10 хитростей, благодаря которым Сальма Хайек даже в 56 лет выглядит как знойная штучка

Сальма Хайек прошла сложный и долгий актерский путь, и вот уже почти 30 лет является одной из главных модниц Голливуда. Актриса умеет обыграть пышную фигуру так, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно. И мы разузнали, какими хитростями она пользуется, чтобы получить заслуженное внимание.

Учитывает пропорции своего тела при выборе платья

USA TODAY Network / Sipa USA / East News , Reynaud Maxime / APS-Medias / ABACA / EAST NEWS

Тип фигуры актрисы — «песочные часы», и она невысокая — 157 см. Поэтому Сальма часто выбирает наряды, подчеркивающие талию и вытягивающие силуэт. Обычно это изделия асимметричного кроя (подола или выреза), запахивающиеся платья или юбки-трапеции. Посмотрите также статью о том, как актрисе удается так круто выглядеть: «„Мне не нужны ботоксы и филлеры“», — Сальма Хайек рассказала о том, как ей удается так молодо выглядеть в 56 лет".

Предпочитает шить костюмы на заказ

Invision / Invision / East News , ABACA / Abaca / East News

Брючные костюмы заметно удлиняют силуэт. А сшитые на заказ наряды точно будут отлично сидеть. Чаще всего актриса выбирает черный цвет, хотя иногда экспериментирует с другими нейтральными оттенками. Сальма также всегда добавляет небольшую изюминку, чтобы образ не выглядел скучно: сочетает разные текстуры или надевает пояс.

Оживляет образы с помощью украшений

TOLGA AKMEN / AFP / East News , Joel C Ryan / Invision / AP / East News

Даже когда Сальма в черном с ног до головы или в неброском наряде, она не выглядит чопорно или скучно. Потому что добавляет очень яркие, буквально кричащие украшения: массивные, с изображениями животных или множеством страз. Взгляд сразу цепляется за эту деталь, и образ хочется разглядывать.

Не боится наносить яркую помаду

Carlos Piaggio / Grosby Group / EAST NEWS , RB / Bauergriffin.com / East News

Часто актриса использует темно-розовую помаду, которая, к слову, подходит почти к любому типу кожи. Но также нередко Сальму можно увидеть с яркими губами всех оттенков красного: от кораллового до малинового. И что уж таить, красная помада смотрится на ней шикарно и придает еще больше выразительности лицу.

Знает, что создать образ в одном ярком цвете — хорошая идея

AFP / EAST NEWS

Актрису часто можно увидеть в длинных платьях одного яркого цвета: желтого, красного, синего, фиолетового. Создавая такой образ, даже не нужно делать акцент с помощью макияжа или украшений: сам наряд уже привлекает внимание.

Добавляет в образ фактурные детали и штрихи

Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Сальма непредсказуема и часто добавляет в свои образы, созданные для выхода на красную дорожку, совершенно невероятные детали. Это могут быть вплетенные в волосы живые цветы или очень дорогая тиара. А как-то раз актриса появилась на Met Gala в платье-гобелене, на котором была изображена ее собака по кличке Дива. У актрисы очень много питомцев, мы писали о них в этой статье: «„Они сами находят меня“. История Сальмы Хайек — актрисы, которая спасает животных».

Выбирает вырез в зависимости от ситуации

Carlos Piaggio / The Grosby Group / Grosby Group / East News , TOBIAS SCHWARZ / AFP / East News

У актрисы пышные формы, и она даже не пытается скрывать их на красной дорожке. Ее наряды открытые и смелые. В то же время на более формальные мероприятия она надевает более закрытые блузы и платья, порой даже с глухим воротом.

Неравнодушна к блузкам с бантом

PEDRO PARDO / AFP / East News , Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Сальма часто носит блузки с бантом, ведь они отлично подходят к деловому образу. При этом она умело сочетает принты и однотонные ткани, а иногда дополняет образ твидовым жакетом.

Компенсирует невысокий рост каблуками

AA / ABACA / Abaca / East News , Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Актриса почти всегда на каблуках или на высокой платформе, обувь у нее бывает разных стилей и расцветок. Порой она выбирает очень экстравагантные модели с фантазийным дизайном, но они всегда подходят под образ в целом. Между тем актриса признает, что не каждой женщине идет каблук: «Неважно, насколько вы красивая, но если вы не умеете ходить на каблуках, то они не будут смотреться выигрышно».

Придерживается лишь одного правила: никаких правил

Robert Hepler / Everett Collection / East News

Даже на заре своей голливудской карьеры актриса подбирала невероятные образы для светских мероприятий и задавала тренды. Так, например, на одной из церемоний награждения в 1998 году Сальма вышла на красную дорожку в обычном черном платье. А вместо украшений на ней красовались нарисованные бабочки.

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , MM / ABACA / Abaca / East News

Актриса говорит, что бабочки — это ее идея. Раньше мало кто хотел сотрудничать с ней и предоставлять одежду, поэтому она нередко сама придумывала образы, и продолжает делать это до сих пор. Возможно, именно поэтому ее наряды такие запоминающиеся и аутентичные.

Не одна лишь Сальма Хайек не пытается загнать себя в рамки чьих-то стандартов красоты. Приянка Чопра тоже не стесняется пышных форм и умело обыгрывает их, используя свои секретные приемчики.