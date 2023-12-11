10 киношных персонажей, чей стиль стали копировать даже дизайнеры

Порой бывает, что сюжет фильма уже плохо помнишь, но вот то шикарное платье, в котором щеголяла главная героиня, остается в памяти годами. Причем не только у зрителей. Модные дизайнеры вдохновляются этими образами в своих коллекциях, а некоторые даже создают в их честь скульптуры. Мы залюбовались киношными нарядами, которые оказались чем-то большим, чем просто симпатичной тряпочкой.

Эльвира («Лицо со шрамом»)

Для того чтобы получить признание, фильму «Лицо со шрамом» потребовалось несколько лет. Однако образы героини Мишель Пфайффер были признаны безупречными. Актриса научила весь мир носить платья-комбинации, а 30 лет спустя дизайнеры все еще беззастенчиво копируют ее образы.

Эль Вудс («Блондинка в законе»)

Риз Уизерспун в роли далеко не легкомысленной блондинки доказала, что деловой стиль не ограничивается сине-черно-серой гаммой. Ее розовое платье для выступления в суде стало культовым, а режиссер фильма до сих пор получает письма с вопросами о том, где же он достал те или иные вещи для образов актрисы.

Андреа Сакс («Дьявол носит Prada»)

После апгрейда своего гардероба героиня Энн Хэтэуэй демонстрировала настолько стильные образы, что выглядеть так же хотела каждая. Да что уж там, сама актриса не так давно повторила один из этих луков. А ведь с момента выхода фильма прошло уже 17 лет.

Девушка («Зуд седьмого года»)

, © The Seven Year Itch / Twentieth Century Fox and co-producers Charles K Feldman Group / Collection Christophel / East News

Безусловно, развевающееся белое платье Мэрилин Монро стало просто культовым — его повторяли где только можно, даже в скульптурах. Однако в том же самом фильме у героини Мэрилин было еще множество запоминающихся нарядов. Чего только стоит сверкающее платье-халат в сочетании с меховыми тапочками, которые спустя шесть десятилетий носили самые модные стритстайлеры.

Сидни Проссер («Афера по-американски»)

Стиль героини Эми Адамс отражал настоящий гламур 70-х годов: глубокие вырезы, замшевые юбки и платья с запахом. Глядя на эту роскошь, многим женщинам захотелось вернуть свой гардероб на несколько десятилетий назад.

Барби («Барби»)

Еще одна блондинка в розовом, по нарядам котором сошел с ума буквально весь мир. Ладно, будем честны, в нашумевшем фильме героиня Марго Робби щеголяла не только в розовых нарядах, но в любом случае ее образам слагали целые оды. Еще до международной премьеры люди устраивали целые вечеринки в Барби-стиле, а модные дома выпускали специальные коллекции в ее честь.

Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе»)

Имя Кэрри Брэдшоу давно стало нарицательным, а ее стиль — легендарным. Рисковая эклектика, неизменные шпильки и наряды, которыми хотела обладать каждая модница. Сериал вышел 25 лет назад, а модные эксперты до сир пор разбирают стиль героини буквально по кусочкам.

Мия Уоллес («Криминальное чтиво»)

, © Pulp Fiction / Miramax and co-producers Miramax / Courtesy Everett Collection/ Everett Collection / East News

Образ героини Умы Турман уже пару десятилетий остается одним из самых узнаваемых в мире кино. Казалось бы, всего лишь белая рубашка и черные брюки — ничего особенного. Однако режиссер сознательно одел героиню именно так. Без утрированно нарядных деталей актриса излучает власть, силу и твердость. Ей не нужно с помощью одежды рассказывать свою историю — все и так понятно.

Белла Бакстер («Бедные-несчастные»)

Премьера фильма состоялась совсем недавно, а наряды героини Эмма Стоун уже обсуждают все модные эксперты. В этих образах огромное количество отсылок, которые сами по себе рассказывают целую историю. А некоторые люди уже собирают наряды, вдохновленные фильмом.

Джоанна Стэйтон («За бортом»)

До того как внезапно обзавестись мужем-плотником и парочкой детей, героиня Голди Хоун была воплощением гламура. Даже купальники у нее были не просто предметом одежды, а цельными комплектами, в которых был идеально подобран и цвет, и аксессуары. С момента выхода фильма прошло более 35 лет, а ее образы до сих пор обыгрываются на модных показах и считаются неким эталоном. Но не только «дорого-богато» героини навсегда осталось в истории моды. Более простые и уютные наряды актрисы тоже повторяют спустя десятилетия.