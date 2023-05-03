10 вещей, на которые профессиональные стилисты даже не взглянут

Индустрия моды постоянно выкидывает на полки все новую и новую одежду, аксессуары и украшения. Глаза разбегаются. Поэтому мы и сделали подборку о вещах, которых стилисты избегают.

Шарообразные серьги

Серьги стоит выбирать по типу лица. Если у вас круглая форма, то правило простое — этот «круг» нужно вытянуть. В этом помогут серьги-капли, длинные подвески и серьги угловатой формы. Избегайте массивных круглых серег — они только подчеркнут вашу форму лица. Шарообразные сережки тоже рискованный выбор.

А вот обладательницам квадратной формы лица больше подойдут крупные серьги-кольца, а также что-то ажурное, к примеру серьги-перья. Серьги с округлыми формами смягчают скулы и линию подбородка. От украшений треугольной и квадратной формы лучше отказаться.

Белые джинсы скинни

Greg Tidwell, PacificCoastNews.com/EAST NEWS , wrangler / easyfotostock / East News

К светлым облегающим джинсам у стилистов есть 2 претензии. Из-за особенностей силуэта они мало кому идут. Свободные же модели подходят всем, и зачастую девушки в них выглядят куда более привлекательно. А еще белая обтягивающая одежда требует специального нижнего белья.

Дизайнерские эспадрильи

В XIV веке эспадрильи считались обувью крестьян. Доступные и легкие, они недолго служили своим владельцам. Современные варианты недалеко ушли от оригинальных. Веревочная подошва из джута и текстильный верх быстро приходят в негодность, поэтому пара на один сезон, купленная в дорогом бутике, точно не стоит потраченных денег.

Одна модель разных расцветок

NeonShot / easyfotostock / East News

Купить платье, которое так удачно село, сразу нескольких цветов, конечно, заманчиво. Но стилисты отговаривают от таких решений. Лучше не забивать гардероб однотипными вещами и пробовать что-то новое. Исключения составляют разве что футболки и майки, которые требуют регулярной замены.

«Бабушкины» трусы

Стилисты и фешен-блогеры убеждены в том, что нижнее белье, пусть и скрытое под слоями одежды, создает определенное настроение и добавляет уверенности в себе. Или, наоборот, убавляет ее. В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы носить страшные и неудобные «бабушкины» трусы. Благо найти комфортную и радующую глаз альтернативу не составит труда.

Бесформенная домашняя одежда

Кажется, на Земле не осталось человека, который не носил бы мешковатую одежду дома или на даче. Зачастую в категорию костюмов для сна и дома попадают старые вещи, в которых мы не рискнули бы появиться на публике. Профессионалы советуют обратить внимание на домашний гардероб и сделать его эстетически приятным. А выбрать есть из чего. На рынке можно найти все: от шелковых комплектов до изысканных домашних платьев. Красивые наряды для дома обещают прибавить уверенности в себе и создать хорошее настроение.

Длинное платье с короткой подкладкой

В большинстве случаев короткая подкладка, просвечивающий под длинной струящейся юбкой, делает образ дешевым и неприглядным. Стилисты советуют выбирать наряды с подолом и подкладом одинаковой длины. Такие платья смотрятся куда более стильно и элегантно.

Кроссовки с открытой пяткой

Пожалуй, на свете нет обуви удобнее кроссовок. Однако эксперты рекомендуют не вестись на уловки моды и не спускать деньги на кроссовки с открытой пяткой. Во-первых, мода меняется со скоростью света. Во-вторых, обувь без задника теряет всякий смысл, если вы ищете удобную пару для активного отдыха и прогулок с детьми. Такие кроссовки так и норовят соскользнуть с ноги.

Ботинки-носки

От ботинок-носков так и веет комфортом и уютом, но это не значит, что эту модную обувь стоит включать в список срочных покупок. Стилисты советуют не увлекаться трендами. Лучше вкладывать деньги в базовые вещи. Я как-то прогулялась в таких ботинках под дождем — промокла насквозь. Обувь постирала в машинке и отправила до лучших времен в шкаф, а пятки отогревала в тазу с горячей водой, чтобы не слечь с простудой. До сих пор не поняла, когда эти ботинки можно носить. Летом в них жарко, а в демисезон страшно под очередной дождь попасть. Непрактичные какие-то.

Тонкий трикотаж