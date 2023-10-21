10 звездных примеров того, как помада может сделать из женщины простушку или богиню
Макияж имеет огромную силу. Стоит только поменять цвет помады, как мы становимся совершенно другими людьми. Но сегодня легко затеряться в многообразии косметики, которую нам предлагают производители. Поэтому важно знать, какие оттенки помады подходят именно вашему типу внешности, а какие цвета стоит обходить стороной. Давайте разберемся в этом вопросе на примере известных женщин.
Кейт Хадсон
При выборе помады очень важно учитывать форму губ. Идеальным решением для обладательниц тонких губ являются коралловые и персиковые оттенки с глянцевым покрытием. А вот матовых текстур лучше избегать, так как они визуально уменьшают губы.
Но если вы все же решили накрасить губы матовой помадой, нанесите поверх нее немного блеска, чтобы губы выглядели полнее. В первых двух образах очаровательная Кейт Хадсон не учла этот маленький нюанс, но после исправила ошибку и выглядела потрясающе.
Ким Кардашьян
А вот женщинам, которых природа наградила полными губами, визажисты, наоборот, рекомендуют быть осторожными с блеском и мерцающими помадами. Ведь вместо чувственных пухлых губ можно получить неестественно большие — словно после неудачного посещения косметолога. Лучше присмотреться к кремовым и матовым текстурам. Согласитесь, с минимальным количеством блеска Ким Кардашьян выглядит в разы эффектнее.
Дженнифер Лопес
Дженнифер является обладательницей благородного оливкового цвета кожи. Женщинам с этим цветотипом несказанно повезло, ведь им подходят практически все оттенки помады: от насыщенных ягодных до коралловых. Единственное исключение — светлые помады с выраженным розовым оттенком.
Если вы так же, как Джей Ло, можете похвастаться кожей с оливковым подтоном, то выбирая нюдовую помаду, отдавайте предпочтение карамельным и шоколадным оттенкам.
Изабель Юппер
Обладательницам рыжих волос и очень светлой кожи — как у Изабель Юппер — безупречно подходят персиковые, коралловые, сливовые и коричневые оттенки. Но при выборе последних предпочтение нужно отдавать светлым тонам. Избегать стоит теплых желтоватых и золотистых цветов.
Шэрон Стоун
Важную роль при выборе помады играет тон зубной эмали. Обладательницы белоснежной улыбки могут не заморачиваться на этот счет. Но тем, у кого зубы не ослепительно белые, стоит быть осторожными с бордовыми, пурпурными и коричневыми оттенками.
«Отбеливающим» эффектом обладают розовая, коралловая и светлая красная помада. Наглядный тому пример — обворожительная Шэрон Стоун. На правом снимке ее улыбка выглядит заметно выигрышнее.
Николь Кидман
Тем, у кого холодный оттенок кожи и светлые глаза, визажисты рекомендуют отказаться от как от слишком бледных, так и от чересчур темных цветов помады — они придают лицу болезненный вид. На фарфоровой коже гармонично смотрятся светлые ягодные оттенки и розовая палитра. Заметьте, как макияж справа освежил лицо прекрасной Николь Кидман.
Сальма Хайек
Теплую кожу и карие глаза удачнее всего подчеркнут персиковые и оранжевые цвета, а также красная палитра. А вот холодные и нейтральные оттенки сделают лицо блеклым и болезненным. Разница особо заметна на трех снимках выше: если на первых двух фотографиях тон лица Сальмы оставляет желать лучшего, то на правом фото кожа актрисы буквально светится.
Приянка Чопра
Выбирая темную помаду, обладательницам такого теплого цветотипа, как у Приянки, нужно отдавать предпочтение теплым оттенкам: корицы и кирпично-коричневому. И сторониться цветов с холодным подтоном: сливового и бордового. На примере макияжа Чопры видно, как помада может освежить лицо или дать обратный эффект.
Лили Коллинз
Кожа Лили Коллинз, в отличие от Приянки Чопры, имеет холодный подтон. Поэтому в ее случае правило работает в обратном порядке. На Лили наиболее выигрышно смотрятся холодные цвета, а теплый кирпичный оттенок на фотографии слева простит внешность.
Джулианна Мур
С возрастом вокруг рта появляются морщины. И неправильно подобранная помада может привлечь к ним внимание. Прежде всего, стоит избегать матовой помады, так как она сушит губы. В результате даже мельчайшие морщинки бросаются в глаза — это особенно заметно на левой фотографии.
Оптимальным выбором будут увлажняющие помады с легким естественным блеском. Кроме того, не стоит забывать про уход: чтобы помада легла идеально ровно, перед ее нанесением нужно скрабировать кожу губ.
К слову, бьюти-промахи бывают у всех. Но важно учиться на своих ошибках, как это сделали знаменитые героини этой подборки: Дженнифер Лоуренс, Кейт Уинслет и другие.