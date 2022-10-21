10 уроков стиля от Энн Хэтэуэй, которая доказала, что к 40 годам женщина буквально расцветает

Энн Хэтэуэй не так давно сменила стилиста и взбудоражила таблоиды появлением на своем первом Каннском кинофестивале. На смену Лоу Роучу, который одевает Зендею и Селин Дион, пришла Эрин Уолш, работающая с Адрианой Лимой. И если у Роуча можно заметить тягу к фантастической моде, то Уолш придерживается более сдержанного подхода. Мы решили проследить, какие стильные приемы использует Энн Хэтэуэй и как это выделяет ее на фоне других звезд.

Знает, как носить платья в стиле 60-х

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

В последнее время Энн отдает дань ретромоде. На показ Valentino в Риме она надела ярко-розовое ультрамини в сочетании с массивной обувью и маленькой сумочкой. А для кинофестиваля в Каннах выбрала платье в стиле 60-х от Gucci. Оба наряда сидели на актрисе безукоризненно. Энн умеет точно передать дух того времени и при этом подчеркивает свои длинные стройные ноги.

Демонстрирует кожу, но не выглядит при этом вульгарно

Invision / Invision / East News , SUZANNE CORDEIRO / AFP / East News

Платье с вырезом по всей длине от грузинского дизайнера Давида Комы приковало к себе все внимание на премьере сериала «Не сработало». Энн нашла баланс между откровенным и скрытым. При всей открытости наряда он не выглядит чересчур эпатажным. Во время продвижения того же сериала Энн появилась на одном из кинофестивалей в облагающем платье цвета металлик от Versace. Наряд тоже был слегка провокационным в области талии, но выглядел максимально элегантно.

Умеет носить пестрые платья

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News , Invision / Invision / East News

В 2019 году Энн Хэтэуэй была удостоена звезды на голливудской «Аллее славы». По этому случаю она надела длинное платье с принтом в виде цепей и черных роз с зелеными лепестками. Актриса дополнила образ туфлями в цвет зелени. В 2020 году Энн появилась в похожем образе на премьере фильма «Последнее, чего он хотел». Она так же, как и прежде, сделала акцент на талии с помощью тонкого ремешка. Правда, в этот раз звезда подобрала к платью черные сапоги, полностью закрыв ноги.

Делает яркий акцент или сверху, или снизу

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Anthony Behar / Sipa USA / East News

Энн умеет правильно расставлять акценты в нарядах. Она надевает яркую вещь в сочетании со сдержанными аксессуарами и другими элементами одежды в нейтральных тонах. Такой подход позволяет выглядеть уверенно, а образ получается деловой, но совсем не скучный.

Берет одни и те же аксессуары, но выглядит по-разному

0000554 / Reporter / East News , East News

Во время продвижения фильма «Моя девушка — монстр» и участия в радиоэфире актриса не стала заморачиваться с подбором аксессуаров и обуви. Она взяла подходящие очки, ремешок и эффектные красные туфли, а потом просто надевала их с разными платьями. Такой стильный прием позволяет получить совершенно новый образ, меняя всего один предмет гардероба.

Нашла свой идеальный фасон горловины

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Такой тип выреза называют «упряжкой». Его характеризуют открытые плечи и полностью закрытая шея. Горловина может быть просто слитной, как в первом примере, когда Энн появилась на вручении премии «Оскар» в 2014 году, или фактурной, как на втором кадре. Тогда актриса посетила премьеру фильма «8 подруг Оушена».

Приковывает внимание блеском золота

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Энн любит в прямом смысле этого слова блистать на красных дорожках. Для этой цели она выбирает золотые платья. Так, в 2015 году звезда появилась на Met Gala в наряде от Ralph Lauren, изготовленном из настоящих металлических волокон. Отличительной чертой образа стал широкий ниспадающий на плечи капюшон. А в 2020 году актриса, вернувшись к работе после рождения второго ребенка, приняла участие в церемонии вручения премии Critics’ Choice Awards. Ее платье, инкрустированное золотыми микропайетками, стало одним из фаворитов той красной дорожки.

Знает, как обыграть леопардовый принт

J. Sharma / Bruja, PacificCoastNews / East News , Invision / Invision / East News

С «животным» принтом нужно быть осторожным, чтобы не перегнуть палку и не выглядеть вульгарно. Впрочем, Энн умеет носить такую расцветку. В 2019 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус» звезда эффектно вышла на красную дорожку в леопардовом наряде от Elie Saab. В обычной жизни актриса также не обходит вниманием такой принт. Папарацци засняли, как она делала покупки в длинном легком платье леопардовой расцветки без рукавов. Энн дополнила образ обувью на небольшом каблуке и широкополой шляпой с очками.

Нашла для себя безупречный фасон платья

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

В дни открытия Каннского кинофестиваля 2022 года на красной дорожке преобладали яркие платья, но Энн напомнила всем, что белый наряд не просто так считается классикой. Актриса появилась в блестящем платье-колонне с отдельным лифом. Накидка на руках была собрана в стиле ампир и дополнена длинным шлейфом. В похожем платье Энн посетила бал Met Gala в 2014 году. Тогда она предпочла ярко-алый наряд в сочетании с заметными серьгами и маленьким черным клатчем.

Добавила в гардероб разные комбинезоны: от простых до дофаминовых

ANGELA WEISS / AFP / East News , MM / ABACA / Abaca / East News

Энн часто можно увидеть в комбинезонах. Как раньше, так и сейчас, после «ребрендинга» своего образа, звезда не отказывается от этого типа одежды, но меняет концепции. Например, на премьеру мюзикла в феврале она надела полностью черный наряд, сделав акцент на яркой фиолетовой сумочке с золотой цепью. А уже в марте актриса появилась на съемках одного шоу в «калейдоскопическом» комбинезоне, который стал наглядным примером дофаминовой одежды. Этот тренд использует ультранасыщенные оттенки и заряжает энергией.

Какой прием стиля Энн Хэтэуэй вы бы взяли на заметку? Какой образ актрисы вам понравился больше всего?