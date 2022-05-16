10+ знаменитостей, которые выбрали дерзкие прически на выход и не прогадали

Мы привыкли, что знаменитости частенько эпатируют публику неоднозначным выбором нарядов. Однако яркие, экстравагантные прически вызывают не меньшую бурю обсуждений, ведь меняют внешность звезд куда более радикально. Такие образы то шокируют, то вызывают смех, а порой позволяют увидеть селебрити под другим углом.

Мы в ADME уверены, что смелость актрис и певиц, решившихся на столь яркие эксперименты с волосами, не оставит вас равнодушными.

1. Натали Дормер

Звезда «Игры престолов» наделала немало шума в 2014 году, когда появилась на красной ковровой дорожке с выбритым виском. В интервью Дормер признавалась, что изменила прическу для роли и ее очень поддержали друзья: «Это всего лишь волосы, отрастут! Зато тебя ждут „Голодные игры“».

2. Ники Минаж

Ее стиль редко бывает скучным, ведь Ники привыкла нас удивлять. С «неоновыми» волосами и стрижкой в стиле 80-х Минаж вышла в свет в 2012 году, дополнив свой образ помадой кукольно-розового цвета.

3. Кристина Агилера

Прическа обладательницы пяти «Грэмми» и сопрано в 4 октавы претерпела множество трансформаций: от скромных прямых волос до пышной кудрявой гривы «Леди мармелад». Этим эффектным начесом певица порадовала публику в далеком 2001 году.

4. Майли Сайрус

Майли давно отошла от имиджа «хорошей девочки» и частенько экспериментирует со стайлингом. Дерзкие панковские «лучи» 2013 года — яркое тому подтверждение.

5. Гвен Стефани

Излюбленный элемент причесок Гвен, особенно в начале карьеры, — пучки. Наиболее характерны эти — образца 1998 года.

6. Кеша

Эксцентричная Кеша любит эпатаж и выбирает броские прически и наряды. В 2010 году певица неоднократно появлялась с бунтарским ирокезом на голове.

7. Кара Делевинь

В 2017 году модель решилась на бритье головы для роли в драме «Жизнь за год». Подчеркнуть свой новый образ Кара решилась самым неожиданным образом: покрасила голову серебристой краской.

8. Келли Осборн

Келли экспериментировала с этой стрижкой: и заплетала косички, и укладывала ирокез. Этот образ 2016 года полюбился нам больше всех: фиолетовые волосы с челкой, обрамляющей лицо элегантной волной.

9. Скарлетт Йоханссон

В недавнем интервью Скарлетт признавалась, что ей до сих пор нравится стрижка маллет, которую она делала 20 лет назад. Несмотря на то, что она кажется экстремальной. Актрисе было всего 19 лет, и она стремилась проникнуться атмосферой времен Дэвида Боуи.

10. Дженнифер Моррисон

Актриса очень любит плетеные прически, за это ее называют Королевой Косичек. И даже этот рискованный образ 2013 года с ирокезом-косой и небрежно выбивающимися прядями вызвал восхищение.

11. Хелена Бонем Картер

Экстравагантные высокие прически из растрепанных волос идут актрисе, как никому другому. В 2007 году она предстала в этом дерзком образе, смешав гранж и стиль Викторианской эпохи.

12. Зендея

Звезду «Дюны» называют Хамелеоном: настолько часто она радует поклонников новыми прическами, от пышной копны до косичек. Это перевоплощение — одно из наиболее впечатляющих: четкая стрижка под горшок сделала актрису почти неузнаваемой.

13. Кэти Перри

Певица перепробовала почти все цвета радуги в прическах, умело вплетая оттенки в целостные яркие образы. Кэти хороша с любым цветом волос и вдохновляет миллионы поклонников на эксперименты с внешностью.