в джинсу с головы до ног

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Тренд, который казался нам давно забытым странноватым помешательством из 2000-х, вполне себе возродился. В 2023 году в «тотал джинс» одеваются самые модные стритстайлеры.

Сара Джессика Паркер и Дженнифер Лопес добавляют к обычным скинни туфли на каблуке

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С такими туфлями любой простой образ с рубашкой или водолазкой станет действительно изысканным, притягивающим внимание и порой даже немного дерзким.

Джиджи Хадид, также как и модные стритстайлеры, даже не думает расставаться с рваными джинсами

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И правильно делает: эти джинсы не выходят из моды и как никогда будут актуальны и в 2023, и в 2024 годах. Так что если где-то завалялась пара 6-летней давности, то вполне можно снова ее выгуливать.

Белла Хадид и Оливия Палермо сочетают джинсы с обувью красного цвета

Palace Lee, PacificCoastNews / EAST NEWS , Genin Nicolas / ABACA / EAST NEWS

Кстати, этой осенью красный цвет обуви стал настоящим трендом. Причем это совершенно необязательно должны быть туфли с каблуками — красными могут быть и кроссовки, и балетки.

София Вергара и Сара Джессика Паркер показывают миру свои лодыжки

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Если София для этого специально выбрала укороченную модель джинсов, то Сара Джессика просто сама подвернула штанину. Причем только одну, чем добавила в свой образ игривости.

Дженнифер Лопес и Энн Хэтэуэй сочетают джинсы с воздушными блузами

CPI+LSN / KCS / East News , Jose Perez / Bauergriffin.com / MEGA / Mega Agency / East News

В итоге их образы получились очень романтичными и нежными. И вполне себе удобными — не нужно поправлять развевающиеся на ветру платья.

А вот несколько советов о том, как сделать, чтобы джинсы сидели по фигуре просто как конфетка.

Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News