10 товаров, которые делают ванную удобнее, хотя не все обращают на них внимание в магазинах

Удачно подобранные аксессуары делают ванную комнату не только приятнее на вид, но и более комфортной. Даже такие мелочи, как мыльница или держатель для туалетной бумаги, могут усовершенствовать санузел, если выбирать их с умом.

ADME составил список вещей, которые пригодятся в каждой ванной комнате.

Полка для туалетной бумаги

Запасы туалетной бумаги обычно хранят в шкафчиках, корзинках и на полках. Вместо привычных досок можно выбрать полки более замысловатой формы, придуманные специально для рулонов. Например, в виде облака или овечки. Такая полка украшает помещение.

Коврик для ванны и душа

Чтобы избежать падений в ванне, стоит постелить внутрь противоскользящий коврик. Они бывают разных форм, цветов и размеров, поэтому найти подходящий для конкретной ванны будет нетрудно. Но важно не забывать периодически промывать коврики, так как из-за влаги на них может образоваться плесень.

Насадка для переливного отверстия в ванну

Из-за переливного отверстия иногда не удается набрать в ванну так много воды, как нам хочется, чтобы искупаться с комфортом. Исправить это можно, если закрыть его специальной насадкой. Она уменьшает отверстие и позволяет набирать больше воды, но не дает заполнять ванну до самого края.

Изогнутая штанга для занавески

Благодаря изогнутой штанге увеличивается свободное пространство, так что больше не придется бояться, что вы забрызгаете занавеску пеной или заденете шторку.

Подставка для ног в туалет

Специальная подставка под ноги поможет принять более удобное положение при посещении туалета. Как показывают исследования, этот небольшой аксессуар даже способен предотвратить проблемы со здоровьем.

Стеллаж на колесах

Стеллаж на колесах отлично подходит для косметики и других вещей, хранение которых в ванной требует места. Обычно такие стеллажи компактны, так что поместятся и в небольшой комнате. А еще их легко переставить, когда нужно прибраться.

Держатель бумаги с полкой для смартфона

Усовершенствованный держатель бумаги подойдет всем людям, которые привыкли брать телефон с собой в туалет. Вместо того чтобы класть смартфон на пол, можно разместить его на специальной полочке.

Магнитная мыльница

Есть несколько видов мыльниц, которые помогают мылу дольше оставаться сухим и пригодным для использования. Одна из необычных моделей — магнитная. В мыло вставляют идущий в комплекте магнит, благодаря которому оно крепится к мыльнице и не лежит в ней, а висит и не намокает в накопившейся воде.

Настенный держатель для зубных щеток

Чтобы не допустить появление бактерий на зубных щетках, важно ухаживать за ними и соблюдать правила хранения. После использования их нужно мыть и позволять им высохнуть. Если хранить в одной емкости несколько щеток, необходимо следить, чтобы они не задевали щетинами друг друга. В настенном держателе щетки не соприкасаются и остаются сухими.

Подставка для бритья ног

Такую подставку получится разместить прямо над ванной, и вам больше не придется искать удобное место, на которое можно поставить ноги во время бритья. Благодаря этой подставке легко будет удержать равновесие.