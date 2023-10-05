10 раз, когда звезды в обычных джинсах выглядели огонь-пожар, и повторить это элементарно
Как бы модные стилисты не вещали о том, что джинсы — это слишком просто, мы все равно их носим и будем носить. Потому что это и удобно, и практично. А знаменитости так вообще их выгуливают даже на красных ковровых дорожках. Мы подсмотрели звездные приемы ношения джинсов, чтобы ничей язык даже не повернулся сказать «банально».
Крисси Тайген и Сара Мишель Геллар выбирают джинсы с яркими, практически маскарадными деталями
Если такие джинсы сочетать даже с обычной белой футболкой, образ уже получится настолько ярким, что можно даже не задумываться об аксессуарах.
Дженнифер Лопес обожает широкие джинсы
Добавь она к своим образам те же джинсы-скинни — и все выглядело бы гораздо скучнее. Да еще и с привкусом «так уже не носят».
Синди Кроуфорд и Меган Маркл сочетают джинсы с классическими пиджаками
Таким образом знаменитости понижают градус серьезности своих образов и делают их более комфортными. Да и выглядит это действительно интересно.
Эйса Гонсалес и Зои Кравиц уверены, что джинсам самое место даже на красной ковровой дорожке
На официальные мероприятие совершенно необязательно надевать неудобные обтягивающие юбки. Если сочетать джинсы с вечерними топами, то образ точно будет выделяться, а вы — чувствовать себя в своей тарелке.
Кэти Холмс и Дакота Джонсон кутаются в джинсу с головы до ног
Тренд, который казался нам давно забытым странноватым помешательством из 2000-х, вполне себе возродился. В 2023 году в «тотал джинс» одеваются самые модные стритстайлеры.
Сара Джессика Паркер и Дженнифер Лопес добавляют к обычным скинни туфли на каблуке
С такими туфлями любой простой образ с рубашкой или водолазкой станет действительно изысканным, притягивающим внимание и порой даже немного дерзким.
Джиджи Хадид, также как и модные стритстайлеры, даже не думает расставаться с рваными джинсами
И правильно делает: эти джинсы не выходят из моды и как никогда будут актуальны и в 2023, и в 2024 годах. Так что если где-то завалялась пара 6-летней давности, то вполне можно снова ее выгуливать.
Белла Хадид и Оливия Палермо сочетают джинсы с обувью красного цвета
Кстати, этой осенью красный цвет обуви стал настоящим трендом. Причем это совершенно необязательно должны быть туфли с каблуками — красными могут быть и кроссовки, и балетки.
София Вергара и Сара Джессика Паркер показывают миру свои лодыжки
Если София для этого специально выбрала укороченную модель джинсов, то Сара Джессика просто сама подвернула штанину. Причем только одну, чем добавила в свой образ игривости.
Дженнифер Лопес и Энн Хэтэуэй сочетают джинсы с воздушными блузами
В итоге их образы получились очень романтичными и нежными. И вполне себе удобными — не нужно поправлять развевающиеся на ветру платья.
А вот несколько советов о том, как сделать, чтобы джинсы сидели по фигуре просто как конфетка.