10 звезд, которые показали, что роскошное белое платье можно надеть не только на свадьбу

Многие барышни с нетерпением ждут момента, когда смогут примерить свадебное платье. Но знаменитости своим примером доказывают, что ждать вовсе не обязательно. А белый наряд подходит не только для посещения Дворца бракосочетания, но и для светских выходов. Ведь ничто так не привлекает внимание к девушке, как кристально-чистый образ.

Мы в ADME вспомнили 10 случаев, когда звезды выгуляли на красной дорожке настоящие подвенечные платья и навели переполох. А Эмма Стоун пошла дальше всех и вышла в свет в платье с собственной свадьбы.

Дженнифер Лоуренс посетила премьеру фильма «Лица, деревни» в платье от L. Wells. 2 года спустя актриса надела наряд того же бренда на свою свадьбу с галеристом Куком Марони

В 2019 году Приянка Чопра покорила Канны в струящемся платье из тончайшего тюля авторства Джорджа Хобейка из свадебной коллекции «Весна-2020»

София Вергара посетила премию «Эмми-2017» в подвенечном наряде Mark Zunino. Платье-годе выгодно подчеркнуло формы актрисы и идеально вписалось в дресс-код вечера

Сара Джессика Паркер появилась на «Золотом глобусе — 2017» в платье Vera Wang, напоминающем наряд Джульетты. Актриса добавила к образу украшенный заклепками тонкий пояс

Адриана Лима в 2017 году прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля в свадебном платье Naeem Khan

Кейт Хадсон в 2010 году выбрала для премии «Золотой глобус» белоснежный наряд от Marchesa, сочетав его с лодочками на массивной платформе и серьгами-кисточками

Вайнона Райдер в 2011 году появилась на премии Гильдии киноактеров США в пышном свадебном платье Alberta Ferretti, дополнив образ черной сумкой-мешочком

В 2022 году Эмма Стоун посетила Met Gala в платье Louis Vuitton в стиле 20-х, которое она уже надевала на афтепати своей свадьбы 2 года назад

В 2022 году Дженнифер Лопес блистала на премьере фильма «Первый встречный» в кружевном мини-платье из свадебной коллекции Giambattista Valli вкупе с золотыми лодочками и клатчем в тон обуви

Эль Фэннинг произвела фурор в Каннах в 2019 году в нежном платье от Reem Acra, расшитом стразами и камнями. Девушка выглядела в нем словно настоящая принцесса