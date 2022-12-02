11 приемов Кейт Миддлтон, которые помогают ей быть красивой, да что уж там, шикарной женщиной

Новоиспеченная принцесса Уэльская Кейт Миддлтон — воплощение королевских манер, грации и стиля. Ее образы копируют модницы планеты всей, а жесты и походку бывшей герцогини Кембриджской обсуждают как в социальных сетях, так и в популярных таблоидах. Однако и у нее есть свои секреты: чтобы всегда выглядеть безупречно, Кейт придерживается ряда строгих правил и приемов.

1. Всегда держит подбородок параллельно земле

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Одна из хитрых уловок Кейт, которая помогает ей всегда хорошо получаться в кадре, — это ее навык держать подбородок параллельно земле. Вместо того чтобы тянуть его вниз или вверх, принцесса держит голову прямо и всегда улыбается окружающим.

2. Носит противоскользящие колготки

GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News

По долгу королевской службы Кейт часто приходится выходить в свет на каблуках. Чтобы многочасовые мероприятия не показались вечностью в неудобной обуви, девушка надевает противоскользящие колготки с гелевыми полосками, которые обеспечивают ей дополнительную устойчивость при ношении туфель.

3. Избегает статики рук

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Принцесса Уэльская прекрасно знает секрет фотогеничности, и, чтобы удачно получаться в кадре, она дает полную свободу движения своим рукам и никогда не смотрит в камеру. Результат: никаких повисших рук, статичных поз и неловких взглядов в сторону окружающих ее фотографов.

4. Старается делать прямой пробор

Чтобы добиться омолаживающего эффекта, Кейт Миддлтон отдает предпочтение прямому пробору и небрежным локонам, создавая таким образом эффект непринужденной и естественной прически. По той же самой причине принцесса избегает вычурных укладок: чем больше мороки с волосами, тем более возрастным становится итоговый образ.

5. Надевает боди для официальных мероприятий

Pool / i-Images/i-images / East News

Под блейзерами и пиджаками Кейт порой скрываются не блузы, а боди, которым девушка отдает предпочтение при посещении официальных мероприятий. С практичностью боди и не поспоришь: в отличие от блуз и маек, они никогда не поставят в неловкое положение, обнажив спину своих носительниц в самый неподходящий момент.

6. Старается дополнять старые наряды новыми деталями

Кейт, как известно, совершенно не стесняется появляться на публике в своих уже прежде использованных нарядах. Однако чтобы сохранить ощущение их новизны и свежести, будущая королева-консорт добавляет к ношеному наряду новые, еще неизвестные ее поклонникам детали: пояса, броши и другие аксессуары.

7. Отдает предпочтение естественному маникюру

GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News

При выборе лака для маникюра Кейт вторит Елизавете II, которая красила ногти лишь одним-единственным оттенком начиная с 1980-х. Принцессу не увидеть с яркими ногтями: для большинства мероприятий девушка предпочитает нюдовые оттенки маникюра или же и вовсе полное отсутствие какого-либо покрытия.

8. Носит платья-пальто

Danny Martindale / WENN / agefotostock / East News

Любовь принцессы к платьям-пальто можно легко объяснить королевским этикетом, который предписывает британским особам голубых кровей не снимать верхнюю одежду на публике. Иными словами, женственные пальто помогают Кейт соблюсти королевские порядки без риска растерять всю элегантность ее образов.

9. Делает монохромный макияж

East News

Монохромный макияж — визитная карточка Кейт. При нанесении косметики девушка часто использует лишь один оттенок румян и помады, что помогает принцессе выглядеть свежее и моложе своих лет.

10. Носит с собой матирущие салфетки

Stephen Lock / i-Images / i-images / East News

Один из главных must-have Кейт Миддлтон — обычные матирующие салфетки, которые всегда можно найти в сумочке принцессы. Они, а также бальзам для губ, зеркальце и носовой платок — главные «обитатели» клатчей будущей королевы: именно с их помощью девушка никогда не попадает впросак на торжественных и порой весьма стрессовых мероприятиях.

11. Использует масло шиповника от кругов под глазами

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Лучшим средством против морщин и темных кругов под глазами Кейт считает масло шиповника. Принцесса наносит его на лицо ежедневно не без причины: масло — богатый источник жирных кислот, который помогает тщательно увлажнять кожу и бороться с возрастными изменениями.

Какие приемы из арсенала принцессы Уэльской вы готовы применить в своей жизни? А какие лайфхаки для поддержания красоты и стиля есть у вас?