10 современных стандартов красоты, которые бесят людей посильнее камешка в ботинке

В разные века люди чернили зубы, выщипывали волосы на голове и шли на другие ухищрения, чтобы приблизиться к принятым канонам красоты. Сейчас такие вещи кажутся нам странными. Но вообще-то нынешние бьюти-стандарты тоже у многих вызывают изумление. Мы решили узнать, какие современные тренды многих только раздражают. С некоторыми мнениями нам хочется согласиться, а с другими — только поспорить.

Белоснежные виниры

Invision/Invision/East News

Люди старалсь сохранить свои зубы здоровыми и крепкими с древних времен. Египтяне, например, одними из первых изобрели специальную смесь и смазывали зубы пастой из молотой пемзы и пепла. Но настоящая нужда в средствах, предотвращающих кариес, пришла с началом промышленной революции и появлением дешевого сахара. Правда, в те времена люди боролись в первую очередь за то, чтобы вообще сохранить зубы, а уж потом придать им приличный вид. Отбеливающие же средства появились значительно позже. Сейчас белоснежные зубы популярны и кажутся многим символом привлекательности, так как вроде бы говорят о завидном здоровье человека. При этом стоматологи отмечают, что белизна не говорит о здоровье зубов. Постепенная потеря цвета — это естественный процесс. Да и вообще, в природе зубы не могут иметь чистый белый цвет. Меня, как стоматолога, это вымораживает. У здоровых зубов множество оттенков: тут и красный, и коричневый, и желтый, и серый. Просто под эмалью находится другой слой желтого цвета. И так как эмаль не полностью прозрачная, то зубы и кажутся почти белыми. © Sasha_Persephone / Reddit

Мало того, что виниры безнадежно портят зубы, так они еще легко отламываются и скалываются. Кроме того, их надо время от времени полностью менять. Просто денежная дыра. Это я как бывший ассистент стоматолога говорю. © Beezinmybelfry / Reddit

Надутые губы

Evan Agostini/Invision/East News

В XIX веке женщины старались сжимать губы поплотнее, чтобы те выглядели бледными и тонкими. Мода на яркий и выразительный рот появилась в начале XX века, а нынешних масштабов она достигла пару десятилетий назад. По мнению ученых, пухлые губы кажутся нам привлекательными, так как подобная форма свидетельствует о молодости и здоровье человека. С возрастом губы утончаются, а некоторые болезни могут изменить их цвет или исказить форму. Правда, в погоне за идеальным образом некоторые барышни заходят чересчур далеко. С другой стороны, главное — чтобы им самим нравилось, разве нет? Я занимался созданием контента для одной косметологической клиники. Так вот, многие женщины просто не могут остановиться, однажды закачав филлеры в губы. После первой процедуры все вокруг обычно начинают восхищаться, и женщины тут же бегут за добавкой, надеясь на схожий эффект. Пугающая картина. © CloudEnt / Reddit

Такое чувство, как будто пчелы покусали их губы. А самое ужасное, что верхняя и нижняя губа обычно отличаются по размеру. © Diiiiirty / Reddit

Ресницы как опахало

Vianney Le Caer/Invision/East News

Длинные и густые ресницы тоже ассоциируются со здоровьем и молодостью. Но, как показало недавнее исследование, если переборщить с наращиванием, можно добиться совершенно противоположного эффекта. Идеальная длина женских ресниц составляет от трети до четверти ширины глаза. Если волоски длиннее или короче, то внешний вид скорее вызывает отторжение, а не симпатию. Хотя, конечно, красота в глазах смотрящего. Муж терпеть не может густые накладные ресницы и уже замучил меня расспросами, какого же лешего женщины их лепят, мужикам ведь это вообще не нравится. Решила над ним поприкалываться. Выдала, что тут вообще не в мужчинах дело. Просто женщины так стремятся показать превосходство над другими тетеньками. Он повелся и теперь рассказывает всем приятелям, что накладные ресницы — это «альфа-женская» тема. © Striving_Hermit / Reddit

