10 способов выбирать и носить шарф, чтобы выглядеть не снеговиком, а женщиной-вамп

Осенью и зимой бывает так промозгло, что хочется одеться как можно теплее. В таких случаях шарф спешит на помощь. Вот только появляется другая проблема: легко растерять свое обаяние, когда закутываетесь поплотнее. Мы обратились к экспертам за советами о том, как оставаться стильной барышней, нося шарф.

Подбирать вещь под обувь

По мнению стилистов, под аксессуары с яркими принтами подходит более нейтральная обувь. Например, шарф в клетку стоит сочетать с коричневыми или черными сапогами. А в случае с однотонной вещью можно подбирать наиболее гармоничные сочетания цветов. К примеру, круто смотрится бежевый или розовый шарф с серой обувью.

Большой шарф фиксировать поясом или ремнем

В 2023 году в моде шарф-одеяло. Стилисты предлагают не оборачивать им шею, а подпоясывать его. Кстати, на модных показах модели также демонстрировали еще более неординарные способы. Например, носить шарф только на одной стороне и в качестве полноценной верхней одежды.

Стараться укрывать только шею

Стилисты не рекомендуют наматывать большой и плотный шарф вокруг шеи. Если он закрывает лицо, грудь и плечи, то выглядит громоздко. Чтобы избежать этого, стоит подбирать более миниатюрный аксессуар, который в основном укутывает шею, так как это и есть его предназначение. Либо можно подпоясывать шарф, как уже писали выше.

Заправлять концы шарфа, если выбираете пальто на пуговицах

Заправленный внутрь пальто шарф, по мнению экспертов, не только выглядит стильно, но и лучше согревает. Интересно смотрятся верхняя одежда и аксессуар схожих оттенков, но разных текстур. Так вы создадите необычный контраст.

Вязаный аксессуар сочетать с более грубыми вещами

Вязаный шарф смотрится очень мило. Но с ним есть риск создать не очень гармоничный образ, если остальную часть наряда выдержать в том же стиле. Эксперты рекомендуют подобрать под такой аксессуар дерзкие вещи: например, черные ботинки.

Создавать монохромный образ

Стилисты предлагают намеренно выбирать шарф, оттенок которого будет полностью совпадать с верхней одеждой. К тому же в 2023 году однотонные луки очень актуальны. Можно создавать как неяркие, так и насыщенные образы.

Шарф из нежного материала носить с кожаной верхней одеждой

Создавать контраст в образе помогают не только цвета, но и текстуры. Например, эффектно смотрится аксессуар из кашемира с более грубыми кожаными куртками, пальто и плащами. А вообще с материалами верхней одежды можно экспериментировать.

Обратить внимание на аксессуар из меха

Если привычные шарфы уже надоели, можно попробовать более экстравагантное решение — аксессуар из меха. Стильно смотрятся вещи как из натурального, так и из искусственного материала. Также эксперты по стилю предлагают смело носить шарфы ярких цветов.

Дополнять нейтральный наряд ярким аксессуаром

Шарф поможет придать яркости образам, выдержанным в бежевых, серых, черных и прочих подобных тонах. Однако важно не переборщить с цветом. Эксперты по стилю рекомендуют избегать аксессуаров с чересчур пестрыми оттенками и узорами. Также стоит следить, чтобы шарф не выбивался из образа и остальные вещи гармонично смотрелись с ним.

Не бояться экспериментировать

Не стоит зацикливаться только на стандартных моделях шарфов и способах их носки. Стилисты предлагают кучу интересных модных решений с этим аксессуаром. Например, можно оставлять концы разной длины. Или приобрести вещь, где одна половина одного цвета, а другая — другого. Даже завязывать шарф можно каждый раз по-разному.