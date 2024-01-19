10 вещей, мода на которые внезапно скисла. Но им нашлись достойные замены

В переменчивости мода может посоревноваться с лондонской погодой. То, что еще пару месяцев назад носили все модницы мира, вмиг теряет актуальность. И как бы скептично мы ни были настроены в отношении трендов, все равно следим за ними. Хотя бы из любопытства. Поэтому заглядываем за кулисы модных показов и разбираемся, что в 2024 году устарело.

Короткое пальто

По словам стилистов, пальто длиной выше колена неактуальны. На смену им приходят модели макси. При этом выбор широк: в тренде вещи длиной до середины икры, по щиколотку и в пол.

Обратите внимание на классические шерстяные пальто, а также на удлиненные пуховики. В них будет комфортно даже в студеную пору.

Объемный удлиненный кардиган

Стилисты утверждают, что теперь длинные, массивные кардиганы — не стильный предмет гардероба, а скорее признак излишней небрежности в образе. В ближайшее время в почете будут укороченные модели из легких материалов.

Чтобы укороченный кардиган выглядел действительно стильно, есть парочка лайфхаков. Эта модель круто сочетается с широкими брюками и джинсами. А с платьями такая вещь смотрится просто идеально.

Обувь на громоздком каблуке

Мода на массивные каблуки осталась в прошлом. Теперь стилисты советуют заменить их обувью с более изящным каблуком или шпилькой, но не очень высокой. А можно вообще сделать выбор в пользу моделей на плоской подошве — например балеток.

Выбирая туфли, кстати, можно остановиться на модели на платформе. Это отличная альтернатива обуви с массивным каблуком. Также в коллекциях туфель прослеживается все тот же тренд на изящный, миниатюрный каблук. Шпилька может быть всего пару сантиметров длиной.

Одежда с пастельными цветочными принтами

Узоры нежных оттенков постепенно устаревают. Сейчас дизайнеры смотрят в сторону более темных цветочных орнаментов с элементами готики.

Кстати, в своих последних коллекциях кутюрье чаще всего обращались к узорам в виде роз. Особо любопытный тренд — показывать не только бутоны, но и стебли с листьями и шипами. Здесь также не обошлось без готических мотивов.

Кроссовки на платформе

Кроссовки на высокой платформе уступают место моделям на более низкой подошве. Эту обувь можно сочетать не только с джинсами и спортивными брюками, но и с платьями.

Вообще, на пике популярности в 2024 году спортивные кроссовки. Также модны модели в ретростиле, минималистичная и металлизированная обувь. Подошва при этом может быть как «тракторной», так и обычной, плоской.

Джинсы с низкой посадкой

Джинсы с низкой талией были безумно популярны в 2000-х. В 2023 году они вернулись на подиумы на короткий промежуток времени. Но теперь эксперты советуют выбирать вещи с более удобной высокой талией, визуально удлиняющей ноги.

Помимо этой модели, в 2024 году также главенствуют джинсы на средней посадке. Дизайнеры вообще делают ставку на максимально комфортные вещи свободного кроя. Поэтому в авангарде джинсы-баллоны, широкие и сильно расклешенные модели.

Мини-юбка

Ультракороткие юбки постепенно выходят из моды. Исключение составляют разве что кожаные модели: среди них в 2024 году еще можно найти миниатюрные вещи. Но в основном дизайнеры уделяют внимание юбкам длины миди и макси.

Для любителей продемонстрировать красоту тела тоже есть хорошая новость. В моду входят прозрачные модели и юбки с бахромой вместо подола, сквозь которую проглядывают ноги. Эти вещи станут прекрасной альтернативой мини-юбкам.

Бомбер

Для многих эта вещь вне моды. Но сейчас, по словам стилистов, градус популярности бомбера потихоньку снижается.

Вместо этого дизайнеры предлагают жакеты и блейзеры на любой вкус и цвет. В 2024 году в моде как модели оверсайз, так и приталенные. Также стоит присмотреться к кожаным и двубортным блейзерам.

Ботильоны

Короткие зимние ботинки постепенно выходят из моды. Их место занимают высокие сапоги. Можно попробовать носить обувь примерно до середины икры. Но вообще одним из самых жарких трендов 2024 года являются ботфорты. Они и смотрятся круто, и в морозные дни согреют. Также стилисты предлагают обратить внимание на сапоги в ковбойском стиле.

Еще один ключевой тренд 2024 года — сапоги гармошкой. В моде модели как с умеренными складками, так и с очень объемными.

Одежда неоновых цветов

Неоновые оттенки вытесняются естественными и спокойными тонами. Например, терракотовым, серо-зеленым, горчичным и так далее. Однако один яркий цвет все же не покидает наши гардеробы — по крайней мере на время зимы, — это красный. В 2024 году балом правят пальто и куртки этого дерзкого оттенка. А самым смелым модникам эксперты предлагают обратить внимание на шубы и меховые пальто с анималистичным, особенно леопардовым, принтом. Такой броский орнамент — роскошная замена акцентным цветам.