Ресницы порой такие гигантские, что кажется, если девушка будет хлопать глазами, то еще немножко и взлетит. © T****McGhee99 / Reddit

Меня тут в аптеке совершенно загипнотизировала барышня с накладными ресницами. Они были такими длинными, что отбрасывали тень на ее щеки. Я просто глаз от нее оторвать не могла. © Queen_of_Chloe / Reddit

Идеальные носы

ROBYN BECK/AFP/East News

Ученые предполагают, что человеческие носы приобрели столь различные формы в процессе эволюции. Возможно, необходимость жить в условиях холодного и сухого воздуха привела к формированию длинных и узких носов. Но функциональность и красота не тождественны, а в разные века параметры «идеального» носа сильно отличались. Сейчас в соцсетях активно обсуждают, как очаровательно выглядят маленькие курносые носы и как легко можно изменить естественную форму этой части лица. На деле ринопластика — это болезненная операция, которая не всегда приводит к желаемому результату. Да и, если подумать, то куда круче принять себя, а не пытаться перекроить что-то в погоне за мимолетной модой. Носы-кнопочки могут быть очаровательными, но идут далеко не всем. Они хорошо смотрятся на лицах определенного типа. Просто больно смотреть, как все эти молоденькие девочки из соцсетей бегут к хирургу под нож, а потом щеголяют с абсолютно одинаковыми носами. © DepressionBarbie / Reddit

Одинаковые брови

Invision/Invision/East News

Мода на брови переменчива как ветер. В разные десятилетия их то выщипывали, то, наоборот, отращивали, делали татуаж или наносили перманентный макияж на эту часть лица. При этом после некоторых процедур вернуть естественный вид бровям довольно сложно. Татуаж можно вывести с помощью нескольких сеансов лазерной терапии, а вот перманентному макияжу надо дать время, дабы пигменты сами растворились под кожей. В ином случае они могут просто изменить цвет и человек будет щеголять с зелеными бровями. А отрастить выщипанные брови порой вообще невозможно — приходится идти на пересадку волосков. Меня немного удивляет эта мода на идеально очерченные брови темного оттенка, которые явно отличаются от естественного цвета волос. Как будто кто-то приклеил 2 одинаковых бумеранга на лицо. © montanagrizfan / Reddit

Ой, я помню, как лет 30 тому тоненькие брови были безумно популярны. Мои подружки до сих пор рисуют свои карандашом, потому что просто выдрали все волоски. © belfrahn / Reddit

Я в подростковом возрасте была без ума от моды 20-х годов прошлого века. Выщипала брови до тонких ниточек. Кстати, это было 50 лет тому назад. Они так и не отросли, так что не повторяйте моих ошибок. © BlueberryNo4821 / Reddit

Я достаточно стара, чтобы за свою жизнь узреть как минимум 4 нелепых тренда, включая брови-ниточки, «удивленные» брови и невероятно широкие брови. © SlapHappyDude / Reddit

Автозагар

До 20-х годов прошлого века загар был не в фаворе у женщин, они старались сохранить молочную белизну кожи. Потом ситуация переменилась и все бросились загорать, стремясь получить вожделенный шоколадный оттенок. Когда ученые сошлись в едином мнении, что длительные солнечные ванны не слишком полезны для здоровья, многие барышни обратились к автозагару. Эти средства позволяют добиться желаемого оттенка и вроде как не представляют опасности для кожи. Однако ученые отмечают, что процедура нанесения может быть вредна для легких, а сам автозагар способен вызвать аллергию или кожные высыпания. Живу в Стокгольме. Девушки из некоторых богатых районов настолько активно пользуются автозагаром, что начинают напоминать мандарины. А еще они обесцвечивают волосы до платиновой белизны, так что те стоят дыбом, и обожают накладные ресницы. В результате женщины похожи на каких-то мультяшек. Я никого не осуждаю, просто совершенно не понимаю этого тренда. © WhereMyEelAt / Reddit

