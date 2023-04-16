10 вещей, которые пользуются огромным спросом, но их лучше оставить на полках магазинов

Многие из нас часто покупают ненужные вещи, которые перестают радовать после первого использования. Чтобы избежать этого, необходимо делать покупки осознанно, предварительно составив список. Так удастся сохранить радость от обновок после стирки и первого ношения — и никакого разочарования.

Вещи с перьями

Перья на одежде, конечно, добавляют перчинки образу. Однако лучше не приобретать подобные вещи. Во-первых, скорее всего, это «быстрая» мода и она скоро пройдет. Во-вторых, такие предметы гардероба требуют особого ухода и хранения. Да и выглядят перья после стирки, мягко сказать, не так эффектно, как при покупке.

Береты

Береты — это практически классика, они ассоциируются с весной, позволяют завершить элегантный образ. Однако большинство из них держится лишь на макушке, при этом нижняя часть головы и уши остаются непокрытыми. Так что не стоит надевать берет в холодную и ветреную погоду. А еще береты нужно уметь правильно подбирать, носить и сочетать со стрижкой — просто так создать «образ француженки» не получится.

Замшевые ботинки

Замшевая обувь, конечно, мягкая и теплая, но она подвержена вредному воздействию соли и реагентов, которые ежегодно используются на улицах зимой. Приобретать такую обувь рискованно, особенно если нет желания серьезно заниматься ее профилактикой и чисткой. Гладкая кожа, напротив, практичный вариант для холодного сезона.

Пушистая сумка

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Пушистые сумки очень популярны. Кажется, будто они идеально подходят для зимнего образа. Однако стоит помнить, что в зависимости от материала сумка может линять, собирать пыль и грязь. Поэтому, если вы не хотите рисковать, лучше выбрать более универсальный вариант — меховой брелок на сумку. Он также сделает ваш образ теплым и уютным.

Кожаные брюки

Кожаные брюки — это мечта многих модников. Они ассоциируются с крутостью и роскошью, а блеск добротной кожи дополняет образ. Однако впоследствии многие сожалеют о такой покупке, так как в жаркое время года кожаные брюки могут вызывать дискомфорт: ноги в них преют, чешутся, могут появиться раздражения и неприятный запах. Лучше всего оставить их на холодный сезон.

Светлая обувь на «грязный» сезон

Перед тем как купить светлую обувь, стоит взвесить все за и против. Она выглядит очень эффектно и почти всегда актуальна, но при этом совершенно непрактична в использовании, «ловит» на себя всю грязь. Выбирая светлую одежду или обувь, нужно быть готовым к тому, что они потребуют более тщательного ухода и чистки, а также, скорее всего, придут в негодность быстрее, чем более темные варианты.

Дешевая одежда из некачественных материалов

Когда крупные магазины устраивают распродажи, сложно устоять перед искушением сделать импульсивную покупку. Однако даже в такой момент стоит сохранять ясность рассудка, чтобы не купить ненужную вещь. Радость от дешевых, но некачественных предметов гардероба продлится недолго. После первой стирки или выхода на улицу можно столкнуться с появлением катышков, торчащими нитками, а в некоторых случаях и с покраской кожи или ткани. Но это еще мелочи по сравнению с возможными аллергическими реакциями или мозолями, которые может вызвать сомнительный товар.

Резиновые сапоги на постоянную носку

Резиновые сапоги давно перестали быть утилитарным предметом одежды и стали модным аксессуаром. Многие модники теперь носят их не только в дождливую погоду, но и в повседневной жизни. Однако мы хотим предостеречь вас от покупки обычных резиновых сапогов в качестве ежедневной обуви. Резина — материал, который не дышит и не пропускает воздух, что может привести к появлению потливости, зуда и неприятного запаха. Кроме того, использование резиновых сапогов длительное время может вызвать бактериальные или грибковые инфекции, а также волдыри и трещины на ногах. Но не отчаивайтесь: существуют модели сапогов, которые сделаны «под резину», но при этом сшиты из дышащих материалов.

Пляжные сандалии как обувь для работы

Многие люди любят яркие сандалии или сланцы, ведь они прочные, удобные и легко моются. Это идеальный вариант для похода на пляж или в бассейн. Однако некоторые покупают такую обувь в качестве повседневной для походов на работу. Специалисты крайне не советуют этого делать, потому что такая пара не обеспечивает достаточной поддержки для пятки и всей стопы. Постоянное ношение сандалий или сланцев может привести к ортопедическим проблемам и проблемам с ногтями.

Меховая панама