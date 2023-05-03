10 вещей, на которые профессиональные стилисты даже не взглянут
Индустрия моды постоянно выкидывает на полки все новую и новую одежду, аксессуары и украшения. Глаза разбегаются. Поэтому мы и сделали подборку о вещах, которых стилисты избегают.
Шарообразные серьги
Серьги стоит выбирать по типу лица. Если у вас круглая форма, то правило простое — этот «круг» нужно вытянуть. В этом помогут серьги-капли, длинные подвески и серьги угловатой формы. Избегайте массивных круглых серег — они только подчеркнут вашу форму лица. Шарообразные сережки тоже рискованный выбор.
А вот обладательницам квадратной формы лица больше подойдут крупные серьги-кольца, а также что-то ажурное, к примеру серьги-перья. Серьги с округлыми формами смягчают скулы и линию подбородка. От украшений треугольной и квадратной формы лучше отказаться.
Белые джинсы скинни
К светлым облегающим джинсам у стилистов есть 2 претензии. Из-за особенностей силуэта они мало кому идут. Свободные же модели подходят всем, и зачастую девушки в них выглядят куда более привлекательно. А еще белая обтягивающая одежда требует специального нижнего белья.
Дизайнерские эспадрильи
В XIV веке эспадрильи считались обувью крестьян. Доступные и легкие, они недолго служили своим владельцам. Современные варианты недалеко ушли от оригинальных. Веревочная подошва из джута и текстильный верх быстро приходят в негодность, поэтому пара на один сезон, купленная в дорогом бутике, точно не стоит потраченных денег.
Одна модель разных расцветок
Купить платье, которое так удачно село, сразу нескольких цветов, конечно, заманчиво. Но стилисты отговаривают от таких решений. Лучше не забивать гардероб однотипными вещами и пробовать что-то новое. Исключения составляют разве что футболки и майки, которые требуют регулярной замены.
«Бабушкины» трусы
Стилисты и фешен-блогеры убеждены в том, что нижнее белье, пусть и скрытое под слоями одежды, создает определенное настроение и добавляет уверенности в себе. Или, наоборот, убавляет ее. В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы носить страшные и неудобные «бабушкины» трусы. Благо найти комфортную и радующую глаз альтернативу не составит труда.
Бесформенная домашняя одежда
Кажется, на Земле не осталось человека, который не носил бы мешковатую одежду дома или на даче. Зачастую в категорию костюмов для сна и дома попадают старые вещи, в которых мы не рискнули бы появиться на публике. Профессионалы советуют обратить внимание на домашний гардероб и сделать его эстетически приятным. А выбрать есть из чего. На рынке можно найти все: от шелковых комплектов до изысканных домашних платьев. Красивые наряды для дома обещают прибавить уверенности в себе и создать хорошее настроение.
Длинное платье с короткой подкладкой
В большинстве случаев короткая подкладка, просвечивающий под длинной струящейся юбкой, делает образ дешевым и неприглядным. Стилисты советуют выбирать наряды с подолом и подкладом одинаковой длины. Такие платья смотрятся куда более стильно и элегантно.
Кроссовки с открытой пяткой
Пожалуй, на свете нет обуви удобнее кроссовок. Однако эксперты рекомендуют не вестись на уловки моды и не спускать деньги на кроссовки с открытой пяткой. Во-первых, мода меняется со скоростью света. Во-вторых, обувь без задника теряет всякий смысл, если вы ищете удобную пару для активного отдыха и прогулок с детьми. Такие кроссовки так и норовят соскользнуть с ноги.
Ботинки-носки
От ботинок-носков так и веет комфортом и уютом, но это не значит, что эту модную обувь стоит включать в список срочных покупок. Стилисты советуют не увлекаться трендами. Лучше вкладывать деньги в базовые вещи.
- Я как-то прогулялась в таких ботинках под дождем — промокла насквозь. Обувь постирала в машинке и отправила до лучших времен в шкаф, а пятки отогревала в тазу с горячей водой, чтобы не слечь с простудой. До сих пор не поняла, когда эти ботинки можно носить. Летом в них жарко, а в демисезон страшно под очередной дождь попасть. Непрактичные какие-то.
Тонкий трикотаж
Перед покупкой льняной или шелковой вещи стоит подумать дважды, ведь мнущиеся ткани без должного ухода выглядят как снятые с чужого плеча. И это касается не только дорогих натуральных материалов, но и тонкого трикотажа, который так легко повредить неосторожным движением. Стилисты не рекомендуют покупать вещи, которые не то что носить — в шкафу хранить страшно: они так и норовят помяться.
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