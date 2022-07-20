10+ звезд, которые переделали один свой наряд в совершенно другой. Некоторые прямо на красной дорожке

Появляясь на важных мероприятиях, многие знаменитости могут наделать шуму своими одеяниями. Некоторые дамы используют вещи, которые носили ранее: переделывают их или дополняют новыми деталями. Другие вообще изменяют наряд на ходу, заставая всех врасплох.

Мы в ADME находимся под впечатлением от подобной изобретательности. Хочется, чтобы такие образы чаще встречались на красных дорожках. А в бонусе будет звезда, которая, кажется, заморочилась больше остальных.

Кейт Бланшетт удачно комбинирует яркий топ с другими вещами

AFP / East News , Maya / KCS / East News

Актриса регулярно появляется на крупных мероприятиях в нарядах, которые уже носила. Многие образы она переосмысливает и дополняет новыми деталями. Так, например, в 2016 году Бланшетт скомбинировала яркий топ с юбкой, а спустя 4 года — с брюками.

Платье Зендеи буквально по взмаху волшебной палочки изменило цвет прямо во время Met Gala

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Зендея появилась на мероприятии в сопровождении своего стилиста. Именно он в определенный момент взмахнул палочкой — и платье сменило цвет. До этого момента наряд был серым, а после стал светиться голубым. Все получилось благодаря специально разработанной технологии и особой ткани.

Шэрон Стоун преобразила свое платье, просто сняв шлейф

Chassery+Courdji / KCS / East News , AP / Associated Press / East News

Шэрон Стоун буквально превратила красную дорожку Каннского кинофестиваля в показ мод. Актриса вышла в платье с пышной юбкой, однако на полпути сняла ее, чтобы предстать в новом образе.

Хелена Бонем Картер умеет дважды блеснуть в одном и том же платье

Abaca / East News , PHOTOSHOT / REPORTER / East News

На премьере фильма «Алиса в Стране чудес» в 2010 году актриса выглядела так, будто появилась прямиком из ленты Тима Бертона. На ней было красное платье, длинный черный жилет и крошечный цилиндр. А спустя несколько месяцев, на церемонию BAFTA, Бонем Картер явилась в том же платье, только вот вместо жилета надела корсет.

Дуа Липа и Меган Ти Сталлион нарядились в длинные платья, под которыми скрывались обтягивающие брюки

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Дизайнер Донателла Версаче самостоятельно поднялась на сцену, чтобы стянуть юбки с дам, обнажив скрытую часть костюма. Это отсылка к моменту, когда Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри проделали нечто подобное со своими нарядами.

Рита Морено надела на церемонию «Оскар» то же платье, что и 56 лет назад. Только слегка видоизменила его

East News , Anthony Behar / Sipa USA / East News

В 2018 году легендарная актриса посетила мероприятие в наряде, в котором получила свою первую премию «Оскар» в 1962-м. Только вот вырез на платье слегка отличался, а образ был дополнен элегантным ожерельем.

Виктория Бекхэм обновила образ с помощью блузки

Steve Ross / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Виктория Бекхэм в 2019 году появилась на публике в запоминающемся брючном костюме. А в 2020-м певица показала, как можно сделать подобный образ более романтичным. К брюкам она надела пышную блузку с галстуком, а сверху накинула уже привычный пиджак.

Кира Найтли переделала свадебное платье и теперь иногда носит его

В 2013 году Кира Найтли появилась в белом платье от Chanel на красной дорожке. Кажется, ничего примечательного, но ранее в том же году актриса уже надевала его на свою свадьбу с Джеймсом Райтоном. Уже после торжества наряд был усовершенствован: к нему добавились длинные прозрачные рукава и декольте, украшенное бисером. Внимательные фанаты заметили, что впервые Кира Найтли была в этом платье еще 5 лет назад на премии BAFTA. Тогда актриса поверх него накинула пиджак.

Принцесса Диана перешила свое роскошное платье

Принцесса Диана, как и любая королевская особа, часто обновляла свой гардероб. Но при этом она всегда придумывала что-то оригинальное: комбинировала старые наряды, некоторые даже перешивала. Например, строгое бледно-голубое платье с длинными рукавами превратилось в легкое без бретелек и с вырезом в форме сердца.

Бонус: трансформации Леди Гага

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

В 2019 году Леди Гага под платьем спрятала еще несколько нарядов. На красной дорожке Met Gala она появилась в пышном розовом платье. А через какое-то время неожиданно скинула его, обнажив более строгий черный наряд. Под ним было еще одно платьице, к которому певица надела заранее подготовленные очки и добавила сумочку в виде сотового телефона.

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Какая из трансформаций вам понравилась больше? Возможно, вы можете придумать что-то еще более оригинальное?