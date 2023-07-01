10+ секретов Блейк Лайвли, которая наотрез отказалась от услуг стилистов и при этом выглядит сногсшибательно
Блейк Лайвли — одна из тех редких звезд Голливуда, которые не пользуются услугами стилистов. Тем не менее, ее стиль считают ярким и уникальным. Гардероб актрисы включает в себя разнообразные элементы: как элегантные брючные костюмы, так и смелые мини-платья. Блейк искусно подчеркивает свои достоинства с помощью одежды и знает, как впечатлить публику безупречным образом.
1. Выбрала несколько фирменных укладок и чередует их
Завитые в небрежные волны волосы пшеничного оттенка Блейк, как правило, оставляет распущенными или укладывает в небрежный пучок. Своим фирменным локонам она не изменяет уже много лет. В виде исключения актриса иногда добавляет в прическу необычные аксессуары или заплетает оригинальные косы.
2. Часто отдает предпочтение брючным костюмам для выхода в свет
Звезда смотрится в таких костюмах очень женственно, так как сочетает их с элегантной обувью на каблуках и украшениями. Несколько лет назад она стала отдавать предпочтение расклешенным моделям брюк в пол. В них она выглядит еще выше и стройнее.
3. Умело обыгрывает в образе мужские аксессуары
Блейк не только спокойно носит брючные костюмы, но и добавляет в образы галстуки, бабочки, мужские рубашки. А однажды она была замечена с карманными часами на цепочке.
4. Выбирает не просто мини, а супермини
В ее гардеробе много коротких платьев, комбинезонов и шортов. Такие вещи подчеркивают длинные стройные ноги актрисы. Даже будучи беременной, Блейк Лайвли не могла отказаться от нарядов такой длины.
5. Рост Блейк — 178 см, но это не мешает ей носить обувь на высоких каблуках
Коллекция обуви актрисы впечатляет. В ее шкафу есть туфли почти всех мыслимых цветов. Преобладают яркие и броские модели на шпильке и широком устойчивом каблуке. Причем беременность для нее не стала поводом отказаться от такой обуви. По словам Блейк, она носит туфли на каблуках во время беременности, чтобы чувствовать себя более уверенной и привлекательной. Без них она не ощущала бы себя самой собой.
Во время четвертой беременности актриса так же не изменила своим правилам и радовала поклонников сногсшибательными образами.
6. Блейк — мать четверых детей, и каждую беременность она подчеркивала нарядами свою округлившуюся фигуру
Актриса не скрывает своего счастья — беременной ее часто можно было заметить в обтягивающих платьях миди или макси нежных оттенков. Но дерзкие образы ей тоже по плечу — например, платье с фатиновой юбкой и кожаным корсетом.
7. Асимметрия — излюбленный модный прием артистки
Для выходов в свет Блейк часто выбирает платья на одно плечо или с одним рукавом, пиджаки и юбки с переходом в длине. Это подчеркивает ее неординарную личность и стройнит фигуру. Даже в аксессуарах она иногда придерживается этого принципа и запросто может надеть разные сережки.
Кстати, актриса часто дополняет свой образ одним эффектным украшением, им и ограничиваясь. А остальные детали просто завершают его. Иными словами, Блейк бы точно не стала надевать и крупные серьги, и акцентное ожерелье вместе.
8. Аксессуары Блейк Лайвли — это особый вид искусства
Актриса точно знает, что стиль в деталях, поэтому к выбору аксессуаров подходит со всей ответственностью. В ее нарядах всегда присутствует что-то оригинальное: вещи с необычными вырезами и вставками, шарфики, пояса и бижутерия. Именно они делают образ уникальным.
Даже если она целый день с детьми и одета в обычные джинсы и толстовку, на помощь приходят сумки. Кстати, часто она намеренно снижает градус шика с помощью забавных аксессуаров.
9. Ее явно привлекают вещи с необычным принтом
Нередко актриса выбирает одну приковывающую внимание деталь гардероба, сочетая ее с вещами классических цветов: черными, белыми, серыми, нюдовыми. Это беспроигрышное плавило делает ее образы по-настоящему стильными.
10. Актриса умеет носить полупрозрачные вещи эффектно
Дива нередко появляется на публике в смелых нарядах. Благодаря драпировкам в цвет и подкладке телесного оттенка ее образы выглядят привлекательно, но при этом не выставляют на обозрение ничего лишнего.
11. Она обожает oversize
Актриса ценит комфорт и не пренебрегает здоровьем ради удачного образа. Объемные свитера, пальто, кардиганы — вот неполный перечень «теплого» гардероба звезды.
12. Чтобы сделать образ более роскошным, знаменитость просто накидывает верхнюю одежду на плечи, не надевая рукава
Этот стильный прием используют многие звезды. Накинутая на плечи верхняя одежда создает более утонченный и элегантный вид. Кроме того, Блейк в таких образах экспериментирует с текстурами.
13. Винтаж ей к лицу, и она об этом прекрасно знает
Актрисе очень идет стиль роковых красоток старого Голливуда. Платья с открытыми плечами, изысканные украшения, локоны и неизменная красная помада — этот образ Блейк эксплуатирует раз за разом и неизменно производит фурор.
А совсем недавно, после появления четвертого ребенка, Блейк Лайвли решилась на смену имиджа. И хотя она всегда выглядит сногсшибательно, не все поклонники посчитали, что новый образ подходит их любимице. Но больше всего фанатов впечатлила реакция самой Блейк.