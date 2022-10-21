10 уроков стиля от Энн Хэтэуэй, которая доказала, что к 40 годам женщина буквально расцветает
Энн Хэтэуэй не так давно сменила стилиста и взбудоражила таблоиды появлением на своем первом Каннском кинофестивале. На смену Лоу Роучу, который одевает Зендею и Селин Дион, пришла Эрин Уолш, работающая с Адрианой Лимой. И если у Роуча можно заметить тягу к фантастической моде, то Уолш придерживается более сдержанного подхода. Мы решили проследить, какие стильные приемы использует Энн Хэтэуэй и как это выделяет ее на фоне других звезд.
Знает, как носить платья в стиле 60-х
В последнее время Энн отдает дань ретромоде. На показ Valentino в Риме она надела ярко-розовое ультрамини в сочетании с массивной обувью и маленькой сумочкой. А для кинофестиваля в Каннах выбрала платье в стиле 60-х от Gucci.
Оба наряда сидели на актрисе безукоризненно. Энн умеет точно передать дух того времени и при этом подчеркивает свои длинные стройные ноги.
Демонстрирует кожу, но не выглядит при этом вульгарно
Платье с вырезом по всей длине от грузинского дизайнера Давида Комы приковало к себе все внимание на премьере сериала «Не сработало». Энн нашла баланс между откровенным и скрытым. При всей открытости наряда он не выглядит чересчур эпатажным.
Во время продвижения того же сериала Энн появилась на одном из кинофестивалей в облагающем платье цвета металлик от Versace. Наряд тоже был слегка провокационным в области талии, но выглядел максимально элегантно.
Умеет носить пестрые платья
В 2019 году Энн Хэтэуэй была удостоена звезды на голливудской «Аллее славы». По этому случаю она надела длинное платье с принтом в виде цепей и черных роз с зелеными лепестками. Актриса дополнила образ туфлями в цвет зелени.
В 2020 году Энн появилась в похожем образе на премьере фильма «Последнее, чего он хотел». Она так же, как и прежде, сделала акцент на талии с помощью тонкого ремешка. Правда, в этот раз звезда подобрала к платью черные сапоги, полностью закрыв ноги.
Делает яркий акцент или сверху, или снизу
Энн умеет правильно расставлять акценты в нарядах. Она надевает яркую вещь в сочетании со сдержанными аксессуарами и другими элементами одежды в нейтральных тонах. Такой подход позволяет выглядеть уверенно, а образ получается деловой, но совсем не скучный.
Берет одни и те же аксессуары, но выглядит по-разному
Во время продвижения фильма «Моя девушка — монстр» и участия в радиоэфире актриса не стала заморачиваться с подбором аксессуаров и обуви. Она взяла подходящие очки, ремешок и эффектные красные туфли, а потом просто надевала их с разными платьями.
Такой стильный прием позволяет получить совершенно новый образ, меняя всего один предмет гардероба.
Нашла свой идеальный фасон горловины
Такой тип выреза называют «упряжкой». Его характеризуют открытые плечи и полностью закрытая шея. Горловина может быть просто слитной, как в первом примере, когда Энн появилась на вручении премии «Оскар» в 2014 году, или фактурной, как на втором кадре. Тогда актриса посетила премьеру фильма «8 подруг Оушена».
Приковывает внимание блеском золота
Энн любит в прямом смысле этого слова блистать на красных дорожках. Для этой цели она выбирает золотые платья. Так, в 2015 году звезда появилась на Met Gala в наряде от Ralph Lauren, изготовленном из настоящих металлических волокон. Отличительной чертой образа стал широкий ниспадающий на плечи капюшон.
А в 2020 году актриса, вернувшись к работе после рождения второго ребенка, приняла участие в церемонии вручения премии Critics’ Choice Awards. Ее платье, инкрустированное золотыми микропайетками, стало одним из фаворитов той красной дорожки.
Знает, как обыграть леопардовый принт
С «животным» принтом нужно быть осторожным, чтобы не перегнуть палку и не выглядеть вульгарно. Впрочем, Энн умеет носить такую расцветку. В 2019 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус» звезда эффектно вышла на красную дорожку в леопардовом наряде от Elie Saab.
В обычной жизни актриса также не обходит вниманием такой принт. Папарацци засняли, как она делала покупки в длинном легком платье леопардовой расцветки без рукавов. Энн дополнила образ обувью на небольшом каблуке и широкополой шляпой с очками.
Нашла для себя безупречный фасон платья
В дни открытия Каннского кинофестиваля 2022 года на красной дорожке преобладали яркие платья, но Энн напомнила всем, что белый наряд не просто так считается классикой. Актриса появилась в блестящем платье-колонне с отдельным лифом. Накидка на руках была собрана в стиле ампир и дополнена длинным шлейфом.
В похожем платье Энн посетила бал Met Gala в 2014 году. Тогда она предпочла ярко-алый наряд в сочетании с заметными серьгами и маленьким черным клатчем.
Добавила в гардероб разные комбинезоны: от простых до дофаминовых
Энн часто можно увидеть в комбинезонах. Как раньше, так и сейчас, после «ребрендинга» своего образа, звезда не отказывается от этого типа одежды, но меняет концепции. Например, на премьеру мюзикла в феврале она надела полностью черный наряд, сделав акцент на яркой фиолетовой сумочке с золотой цепью.
А уже в марте актриса появилась на съемках одного шоу в «калейдоскопическом» комбинезоне, который стал наглядным примером дофаминовой одежды. Этот тренд использует ультранасыщенные оттенки и заряжает энергией.
Какой прием стиля Энн Хэтэуэй вы бы взяли на заметку? Какой образ актрисы вам понравился больше всего?