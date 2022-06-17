10 звезд, которые из года в год удивляют нас своими образами на красной дорожке

У каждой публичной личности, как правило, есть свой неповторимый стиль. Одни придерживаются на официальных приемах любимых цветов и фасонов. Другие же время от времени решаются на смену имиджа и поражают своей смелостью.

Мы в ADME проследили эволюцию образов 10 знаменитых див, которые создавались для торжественных мероприятий. Возможно, стиль одной из них вдохновит вас на эксперименты.

1. Билли Айлиш

2. Николь Кидман

3. Зендея

4. Кристен Стюарт

5. Зои Кравиц

6. Кирстен Данст

7. Джессика Честейн

8. Ванесса Хадженс

9. Дженнифер Гарнер

10. Мила Кунис