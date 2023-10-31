10 секретов гардероба скандинавок, благодаря которым они даже в лютый мороз выглядят стильно

Скандинавские девушки явно знают толк в зимней моде, ведь холод — вечный спутник в тех краях. Они выбирают практичные, теплые и удобные вещи, порой пренебрегая текущими трендами, но при этом всегда выглядят стильно. Мы решили узнать, как же им это удается.

При выборе обуви они предпочитают комфорт красоте и женственности

Редко встретишь скандинавок в обуви на каблуках. Девушки в северных странах предпочитают комфорт во всем, поэтому в основном они носят угги, кожаные ботинки или ботинки в стиле тимберлэнд. Нередко можно увидеть скандинавок и в утепленных кроссовках зимой. При этом они спокойно смешивают элегантные женственные предметы гардероба с грубыми ботинками.

Выйти на мороз без носков — моветон

Носки и гетры в скандинавских странах — не только необходимость, но и модная тенденция. На неделе моды в Копенгагене гетры были представлены модными домами в самых разных вариациях. И, конечно, носки и гетры в холода помогут сохранить ноги в тепле и не заболеть. Среди материалов скандинавки предпочитают шерсть.

Скандинавки носят кожаные куртки не так, как во всем мире

Девушки в северных странах считают, что кожаная куртка должна быть удобной и практичной. Они выбирают оверсайз модели, притом в последнее время популярны коричневые оттенки, без лишних деталей в виде ремешков и завязок.

Они уверены, что штаны должны быть удобными и качественными

Штаны, по мнению скандинавок, тоже должны быть прежде всего удобными. Поэтому они практически не носят модели узкого кроя, а выбирают широкую пару. В Швеции чаще предпочитают качественные джинсы, а в Дании — штаны черного цвета. В последнее время в северных странах также стали популярны полосатые брюки и даже штаны в пижамном стиле.

У каждой найдется парочка вязанных свитеров в гардеробе

Скандинавки предпочитают многослойность в образах. Поэтому часто надевают базовый свитер поверх рубашки на пуговицах или яркий джемпер под пиджак нейтрального цвета. Также девушки из северных стран влюблены в полосатые свитера: такая вещь одновременно и акцентная, благодаря контрастным линиям, и базовая — так как подходит практически к любому образу.

Они никогда не пренебрегают аксессуарами

Шапки, шарфы и перчатки — незаменимые атрибуты зимнего образа скандинавки. Эти вещи не только помогают оставаться в тепле, но и защищают кожу от сухости из-за суровых ветров. Аксессуары могут быть абсолютно любых моделей и цветов. А вот шарф должен быть непременно большим и теплым, желательно яркого цвета.

Обожают жилетки

Скандинавки носят жилеты постоянно, и в жару, и в холод. В целом этот предмет гардероба ассоциируется с северными странами. Жилетки отлично согревают в мороз и сочетаются с другими предметами гардероба. А в последнее время также популярны пуховые модели жилеток.

Куртка непременно должна быть длинной

Между модной укороченной курткой и более длинным вариантом скандинавки выберут второе. Верхняя одежда должна закрывать поясницу, это комфортно и безопасно для здоровья. В последнее время девушки из северных стран все чаще предпочитают куртки ярких расцветок.

Также скандинавские девушки часто отдают предпочтение стеганым курткам, которые могут быть как базовых цветов, так и с яркими принтами. А жительницы Швеции без ума от курток «барашек» из искусственного меха. К сожалению, такую вещь нельзя назвать практичной, ведь она может промокнуть, если пойдет дождь.

Когда им надоедают свитера и жилеты, они надевают кардиганы

Это еще одна вещь, которая великолепно сморится практически в любом образе. Чаще скандинавки выбирают нейтральные цвета, которые будут смотреться гармонично с любой одеждой: черный, серый, бежевый. Но не пренебрегают и моделями ярких цветов и с необычными узорами.

Они также фанатки пальто

В гардеробе каждой скандинавки найдется место для теплого классического пальто черного цвета. Но также немало модниц в северных странах, которые готовы сделать пальто ярким акцентом в своем образе. Эффектная модель может быть не базового цвета или нетипичного материала, а возможно, с отделкой мехом.