Идеальные усы и бородка

Мужчины придавали своим бородам затейливые формы еще в древние времена, да и в средние века старались не избавляться от растительности на лице. Пожалуй, лишь с появлением безопасных бритв бороды и усы ненадолго потеряли свою актуальность. Но вернулись в 60-х годах прошлого века. Ухоженная растительность на лице мужчины действительно выглядит привлекательно и придает ему более солидный вид, как бы говоря о высоком статусе и власти. Но когда борода выглядит излишне прилизанной, это начинает смущать окружающих. Невероятно ухоженные мужчины, которые выглядят так, будто сделали тату в виде бороды на лице, порождают в моей душе странные и неоднозначные чувства. © mustytomato / Reddit

Вот эти бороды, которые подстрижены так, как будто их обвели подводкой или карандашом, смотрятся немного чересчур. © hecatemoonshadow / Reddit

Мне нравятся ухоженные бороды. Но современные тренды — это уже перебор. Парни выглядят как ожившие Кены. © mandiexile / Reddit

Перекачанные мышцы

Хотя культуризм был известен и ранее, настоящей популярности он достиг в середине прошлого века. После этого появилось множество конкурсов, на которых мужчины и женщины демонстрировали развитые мышцы тела. Несмотря на большое количество приверженцев этой культуры, некоторые люди до сих пор считают, что фигуры бодибилдеров выглядят неестественно. Другой минус культуризма заключается в том, что для этого вида спорта требуется специальное питание, которое может включать вещества, негативно влияющие на организм. Меня привлекают мужчины, которые поддерживают себя в форме, но если у человека руки размером с два арбуза, да еще и покрытые выступившими венами, это как-то чересчур. © Pretend-Ostrich-9602 / Reddit

У меня такое чувство, что некоторые парни даже не знают, какие их черты кажутся женщинам привлекательными. То есть начинают активно наращивать мускулатуру, а это замечает только другие чуваки в спортзале. Но не девушки. © lam_chop19 / Reddit

А я вот думаю, что такие парни слишком увлечены своей физической формой, чтобы обращать внимание на другие вещи. Мой бывший был таким, и теперь я предпочитаю парней, которые поменьше времени проводят в спортзале. © Plant***30 / Reddit

Длинные ногти

У акриловых ногтей есть несколько плюсов: они обычно не слишком дорогие, при этом достаточно прочные, а починить их можно даже в домашних условиях. Но при их изготовлении используются сильные химикаты, которые могут вызвать раздражение на коже. А если такие ногти долго носить, то есть риск испортить натуральные. Кроме того, если ногтями занимается неопытный мастер, они будут выглядеть неестественно. Мне длинные ногти почему-то кажутся безвкусными. Свои стригу коротко. © Opposite_Ad3236 / Reddit

Ничто меня так не вымораживает, как длинные ногти. Я работаю в сфере здравоохранения и вижу медсестер с длиннющими ногтями. У них же там целые дебри бактерий, как бы часто они не мыли руки. Просто фу. © Unknown author / Reddit

Впалые щеки

ANGELA WEISS/AFP/East News

Косметическая процедура по удалению щечного жира появилась достаточно давно, но недавно благодаря социальным сетям она обрела небывалую популярность. Благодаря этой операции женщины добиваются того, что их лица выглядят более точеными, а скулы становятся выразительнее. Необходимость подобной процедуры вызывает много вопросов. Ведь мода на такие черты лица рано или поздно пройдет. Так стоит ли себя менять? К тому же существует определенные риски, связанные с хирургическим вмешательством. После операции может появиться асимметрия, онемение или могут быть задеты лицевые нервы. Ненавижу этот тренд. У некоторых людей лица от природы округлой формы, а теперь кто-то заявляет им, что они должны сделать операцию ради каких-то дурацких стандартов красоты. © Quintowne / Reddit

Да это и не слишком-то красиво. Любой человек после подобной операции выглядит так, будто сделал себя на 15 лет старше. © fufanonysquest / Reddit

А главное — круглые щеки рано или поздно вернутся в моду. Меня просто пугает, что люди готовы навсегда изменить свое лицо только ради сиюминутного тренда. © Groundbreaking-Duck / Reddit