10 весенних вещей, от которых попахивает нафталином. И столько же свежих вариантов на замену

Верхняя одежда — вещь особенно капризная. Обычно куртки и пальто мы покупаем не на один сезон, а сразу на несколько лет, а потом и вовсе привыкаем к ним и не хотим менять. А мода тем временем не стоит на месте, тренды сменяют друг друга так стремительно, что и оглянуться не успеешь, как на пике популярности окажется новый фасон, к которому и присмотреться-то еще не успели. Мы захотели разобраться, какие модели верхней одежды этой весной уже не актуальны.

Укороченные плащи и пальто

На модный олимп уверенно выходят длинные черные плащи. Совсем как в «Матрице». А поэтому пора забыть об укороченных моделях, пришло время блистать и не стесняться экстравагантности наряда. До колен или до икр, а то и до пят — приветствуются любые варианты. Прямые линии и очерченное плечи помогут красиво подчеркнуть силуэт.

Обтягивающие курточки

Сразу несколько именитых дизайнеров представили оверсайз-куртки разной длины. Значит, тесные куртки в облипку пора на время спрятать в дальний угол гардеробной. Особая деталь нового тренда — текстурные ткани, пушистые и похожие на бумажную мишуру. Практично? Сомнительно. Эффектно? Еще как!

Черные кожанки

Нет-нет, длинный плащ из первого пункта статьи к ним отношения не имеет. Но вот обычные черные кожаные куртки лучше в этом сезоне заменить на более яркие варианты. Правда, здесь важно не переборщить и выдержать цвет — в тренде не неоново-розовые или салатовые, а глубокие благородные оттенки. Например, темно-синий или зеленый.

Бежевый плащ

Кажется, что такой плащ есть в гардеробе даже не каждой второй, а каждой первой. Но мода добралась и до такой классики. В этом сезоне в тренде яркие узорчатые тренчи. Узор или цвет можно выбрать на свой вкус — от «газетных страниц» до тематики тай-дай. Можно экспериментировать и выбрать именно то, что подчеркнет индивидуальность как нельзя лучше.

Классический бомбер

Не то чтобы любимая многим авиационная куртка совсем сдала позиции. Скорее, в новом сезоне можно присмотреться к ее вариациям. Это могут быть куртки яркой, красочной расцветки, тонкие простроченные модели и даже из ткани, фактурой напоминающей крокодиловую кожу.

Короткие пиджаки

Кажется, укороченная верхняя одежда этой весной переживает не лучшие времена. Это касается и пиджаков. Набирают популярность удлиненные модели, особенно стильно они будут выглядеть, если расстегнуть несколько нижних пуговиц. К тому же короткие приталенные варианты на фоне свободных удлененных могут натолкнуть на мысль, что мы не угадали с размером. И, как уже было сказано выше, не стоит отказывать себе в удовольствии выбрать расцветку поярче.

Классическая джинсовка

Еще одна вещь вне времени, которая этой весной претерпела изменения и появилась в новом варианте. Пора спрятать классическую джинсовку в шкаф, пока мода считает ее слишком простой, и обратить внимание на необычные модели — с акцентными вставками, яркими пуговицами, нестандартными воротниками или оверсайз, под которую так удобно надеть все — от свитеров до тонких маек. Но лучше всего, конечно, джинсовая куртка смотрится с белой футболкой.

Меховые жилеты

Этот образец шика и достатка, как и меховая шуба, уже потерял актуальность. Если встала необходимость покупки жилета, то можно присмотреться к моделям из ткани. И желательно, чтобы они были не на молнии, а на пуговицах. А если остановиться на жилете из относительно тонкой ткани, то его можно будет носить не только с водолазками, но и просто летом поверх белья. Красота и универсальность.

Толстовки и худи

Обожаемые многими худи, к сожалению, окончательно вышли из моды, несмотря на все свое неоспоримое удобство и универсальность. А чтобы точно попасть в тренды этого сезона, можно вместо худи или толстовки выбрать куртку со змеиным принтом. Раньше «змеиные» акценты в основном проскальзывали в аксессуарах, но в этом году уверенно перешли на верхнюю одежду.

Орнамент пейсли

Он же турецкий или восточный огурец. Эти весна и лето обещают быть максимально яркими, но не каждый орнамент так же моден, как в прошлых сезонах. И от пейсли лучше пока отказаться. А вот одежда темно-зеленых оттенков становится очень популярной, и будет нелишним обратить внимание на куртки, пиджаки или жилеты этой расцветки.