10 вещей, которые уверенная в себе женщина носит в любом возрасте и выглядит шикарно
Современные женщины успешно разрушают стереотипы, связанные с модой и возрастом. Мини-юбки, банты и блестки на лице давно перестали быть признаком исключительно молодежного гардероба: модницы носят их и в 20, и в 40 лет.
Мы в ADME изучили мнения стилистов и выяснили, какие вещи можно смело носить в любом возрасте и при этом чувствовать себя уверенно и выглядеть роскошно.
Мини-юбка
- Расхожее мнение о том, что мини-юбки идут только миниатюрным девушкам до 25 лет, осталось в прошлом. В наши дни каждая женщина может позволить себе носить эту трендовую вещь, главное — использовать некоторые приемы в подготовке образа.
- Обтягивающие мини подчеркнут длину ног, но рискуют выглядеть откровенно. Менее прилегающий фасон, например А-силуэт, не скроет фигуру, но избавит образ от неуместной чувственности.
- Сочетание короткой юбки и длинного плаща позволит элегантно продемонстрировать ноги и при этом чувствовать себя комфортно.
- Монохром в образе с мини-юбкой не позволит нарушить пропорции тела, а сапоги коричневого или бежевого цвета визуально удлинят ноги.
- Джинсовую юбку лучше выбрать темного цвета и с аккуратными краями: светлые мини с рваными краями больше ассоциируются со школьницами.
Кроп-топ
- В укороченных топах давно ходят не только подростки. Один из изящных способов носить кроп-топ — оставить между ним и юбкой или брюками всего пару сантиметров кожи.
- Накинутое сверху пальто или куртка помогут чувствовать себя более защищенной.
- Обнажая живот, важно убедиться, что грудь и ноги остаются прикрыты, например, высоким воротом или юбкой-карандашом.
- Укороченная рубашка сделает образ более солидным, чем укороченная футболка.
- Пастельные тона уравновесят образ, сделают его сдержанным и элегантным.
Банты
- Многие известные женщины, в том числе Николь Кидман, выбирают классический черный бант для украшения прически. Оно и понятно: этот аксессуар смотрится очень элегантно.
- От кокетливых и женственных до крупных и дерзких — банты в тренде. Главное — соблюсти баланс в образе. Хвост или пучок, который увенчает бант, должен быть аккуратным и располагаться невысоко на голове.
Блестки
- Блестки — яркая тенденция этого сезона. Если раньше ими украшали себя в основном дети, то сегодня крупнейшие косметические бренды выпускают десятки продуктов, позволяющих сиять и женщинам. Главное — не переборщить.
- Мягкое золотое мерцание на веках подойдет каждой женщине. Легкий штрих на внутреннем веке визуально распахнет глаза.
- Можно нарисовать блестящие стрелки. Жидкая подводка создаст легкий намек на блеск, который привлечет внимание к глазам.
- Сияние цвета металлик выглядит дорого и подходит практически к любому наряду.
Украшения в стиле панк
- Цепи, шипы, заклепки и английские булавки сегодня можно найти во многих коллекциях мировых брендов. Выбор огромен.
- Стилисты рекомендуют не сочетать такие украшения с одеждой в той же стилистике, а дополнить ими наряды с рюшами, защипами или кружевом.
Розовые вещи
- Розовый наряд не превратит свою обладательницу в маленькую девочку, если в нем не будет слишком много «девочковых» деталей вроде рюшей. Четко структурированный наряд смотрится куда элегантнее.
- Пастельные оттенки розового подчеркнут миловидность и респектабельность женщины.
- Даже один-единственный розовый аксессуар может стать безопасным способом сделать образ интереснее.
Рюкзак
- Из школьных коридоров рюкзаки постепенно переместились на мировые подиумы. Женщины любого возраста выглядят с ними стильно, если придерживаются некоторых рекомендаций стилистов.
- Рюкзак должен быть из качественной ткани. Это модный аксессуар, и потому лучше, если он будет выполнен из кожи, замши или даже бархата.
- Слишком много принтов, сочные цвета, искусственный мех и блестки — это милые детали, но, чтобы не выглядеть по-детски, от них лучше отказаться.
- Сумки-рюкзаки необязательно носить за спиной. Перекинутые через одно плечо, они выглядят очень круто.
Бралетт
- Тенденция носить нижнее белье как верхнюю одежду набирает популярность. Бюстгальтер, надетый поверх белой футболки, смотрится стильно. В качестве альтернативы можно использовать белую рубашку оверсайз.
- Чтобы носить бралетт на голое тело и не показывать лишнего, можно сочетать его с юбкой или брюками с высокой талией.
- Пышная юбка гораздо лучше сочетается с бралеттом, чем мини-юбка в обтяжку.
Топы с открытыми плечами
- Многие опасаются подобных вещей — и напрасно. Во-первых, топ с открытыми плечами удобен. Во-вторых, он может придать летнему наряду кокетливости, сохранив при этом утонченный силуэт.
- Этот фасон подчеркивает зону декольте и в то же время прикрывает руки.
Кроссовки
- В прошлом кроссовки можно было носить только в тренажерном зале, но теперь их носят все, независимо от образа жизни и возраста.
- Кроссовки подходят практически к любой одежде. В сочетании с романтичными платьями они делают образ более расслабленным, с джинсами — более дерзким, с брюками — стильным.
- Белые или кремовые кроссовки — хорошая отправная точка в поиске «своей» пары, ведь их можно носить с любой одеждой и они выглядят скромно, но круто.
Какие вещи вы бы добавили в этот список?
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