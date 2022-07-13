10 вещей, которые уверенная в себе женщина носит в любом возрасте и выглядит шикарно

Современные женщины успешно разрушают стереотипы, связанные с модой и возрастом. Мини-юбки, банты и блестки на лице давно перестали быть признаком исключительно молодежного гардероба: модницы носят их и в 20, и в 40 лет.

Мы в ADME изучили мнения стилистов и выяснили, какие вещи можно смело носить в любом возрасте и при этом чувствовать себя уверенно и выглядеть роскошно.

Мини-юбка

Расхожее мнение о том, что мини-юбки идут только миниатюрным девушкам до 25 лет, осталось в прошлом. В наши дни каждая женщина может позволить себе носить эту трендовую вещь, главное — использовать некоторые приемы в подготовке образа.

Обтягивающие мини подчеркнут длину ног, но рискуют выглядеть откровенно. Менее прилегающий фасон, например А-силуэт, не скроет фигуру, но избавит образ от неуместной чувственности.

Сочетание короткой юбки и длинного плаща позволит элегантно продемонстрировать ноги и при этом чувствовать себя комфортно.

Монохром в образе с мини-юбкой не позволит нарушить пропорции тела, а сапоги коричневого или бежевого цвета визуально удлинят ноги.

Джинсовую юбку лучше выбрать темного цвета и с аккуратными краями: светлые мини с рваными краями больше ассоциируются со школьницами.

Кроп-топ

Invision / Invision / East News

В укороченных топах давно ходят не только подростки. Один из изящных способов носить кроп-топ — оставить между ним и юбкой или брюками всего пару сантиметров кожи.

Накинутое сверху пальто или куртка помогут чувствовать себя более защищенной.

Обнажая живот, важно убедиться, что грудь и ноги остаются прикрыты, например, высоким воротом или юбкой-карандашом.

Укороченная рубашка сделает образ более солидным, чем укороченная футболка.

Пастельные тона уравновесят образ, сделают его сдержанным и элегантным.

Банты

VALERIE MACON / AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Многие известные женщины, в том числе Николь Кидман, выбирают классический черный бант для украшения прически. Оно и понятно: этот аксессуар смотрится очень элегантно.

От кокетливых и женственных до крупных и дерзких — банты в тренде. Главное — соблюсти баланс в образе. Хвост или пучок, который увенчает бант, должен быть аккуратным и располагаться невысоко на голове.

Блестки

imageSPACE / Sipa USA / East News

Блестки — яркая тенденция этого сезона. Если раньше ими украшали себя в основном дети, то сегодня крупнейшие косметические бренды выпускают десятки продуктов, позволяющих сиять и женщинам. Главное — не переборщить.

Мягкое золотое мерцание на веках подойдет каждой женщине. Легкий штрих на внутреннем веке визуально распахнет глаза.

Можно нарисовать блестящие стрелки. Жидкая подводка создаст легкий намек на блеск, который привлечет внимание к глазам.

Сияние цвета металлик выглядит дорого и подходит практически к любому наряду.

Украшения в стиле панк

ADMEDIA / SIPA / East News , ADMEDIA / SIPA / East News

Цепи, шипы, заклепки и английские булавки сегодня можно найти во многих коллекциях мировых брендов. Выбор огромен.

Стилисты рекомендуют не сочетать такие украшения с одеждой в той же стилистике, а дополнить ими наряды с рюшами, защипами или кружевом.

Розовые вещи

Liam Goodner, PacificCoastNews / East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Розовый наряд не превратит свою обладательницу в маленькую девочку, если в нем не будет слишком много «девочковых» деталей вроде рюшей. Четко структурированный наряд смотрится куда элегантнее.

Пастельные оттенки розового подчеркнут миловидность и респектабельность женщины.

Даже один-единственный розовый аксессуар может стать безопасным способом сделать образ интереснее.

Рюкзак

Из школьных коридоров рюкзаки постепенно переместились на мировые подиумы. Женщины любого возраста выглядят с ними стильно, если придерживаются некоторых рекомендаций стилистов.

Рюкзак должен быть из качественной ткани. Это модный аксессуар, и потому лучше, если он будет выполнен из кожи, замши или даже бархата.

Слишком много принтов, сочные цвета, искусственный мех и блестки — это милые детали, но, чтобы не выглядеть по-детски, от них лучше отказаться.

Сумки-рюкзаки необязательно носить за спиной. Перекинутые через одно плечо, они выглядят очень круто.

Бралетт

PIXELFORMULA / SIPA / East News

Тенденция носить нижнее белье как верхнюю одежду набирает популярность. Бюстгальтер, надетый поверх белой футболки, смотрится стильно. В качестве альтернативы можно использовать белую рубашку оверсайз.

Чтобы носить бралетт на голое тело и не показывать лишнего, можно сочетать его с юбкой или брюками с высокой талией.

Пышная юбка гораздо лучше сочетается с бралеттом, чем мини-юбка в обтяжку.

Топы с открытыми плечами

Многие опасаются подобных вещей — и напрасно. Во-первых, топ с открытыми плечами удобен. Во-вторых, он может придать летнему наряду кокетливости, сохранив при этом утонченный силуэт.

Этот фасон подчеркивает зону декольте и в то же время прикрывает руки.

Кроссовки

0000554 / Reporter / East News

В прошлом кроссовки можно было носить только в тренажерном зале, но теперь их носят все, независимо от образа жизни и возраста.

Кроссовки подходят практически к любой одежде. В сочетании с романтичными платьями они делают образ более расслабленным, с джинсами — более дерзким, с брюками — стильным.

Белые или кремовые кроссовки — хорошая отправная точка в поиске «своей» пары, ведь их можно носить с любой одеждой и они выглядят скромно, но круто.